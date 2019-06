Salūzusi lūpukrāsa un izkusis acu zīmulis. Kā glābt karstumā sabojātu kosmētiku

Saule un karstums ir tas, ko daudzi vasarā gaida visvairāk, tomēr arī jaukam, saulainam un siltam laikam ir savas ēnas puses. Īpaši tad, ja šo laiku nevari pavadīt brīvā dabā, jo jādodas uz darbu. Cilvēkiem, kas lieto kosmētiku, karstums var sagādāt ne mazums galvassāpju, jo karstums uz līdzekļiem var atstāt negatīvu ietekmi un padarīt tos grūti lietojamus.

Lūk, “Pure Wow” ekspertu ieteikumu dažādu kosmētikas līdzekļu funkcionalitātes atjaunošanai, lai tie atkal būtu ērti lietojami. Tas palīdzēs ietaupīt līdzekļus un izlietot kosmētiku līdz galam.

Lūpukrāsa

Lūpukrāsas karstā laikā lūst daudz biežāk. Triks, lai to atjaunotu, ir diezgan vienkāršs. Nolūzušo lūpukrāsas galu uzliec uz tās pamatnes. Lūzumu vietu pa perimetru nedaudz pakausē, izmantojot šķiltavas. Tas sakausēs abus lūpukrāsas gabalus kopā. Pēc tam uz stundu ievieto lūpukrāsu ledusskapī. Ja lūpukrāsa zem lūzuma vietas ir izkususi, tad to ievieto nelielā kārbiņā un ievieto ledusskapī uz nakti. Tā tu iegūsi lūpukrāsu, ko uzklāt ar otiņu.

Acu zīmulis

Ja zīmulis kļuvis pārāk mīksts, uz nakti ieliec to saldētavā. Ja steidzies, tad zīmuli vari ielikt ledusaukstā ūdenī. Tas palīdzēs to sastindzināt ātrāk. Tā kā zīmulim apkārt ir krāsas kārtiņa, ūdens nesabojās tā koka daļu.

Vaigu sārtums un acu ēnas

Izkusušajā vai sadrupušajā produktā iepilini dažas pilītes sālsūdens un samaisi to ar zobu bakstāmo kociņu. Tas atjaunos no produkta iztvaikojušo mitrumu. Ja vaigu sārtums ir atradies karstā mašīnā, nolīdzini tā virskārtu ar karoti un ievieto to ledusskapī. Pēc dažām stundām tas būs atkal lietojams.

Konsīleris

Ja konsīlerim ir lūpukrāsas forma, to var salabot līdzīgā vaidā. Atliek tikai sastiprināt salūzušos gabalus kopā. Ja tas atrodas trauciņā, izlīdzini konsīleri ar karoti un ievieto to uz stundu ledusskapī.