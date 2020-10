Skatiens, kas liek novecot. Jauneklīgumam neglaimojošas grima kļūdas

Diemžēl vai par laimi jau sen ir skaidrs, ka nav iespējams apsteigt laiku, atrast jaunības eliksīru un sagaidīt sava mūža nogali ar gludu, mirdzošu un visādi citādi jauneklīgu sejas ādu. Vismaz tas nav iespējams bez šādas tādas iejaukšanās novecošanas procesā. Taču, neatkarīgi no tā, ar kādiem paņēmieniem ir iespējams ādu pēc iespējas ilgāk saglabāt jaunāku, šo efektu ir ļoti vienkārši nomākt, pieļaujot kļūdas grima uzklāšanā.

Iespējams, arī tu ne dienu nespēj iziet no mājas kādu laiciņu vispirms nepavadījusi pie spoguļa, pucējot savu seju. Ja vien tas, protams, nav tavs mērķis, grima uzklāšanas rutīnā varētu būt kļūdas, par kurām nemaz nenojaut, bet kuras tavam izskatam pieskaita klāt liekus gadus. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar astoņām acu grima kļūdām, kas slepeni tev liek novecot, un ieteikumiem, kā visu vērst par labu.

Pārāk tumša acu zīmuļa izmantošana



Melns acu zīmulis vai laineris ikvienā vecumā sievietei liek izskatīties draudīgai un skarbai, bet, kad āda ap acīm kļūst plānāka un vairs nav tik elastīga, no melnā lainera būtu jāturas pa gabalu. Kāpēc? Tu taču, visticamāk, nevēlies izskatīties vēl vairāk nogurusi, nekā patiesībā esi, bet tieši tādu iespaidu rada melnais acu zīmulis.

Tā vietā izvēlies maigāku brūno toni vai tādu, kas izceļ tavu acu krāsu. Mērķis ir panākt pretēju efektu melnā lainera efektam, padarot tavas acis it kā lielākas un tās izceļot. Zilām acīm glaimojošs būs vara brūnais acu zīmulis, bet brūnām acīm – tumši zils. Atceries, ka vienmēr vari vaicāt pēc padoma veikala konsultantēm.

Pārmērīga uzacu izraustīšana



Šķiet, ikviena sieviete savas dzīves laikā ir izdzīvojusi periodu, kurā viņas uzacu matiņi ir tik ļoti izraustīti, ka vietā, kur it kā būtu jābūt uzacīm, saskatāma vien šaura, šaura tumšāku matiņu strīpiņa. Ja tu vēl šodien esi radusi savas uzacis kārtīgi izplūkāt, zini – šobrīd modē ir dabiska paskata un biezas uzacis. Protams, ja tev rūp savs izskats, nevajadzētu arī tām ļaut aizaugt, bet gan laiku pa laikam vēlams izravēt jaunos un liekos matiņus.

Kā uzacis ''ieveidot''? Ja tās nekrāso līdzīgi kā matus, dabiskākam izskatam izvēlies uzacu pomādi. Pēc tās uzklāšanas izķemmē uzacis uz augšu, it kā prom no sejas. Tas uzreiz liks tev izskatīties jaunākai, pacels tavus sejas vaibstus uz augšu un izcels acis.

Lainera uzklāšana uz acs iekšējā plakstiņa



Ir viens izņēmums, kad tomēr var acu zīmuli uzklāt uz acs iekšējā plakstiņa (saukts arī par ūdenslīniju), – to vari darīt, ja izmanto acu zīmuli ādas krāsā, jo tas var likt tavām acīm izskatīties lielākām un možākām. Savukārt tumšais laineris uz acs iekšējā plakstiņa ne tikai liek acīm izskatīties mazākām, bet arī pieskaita tev liekus gadus un padara sejas ādu tumšāku.

Nepareizā izgaismojošā korektora jeb konsīlera izmantošana



Viss, kas tev jāatceras, izvēloties gan tonālo krēmu, gan konsīleri, ir pareizā krāsa. Ja tev zem acīm ir tumši loki, korektors ar rozā nokrāsu būs piemērots gaišākai ādas krāsai, bet korektors ar oranži dzeltenu nokrāsu spēs likvidēt tumšos lokus zem acīm tām dāmām, kurām ir tumšāks ādas tonis. Kā izvēlēties īsto korektoru? Iegādājies to, kas ir toni vai divus gaišāks par tavu ādas krāsu. Protams, vienmēr vari vaicāt pēc padoma veikala konsultantēm.

Grima bāzes jeb praimera piemiršana



Ja vēlies nomaskēt visas sejas vaibstos iezagušās krunkas, grima bāze, saukta arī par praimeri, ir atslēga, kā to izdarīt. Lai padarītu seju gludāku un jauneklīgāku, izvēlies grima bāzi ar mitrinošām sastāvdaļām, piemēram, hialuronskābi. Atceries, ka ne velti to sauc par bāzi – tā jāuzklāj vispirms, bet pēc tam korektors, acu ēnas un zīmulis. Tāpat praimeris paildzinās tava kopējā grima mūžu – varēsi visu dienu pavadīt bez raizēm par to, vai meikaps izskatās tikpat labi, kā izejot no mājas.

''Jā!'' tikai pūderveida acu ēnām



Ļoti iespējams, tu esi iecienījusi pūderveida acu ēnas un nemaz neesi lūkojusi citas alternatīvas. Lai arī pūderveida acu ēnās nav slikta izvēle, ja vēlies izskatīties jauneklīgāka, labāk izvēlies krēmveida, jo tās vairāk mitrina ādu, un mitrināšana jauneklīgam izskatam ir īpaši svarīga. Pūderveida acu ēnas bieži vien iesēžas visās sejas līnijās un krunkās, kā arī dienas laikā tās tavu ādu dehidratē. Krēmveida acu ēnām būs pretēja iedarbība, kā arī, ja pirms to uzklāšanas lietosi grima bāzi, visas dienas garumā tavas acis izskatīsies lieliski.

Par daudz spīduma



Mirdzošas acu ēnas, neapšaubāmi, ir modē un izceļ tavu tēlu, kā arī, ļoti iespējams, mirdzoši acu plakstiņi tev liek justies jaunākai, taču tam var būt pavisam pretējs efekts. Acu plakstu mirdzums patiesībā pieskaita dažus gadus, un tā vietā, lai padarītu tavu sejas ādu spilgtāku, spīdīgās acu ēnas var radīt sausas ādas iespaidu un izcelt visas sejas krunkas.

Protams, ja tev nav ieplānoti kādi svētki, kuros vēlies savu ārējo izskatu padarīt krāšņāku, ikdienā vairāk pieturies pie sejas ādai glaimojošākiem un neitrāliem toņiem. Ja kaut kādu mirdzumu tomēr gribas arī ikdienā, izvēlies acu ēnu paleti ar nelielu mirdzuma piesitienu.

Savas acu formas ignorēšana



Tāpat, domājot par sev piemērotāko grimu, jāatceras arī par savām formām, kur viena no noteicošajām ir acu. Piemēram, līdzīgi kā piemeklējot matu griezumu, kas tavai sejas formai glaimos visvairāk, vari arī savai acu formai piemeklēt piemērotāko acu lainera tehniku. Ja tu patiešām vēlies, lai tavas acis izskatās lieliski un izceļas, noskaidro, kāda ir tavu acu forma. Arī šajā gadījumā padoma vaicāšana skaistumkopšanas veikalu konsultantēm mazinās neziņu un apjukumu.