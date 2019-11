Šampūnziepes – modes lieta vai patiess ieguvums dabai?

Mūsdienās, kad par vides jautājumiem tiek runāts un diskutēts arvien vairāk, pievēršam uzmanību arī tam, cik ekoloģiski, dabai un mums pašiem nekaitīgi ir ķermeņa kopšanas produkti, kurus lietojam ikdienā. Viens no kosmētikas līdzekļiem, kas šobrīd guvis lielu popularitāti, ir šampūnziepes. Kopā ar ārsti triholoģi Tatjanu Mileiku pētīsim, vai tiešām tās ir labāka un veselīgāka alternatīva parastajam šampūnam. Eksperts Jānis Brizga skaidros, vai šampūnziepju lietošana patiešām dod nozīmīgu ieguldījumu vides piesārņojuma mazināšanā, kā arī ieklausīsimies sieviešu pieredzes stāstos jauno ziepju lietošanā.

Teju ikviena no mums lieto, kaut reizi ir pamēģinājusi vai vismaz ir dzirdējusi par parastā šampūna alternatīvu – šampūnziepēm. Tagad tās ir kļuvušas populāras un iecienītas to sieviešu vidū, kas iepērkas beziepakojuma veikalos, ievēro "zero waste" jeb bezatkritumu dzīvesveidu vai vienkārši vēlas dzīvot veselīgāk. Pasaulē šampūnziepes vairs nav nekas neparasts, un arī Latvijā ir pieejami dažādi to veidi – šķiet, piedāvājums kļūst arvien plašāks un daudzveidīgāks. Taču jautājums – vai tiešām šī produkta lietošana ne vien labāk palīdz kopt un saudzēt matus, bet arī risināt vides problēmas? Vai arī tā ir tikai kārtējā modes lieta, kas pēc kāda laika pazudīs?

Pēc šampūnziepju nosaukuma spriežot, šķiet, ka to sastāvā ir ziepes, kas ir sārmainas, līdz ar to tiek sausināta gan āda, gan mati. Vairumā gadījumu no ziepēm ir aizgūts tikai to vizuālais izskats un lietošanas veids, taču saturs gan var būt dažāds. Lai pārbaudītu, vai šampūnziepēs tiešām nav ziepju, rūpīgi jāiepazīstas ar to sastāvu. Ja šampūnziepes ir izgatavotas uz ziepju bāzes, visbiežāk tās būs lētākas un sastāva aprakstā būs tādi apzīmējumi kā "Sodium Hydroxide" vai "Lye", kā rezultātā pH līmenis būs augsts un āda tiks sausināta.

Pašmāju ražotāji šampūnziepes gan pārsvarā ražo no dabiskām izejvielām – augu izcelsmes produktiem, tostarp eļļām. Ja ziepes ir veidotas uz dabisko izejvielu bāzes, tad pēc matu mazgāšanas nav nepieciešams lietot kondicionieri vai balzamu. Vai tas nozīmē, ka šampūnziepes ir labākas par parastajiem šampūniem pudelēs? Arī tie taču var būt ar dabisku sastāvu...

Ārste triholoģe Tatjana Mileika no "Doktora Mileika klīnikas" teic, ka nevar viennozīmīgi apgalvot, ka šampūnziepes noteikti ir labākas par parastajiem šampūniem. Pats galvenais, kas jāizpēta pirms šampūnziepju lietošanas, ir – vai to sastāvā nav ziepju. Ja tās sastāvā tomēr parādās, tad tādas ziepes lietot nevajadzētu, jo tās sausina ne tikai galvas ādu, bet arī matus. Ja esi nolēmusi pirmoreiz iegādāties šampūnziepes, noteikti jāizvērtē arī tas, kādi tev ir mati – sausi, taukaini vai normāli, kas der tieši tev un kāda ir tava galvas āda. Ja ir kādas galvas ādas veselības problēmas, tad šampūnziepes nevajadzētu lietot, skaidro ārste. Pirms šampūnziepju lietošanas ārste iesaka konsultēties ar frizieri vai trihologu, kas ieteiks labāko risinājumu tieši tavam matu tipam.

Dabai draudzīgāka izvēle

Šampūnziepju popularitāte lielā mērā ir saistīta ar vides jautājumiem un atkritumu daudzumu, ko ikdienā aiz sevis atstājam. Nenoliedzami, plastmasas piesārņojums ir viena no lielākajām vides problēmām pasaulē. Un tā ir tieši globālā kosmētikas industrija, kas katru gadu saražo vairāk nekā 120 miljardus plastmasas iepakojumu. Turklāt tikai vidēji deviņi procenti no visiem plastmasas atkritumiem tiek pārstrādāti, kas savukārt nozīmē – 91% atkritumu nonāk dabā.

Kā stāsta vides aizsardzības un izglītības organizācijas "Zaļā brīvība" pārstāvis Jānis Brizga, šampūnziepju patēriņš ir viens no veidiem, kā cilvēks ikdienā tiešām var kaut nedaudz samazināt aiz sevis radīto atkritumu daudzumu. Viss ir atkarīgs no šampūnziepju sastāva, taču, visticamāk, tās ir dabai krietni draudzīgākas salīdzinājumā ar šampūniem, kas ražoti no sintētiskām izejvielām. Gan tādēļ, ka tās ir koncentrētākas, mazākā iepakojumā, gan arī tādēļ, ka tajās tiek izmantots mazāk aktīvo vielu, viņš skaidro. Šampūna daudzums, ko mēs izmantojam ikdienā, gada laikā nav milzīgs, bet mēs joprojām braucam ar lielu mašīnu, bieži lidojam – no tāda aspekta raugoties, ieguldījums dabas saudzēšanā, lietojot šampūnziepes, ir neliels. Taču bieži vien, kopā summējot tieši mazās lietas, mēs savu ietekmi uz vidi varam samazināt, stāsta Brizga. "No vides viedokļa šampūnziepes tiešām ir dabai draudzīgākas, kaut vai tikai iepakojuma dēļ. Visticamāk, arī to sastāvā ir mazāk fosfātus saturošu vielu, kas nonāk ūdeņos. Attīrīšanas iekārtas visu laiku mēģina tikt galā ar fosfātiem, un, ja ir iespēja lietot produktus bez tiem, tad tas dabai nāk tikai par labu. Vides ietekme summējas no vairākām mazām lietām un ikdienas paradumiem, kas tad arī veicina pozitīvu ietekmi uz dabu," stāsta Brizga.

Šampūnziepju lietotāju pieredze



Vai šampūnziepes nozīmē tikai plusus, vai ir arī kādi mīnusi, kas varētu atturēt no to lietošanas? Aptaujājām vairākas sievietes par viņu pieredzi, ikdienā lietojot šampūnziepes.

Kā divi galvenie šampūnziepju mīnusi tiek minēti cena un to lietošanas ilgums. Vidēji viens gabaliņš šampūnziepju (55–70 grami) maksā desmit eiro. Cena, iespējams, ir pat izdevīga, ja ziepju lietošanas ilgums ir no diviem līdz sešiem mēnešiem, kā teikts dažās lietošanas instrukcijās. Tieši par lietošanas ilgumu starp šampūnziepju lietotājām nav vienprātības – dažas skaidro, ka matus mazgā teju katru dienu un ziepju pietiek vairākiem mēnešiem, savukārt citas apgalvo, ka ziepju tām pietiek labi ja mēnesim neatkarīgi no mazgāšanas biežuma.

"No savas pieredzes varu teikt, ka man šampūnziepes gāja četrus līdz piecus mēnešus. Mati man ir pusgari, un tos mazgāju trīs reizes nedēļā. Tā kā man ir taukaini mati, putoju tos divreiz. Tādēļ noteikti nevaru teikt, ka tās būtu neizdevīgas – ne cenas, ne lietošanas ilguma ziņā," stāsta Evita.

"Man ir slikta pieredze ar šampūnziepēm. Matus mazgāju katru otro dienu, un ziepes beidzās pēc mēneša. Tātad pietika vien 18 reizēm. Lasīju, ka to var pietikt pat 70 reizēm. Tagad esmu neizpratnē, jo par ziepēm kopā ar kārbiņu samaksāju padsmit eiro," saka Elīna.

"Savas pirmās un pagaidām vienīgās šampūnziepes nopirku jūnija sākumā. Tātad iet jau piekto mēnesi, un izskatās, ka vēl vismaz mēnesim pietiks. Visticamāk, ziepju ātrā beigšanās vaina ir to lietošanas tehnikā vai nepareizā uzglabāšanā. Es tās putoju rokās, lieku tikai saknēs un glabāju sausumā," stāsta Rudīte.

Kā izrādās, liela nozīme ir tam, kā ziepes tiek lietotas un uzglabātas. Tas var paildzināt vai, tieši pretēji, – samazināt to lietošanas ilgumu neatkarīgi no tā, vai matus mazgā bieži vai reti. Galvenais noteikums ir ziepes glabāt vaļējā traukā un sausumā, atļaujot tām nožūt pēc katras lietošanas reizes. Turklāt šampūnziepju lietotājas skaidro, ka ziepes labāk saputot rokās, ne matos, tādā veidā paildzinot to lietošanas ilgumu.

Sindija skaidro, ka viņai šampūnziepes kalpo ilgāk, ja tās tiek saputotas rokās, nevis uzreiz matos. Noteikti svarīgi ir arī tas, kur ziepes noliek pēc mazgāšanas, – vai tās paliek dušā, kur tek virsū ūdens, vai arī noliek malā, kur tās var apžūt. Svarīgi, lai ziepes netiek visu laiku turētas mitrā vidē, noslēgtā traukā, jo tad to kalpošanas mūžs samazināsies, viņa stāsta.

"Pēc manas pieredzes – ja tās glabāju bundžiņā, ziepes iztērējas trīs reizes ātrāk. Ja matus ziepēju uzreiz ar visu ziepju gabaliņu, tad arī iztērējas ātrāk. Tagad ziepes turu vaļējā traukā, atļauju tām nožūt un nu jau vairāk nekā mēnesi lietoju, vēl pat nav pusē. Man ir gari mati, tos mazgāju divas līdz trīs reizes nedēļā," stāsta Klinta.

"Savas pirmās šampūnziepes es ātri "notriecu", jo turēju visu laiku mitrumā un ziepju gabals sāka šķīst pats no sevis. Tad sāku likt tās tur, kur mitrums netiek klāt, atsevišķā ziepju traukā. Tas ievērojami pagarināja ziepju ilgmūžību," saka Maija.

Kopumā portāla "Delfi" uzrunātās sievietes ir apmierinātas ar šādu matu mazgāšanas alternatīvu nebeidzamo plastmasas šampūna pudeļu vietā.

"Šis noteikti ir mans gada labākais atradums kosmētikā! Es šampūnziepes turpinātu lietot pat tad, ja man tās kalpotu tikai mēnesi, jo mati pēc to lietošanas ir mīksti un spīdīgi," saka Evita.

Savukārt Diāna skaidro, ka vairs nevar iedomāties pirkt šampūnu pudelē, jo šampūnziepes ir ne tikai daudz praktiskākas un ērtāk lietojamas ikdienā, bet arī, piemēram, dodoties ceļojumā, jo vairs nav jāsatraucas par šķidruma tilpumu.

Kā noskaidrojām, kopumā, kaut arī nelielu, bet savu ieguldījumu vides piesārņojuma mazināšanā šampūnziepes tomēr dod, turklāt, ja to sastāvs ir tiešām dabisks, tās nāk par labu arī matu veselībai, bet tas, vai šampūnziepes ir izdevīgas, ērtas un der tieši tev, ir jāizvērtē, vismaz vienreiz tās izmēģinot un salīdzinot ar saviem līdzšinējiem matu mazgāšanas un šampūna pirkšanas paradumiem.