Veselīgs uzturs un pareiza kopšana: kā palīdzēt nagiem augt ātrāk

Ne visām dāmām ir dabīgi skaisti un gari nagi, tāpēc pieraksts pie manikīra ir iespēja tos ne tikai sakopt, bet arī mākslīgā veidā pagarināt. Tomēr, iespējams, tavi nagi neaug tik ātri, kā gribētu, jo tu pieļauj kļūdas gan savā ikdienas uzturā, gan roku kopšanas rituālos. Atceries, ka trausli un neveseli nagi var liecināt par to, ka organisms nesaņem visu nepieciešamo.

Iedvesmojoties no portāla ‘’Women’s Health’’, piedāvājam iepazīties ar viņu ekspertu ieteikumiem, kā iespējams paātrināt nagu augšanu.

Mitrini kutikulas

Iespējams, ikdienā vairāk uzmanības pievērs tam, vai kāds nags nav aizlūzis vai nav nodrupusi nagu laka un tamlīdzīgi, tādējādi aizmirstot par kutikulām. Tomēr tas, vai tavas kutikulas ir pietiekami mitrinātas un cik veselīgi izskatās, tiešā veidā ietekmē nagu augšanu. Tāpēc ceļā uz ātrāku nagu augšanu neaizmirsti katru dienu kutikulas mitrināt.

Ievies izmaiņas savā uzturā

Portāla eksperti skaidro, ka nagi var būt viens no galvenajiem rādītājiem tam, vai tavam ķermenim pietiek uzturvielu un vitamīnu. Ja to ir par maz, nagi ne tikai nespēs augt, bet var zaudēt arī citas savas īpašības – kļūt plānāki, sākt ātri lūzt un tamlīdzīgi. Tāpat tas var liecināt arī par citām saslimšanām, piemēram, zarnu slimībām. Tāpēc, domājot par to, ko ēdīsi brokastīs, pusdienās vai vakariņās, noteikti neaizmirsti ēdienreizēs iekļaut šķiedrvielām bagātus produktus, dārzeņus un augļus. Arī, ja iespējams, uzturā ievies produktus, kas satur B vitamīnu, piemēram, riekstus, ceptas olas, pilngraudu produktus, banānus vai puķkāpostu, kas, savukārt, tiešā veidā stimulē nagu augšanu.

Dzer ūdeni

Dehidratācija tiešā veidā ietekmē ne tikai mūsu ādas stāvokli, pašsajūtu un veselību, bet arī nagus. Ja ķermenim trūkst šķidruma, mūsu āda kļūst sausa, un nagi kļūst trausli, kas nepavisam nav tas, kas palīdzēs tiem augt ātrāk. Tāpēc vienmēr pa rokai turi glāzi ūdens.

Pirms veic manikīru ļauj rokām nožūt

Ja esi ieplānojusi uzklāt nagu laku vai apvīlēt nagus, tad nedari to uzreiz pēc dušošanās vai vannošanās, bet gan ļauj rokām un nagiem pilnībā nožūt. Manikīrs mājas apstākļos uz slapjām rokām var izraisīt nagu lūšanu, kas nepavisam nav tas, ko vēlas cilvēks, kas ir ceļā uz garāku nagu ataudzēšanu.

Dod atvaļinājumu mākslīgajiem nagiem

Ja ikdienā, lai iegūtu garākus un izteiksmīgākus nagus, mēdz pielīmēt mākslīgos, tad ir laiks tiem dot atvaļinājumu. Līme, kuru izmanto to pielīmēšanai, iespējams, padara nagus trauslākus, un centieni mākslīgos noņemt var nagus sabojāt.

Apmeklē speciālistu

Ja nekas no iepriekš minētā nepalīdz nagiem augt ātrāk, dodies pie speciālista, kurš veiks tavu nagu diagnostiku un palīdzēs atrast piemērotāko kopšanas veidu. Tāpat, iespējams, tavi nagi ir tavā vēlamajā garumā, bet ir ļoti trausli un ātri lūzt, kas arī ir iemesls, kāpēc apmeklēt speciālistu.