Vai augu eļļa var aizstāt sejas krēmu. Skaidro speciāliste

Aukstā laikā āda mēdz kļūt ļoti sausa, tā rezultātā vēlamies pabarot savu ādu ar treknāku krēmu vai eļļu. Daudz dzirdēts par dažādu augu eļļu pozitīvo ietekmi uz ādu. Īpaši populāra ir kokosriekstu eļļa. Bet vai ādu patiešām var pabarot un aprūpēt, izmantojot tikai eļļu?

Ilga roku mērcēšana ūdenī un staigāšana bez cimdiem aukstā laikā var ādu padarīt sevišķi sausu. Lai to mitrinātu un barotu, mēs parasti izvēlamies kādu krēmu vai arī eļļu. Tomēr eļļa un krēms nav viens un tas pats. "Baborbeautyspa" skaistumkopšanas speciāliste, kosmetoloģe Dana Logina skaidro: "Eļļa ir dabīgs produkts, kuram nav nevienas citas sastāvdaļas, tā ir tīra eļļa. Krēms var sastāvēt no daudzām un dažādām sastāvdaļām. Tas atšķiras ar konsistenci, taču krēma sastāvā var būt arī eļļa."

Kosmetoloģe uzsver, ka krēms ir daudz labāks nekā tīra eļļa, jo tas iesūcas ādā daudz dziļāk, kā arī krēma sastāvā būs vairākas sastāvdaļas. "Pēc savas pieredzes varu teikt, ja ilgstoši lieto eļļu, tad āda vairs dabīgi nevar izstrādāt savu dabīgo tauku kārtu, āda sāk lobīties. No krēma nerodas šādi blakusefekti. Ja āda ir problemātiska vai taukaina, nevajadzētu lietot eļļu, jo tas var izsaukt dermatītu, zvīņaino dermatītu, kā arī tas paplašina poras," uzsver Logina.

Tādos gadījumos, ja cilvēkam ir sejas ādas problēmas, piemēram, akne, kosmetoloģe iesaka izvairīties no eļļas, bet labāk doties pie speciālista, kurš spēs izvērtēt situāciju. "Lai ārstētu akni, ir jāsāk no iekšpuses, ir jāsaprot, vai viss ir kārtībā ar organismu, piemēram, kuņģi, zarnu traktu, vai nav ēdiena nepanesības. Ir jādodas pie dermatologa, kurš novērtēs situāciju, tālāk sekos sejas tīrīšana, procedūras, pīlingi. Eļļa un akne nesader kopā, bet var izmantot ēteriskās eļļas, piemēram, tējas koka ēterisko eļļu vai kādu citu, kurai ir dezinficējošs un poru savelkošs efekts. Ja eļļa tiek lietota bieži un nevajadzīgi, tad tas var kaitēt aknes pacientiem, jo eļļa aizsprosto poras. Aknes gadījumā ir jālieto vieglas konsistences krēmus, kas ādu mitrinātu," uzsver speciāliste.

"Ja nav ādas problēmu, tad, piemēram, ziemas periodā eļļu var sajaukt ar krēmu, bet nedrīkst uzklāt uz sejas tīru eļļu, jo atrodoties ārā aukstā laikā eļļa sasals. Arī vasaras karstajā periodā to nav ieteicams darīt, jo karstā laikā poras atveras un eļļa nokļūst porās. Eļļu var lietot pēc vannas, bet tā nav ikdienas kopšana." Logina iesaka neaizrauties ar eļļu lietošanu. To var izmantot kā papildu produktu, bet tā nevar aizstāt krēma funkcijas.

Ja āda ir izteikti sausa, speciāliste norāda, ka var lietot kokosriekstu eļļu, bet tikai tādā gadījumā, ja tā ir kvalitatīva. Eļļai ir jābūt istabas temperatūrā, tai jābūt šķidrai, kā arī jābūt nelielai kokosriekstu smaržai. Ja tā ir sakaltusi, nav nekāda aromāta vai arī, paņemot rokās, tā neizkūst, tad tā ir rafinēta eļļa, un tas nozīmē, ka eļļa nav pilnīgi tīra. Eksperte piemin: "Internetā var atrast daudzas receptes, kā paildzināt jaunību, sajaucot kokosriekstu eļļu ar vēl kaut ko, bet tas nedarbojas. Kokosriekstu eļļai nepiemīt tādas īpašības, kas novērstu ādas problēmas, bet eļļai var pievienot alveju un to maisījumu sagatavot kā sejas masku uz kādu brīdi, bet uzklāt uz nakti vai izmantot to kā dienas krēmu, nedrīkst." Ja tomēr dod priekšroku eļļām, tad kosmetologs iesaka tai pievienot, piemēram, alveju. Bet ja tomēr jūti, ka ādu vēlies vēl vairāk pabarot, tad krēmam pievieno eļļu vai arī eļļai pieliec alveju, un izmanto to kā sejas masku uz neilgu laiku.

