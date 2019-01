Seši knifi, kā vienkārši noslēpt ataugušas matu saknes

Ataugušas matu saknes, bet līdz friziera apmeklējumam vēl pāris nedēļas? Neuztraucies! Iedvesmojoties no portāla "Prevention", apkopojam sešus vienkāršus knifus, kas palīdzēs noslēpt ataugušas matu saknes. Dažiem ieteikumiem būs vajadzīga skaistumkopšanas produktu palīdzība, bet citos – tikai matu celiņa pāršķiršana un apjoma veidošana.

Matu mazgāšana

Pavisam vienkāršs veids, lai no noslēptu ataugušās matu saknes, ir to mazgāšana ar šampūnu. Nereti matu eksperti iesaka nemazgāt galvas rotu katru dienu, taču, ja vēlies ataugušās saknes padarīt mazāk redzamas, šis knifs var lieti noderēt. Mazgāšanas rezultātā matos esošās eļļa saplūst un uzlabo krāsas atšķirības. Turklāt tīra galvas rota jau izskatīsies sakoptāka. Ja vēlies, tad vari izmantot arī sausos šampūnus, kas absorbē taukaino vielu matos – līdz ar to piešķirot gluži vai kamuflāžai līdzīgu efektu.

Celiņa novietojums

Ilgstoši veidojot matu celiņu vienā vietā, automātiski šī vieta dabiski saplūst un kļūst redzamāka. Lai paslēptu ataugušās saknes, izvēlies celiņu jaunā vietā, piemēram, galvas vidū, ja iepriekš tas bijis tuvāk kreisajam vai labajam sānam. Turklāt nedaudz nekārtīgāks matu sakārtojums novērsīs acu skatienu no ataugušajām saknēm.

Frizūras kuplums

Arī matu sakārtojuma kuplums ir viens no knifiņiem, kā noslēpt ataugušas saknes. Turklāt apjomīgāku frizūru vari izveidot arī mājas apstākļos – matu šķipsnu virzi uz augšu, paralēli žāvējot ar fēna palīdzību. Tad atlaid matus un ar fēnu ļauj tiem ieņemt dabisko vai tevis izvēlētos struktūru. Process palīdz pacelt matu saknes un sakārtojumu padarīt apjomīgāku, kas novērš uzmanību no ataugušajām saknēm.

Ņem talkā speciālos līdzekļus

Šobrīd pieejami vairāki matu līdzekļi, kas palīdz īslaicīgi aizkrāsot ataugušās saknes. Piemēram, matu ēnas un tušai līdzīgi līdzekļi. Tomēr tie vislabāk derēs tumšu matu īpašniecēm, kurām jānoslēpj gaišāki mati. Savukārt gaišu krāsu matiem tumšākas saknes ar šādiem līdzekļiem aizkrāsot būs grūti.

Nokrāso saknes pati

Ja nav iespējams tikt galā ar citiem līdzekļiem, tad vari mēģināt matu saknes nokrāsot pati. Turklāt pieejami tādi krāsošanas līdzekļi, kuri paredzēti tikai saknēm. Tomēr šādās situācijās iespējams saskarties ar prblēmu – vienmērīgu pakauša noklāšanu, tāpēc krāso tikai tad, ja esi pārliecināta, ka rezultāts izdosies un tu zini, ko dari.

Šķipsnas gaišā tonī

Matu šķipsnas gaišākā krāsā ir vēl viens veids, kā novērst uzmanību no ataugušajām saknēm. Turklāt šo knifu var izmantot ne tikai gaišu matu īpašnieces, bet arī brunetes. Tikai tad šķipsnas nav jākrāso blondā, bet gan divus toņus gaišākā krāsā. Dabisks efekts garantēts!