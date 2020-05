Vasaras sajūta uz nagiem: kādi raksti un dizaini aktuāli šogad

Neitrālie toņi un klasiskie nagu dizaini, piemēram, sarkanie ir izcili piemēroti visiem gadalaikiem, izņemot vasaru, ko sveicināsim jau pavisam drīz. Tuvākie mēneši ir īstais brīdis, lai izmēģinātu interesantākus un varbūt pat košākus dizainus, kas ne tikai atbildīs aktuālākajām tendencēs, bet aizvien būs gana piemēroti darba ikdienai.

Par skaistu nagu dizainu nedrīkst aizmirst pat globālās pandēmijas laikā, jo šķietami tik vienkāršs nieks kā skaisti sakoptas rokas, uz kurām skatāmies teju visu dienu, var uzlabot garastāvokli par visiem 100. Iedvesmojoties no "Harper's Bazaar", "Glamour", "Instyle" un "Who Wear What", esam apkopojuši modīgākos trendus, palīdzot rast iedvesmu nākamajam dizainam.

Aizvien aktuāls dažādas variācijās ir franču manikīrs – taču vairs ne klasiskajā izpratnē, bet ar spīdumiem, konkrētiem rakstiem nagu galos, kā arī vairākām, izlocītām vai ļoti šaurām līnijām. Kā jau vasarā, arī šogad nevajag baidīties no košiem toņiem, kas papildināti ar ģeometriskām figūrām vai mākslinieciskiem veidojumiem uz viena vai vairākiem nagiem. Runājot par neparastākiem variantiem, izmēģināms veids ir naga dalīšana vertikāli uz pusēm, vienu daļu atstājot pilnībā neskartu, bet otru krāsojot un rotājot ar akcentiem.

Izteiksmīgu dizainu cienītājas var izvēlēties košus dzīvnieku rakstus, bet piezemētāku – vienkrāsainu manikīru ar vasaras simboliem vai vienmērīgu toņu pāreju. Nebaidies no spīdumiem dažādās variācijās vai arī spīdīgiem nagu laku pārklājumiem.

Atrodi sev tīkamāko, pielāgo krāsu un ļauj vasarai uzplaukt uz nagiem!

