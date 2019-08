Tikai vienu reizi izmēģināta: lietotas kosmētikas iegāde – ieguvums vai risks

Mājās stāv acu ēnas, krēms vai pūderis, kurš nav sadraudzējies ar sejas ādu un iedzīvojies tavā kosmētikas plauktiņā. Tikai vienu reizi pamēģināts, mest ārā pavisam noteikti negribas, bet ko lai iesāk? Bieži vien novērots, ka sociālajos tīklos un sludinājumu portālos cilvēki pārdod kosmētiku, kas ir tikai nedaudz lietota vai pat pilnīgi jauna. Cik droša ir kosmētikas iegāde "no rokas"?

Portālā "Elle" dermatoloģe Dorisa Deja skaidro, ka kosmētikai var sniegt otro dzīvi jeb var pārdod un pirkt produktus no cilvēkiem nevis veikalos. "Ja tu pērc kosmētiku no cilvēka nevis no veikala, tas uzreiz nenozīmē, ka kvalitāte būs sliktāka. Ļoti daudzi pārdod līdzekļus, kas pavisam nav lietoti. Šādā veidā tu gūsti ieguvumu, jo nopērc kāroto par zemāku cenu, pārdevējs gūst labumu, jo atbrīvojies no nevēlamās lietas un ieguvis mazu finansiālu atlīdzību," stāsta viņa.

Lai arī šādas kosmētikas zemā cena piesaista, jābūt ļoti pārliecinātai par iegādāto produktu, nepieciešams skaidri zināt, no kurienes ir nācis produkts, kāda ir tā kvalitāte. Ja kosmētika ir lietota, tad nepieciešams izrādīt ļoti lielu piesardzību, jo tā var pārnēsāt vīrusu infekcijas un baktērijas.

Lietota kosmētika var radīt matu folikulu, ādas un sēnīšu infekciju. Piemēram, no skropstu tušas, acu zīmuļa, mākslīgajām skropstām var iegūt konjuktivītu, kas ir acu gļotādas iekaisums. Tas var ilgt pat līdz divām nedēļām, radot diskomfortu, graušanu, apsārtumu utt. Herpes vīruss var piemesties no lūpu spīdumiem, lūpu krāsām. Tas var nodzīvot uz tavām lūpām pat līdz astoņām nedēļā un atstāt rētas.

Kad iegādājies jaunu produktu, esi pārliecināta, ka tas nav lietots un kvalitāte atbilst norādītajam, to nav skāruši mikrobi. Brīžos, kad vēlies ietaupīt naudu un nopirkt lietotu kosmētiku, padomā vai pārdevējam var uzticēties, vai produkts atbilsts paredzētajai kvalitātei. Svarīgi – jauns vai lietots?

Diemžēl ir daudz cilvēku, kosmētikas tirgotāju, kas lietotu kosmētiku pārsaiņo un pārdod kā jaunu. Bieži vien piemetināta frāze "tikai vienu reizi lietots" vai "tikai izmēģināts". Veselībai vienmēr ir jābūt pirmajā vietā, nevajag uzņemties lieku risku, radot draudus savam organismam.

Neskatoties uz ražotāja sniegtajām vadlīnijām par produkta kvalitāti, lietošanas ilgumu, tu nevari būt pilnīgi pārliecināta, ko tu saņemsi. Ir ļoti daudz nezināmo faktoru, kas var ietekmēt, piemēram, cik ilgi tika glabāts, cik ilgi stāv atvērts, cik rokas tam ir pieskārušās utt. Daži atpazīstami zīmoli ir piestrādājuši pie tā, lai pagarinātu uzglabāšanas laiku, aizsargātu no baktērijām, taču arī tas nesniedz pilnīgu pārliecību, ka lietotā kosmētika ir droša.

Lai saprastu, vai iekārotais kosmētikas līdzeklis nav vecs, nepieciešams to pasmaržot. Ja tam ir dīvaina un citāda smarža, nekādā gadījumā nepērc un nelieto. Lai uzzinātu, kad nepieciešams nomainīt veco kosmētiku, lasi šo rakstu.

Ja tomēr ir vēlme kaut ko iegādāties "no rokas", labāk pirkt pūderveidīgos produktus vai produktus, kas ir pudelītē ar mazu atveri. Izvairies no lietotu krēmveidīgu izstrādājumu iegādes, kas ir burciņās. Nekādā gadījumā neiegādājies skropstu tušu, acu zīmuli vai lūpu spīdumu. Ja lūpu spīduma aplikators ir inficēts, visdrīzāk mikrobi ir nonākuši visā tūbiņā. Dermatoloģes apgalvo "ja nevēlies noskūpstīt cilvēku, no kura pērc lūpu spīdumu, tad labāk to nedari."