Viens mirdzumam, cits kuplumam: kā izvēlēties šampūnu katram matu tipam

Šampūna izvēle var būt sarežģīta. Veikalu plauktos ir desmitiem (un dažkārt simtiem) dažādu zīmolu, kas piedāvā gan acu žilbinošu spīdumu, gan mitrināšanu, gan arī matu izturības veicināšanu, kas, protams, rada apjukumu teju ikvienā. Kā lai izvēlas sev piemērotāko šampūnu? Vērtīgi ir pievērst uzmanību matu kopšanas līdzekļu etiķetēm un iepazīt sastāvdaļas, kas tajās ir norādītas, it īpaši tāpēc, ka dažas no tām var izraisīt kairinājumu vai diskomfortu. Palūkojoties etiķetē, ir viegli apjukt – dažādi putojošie līdzekļi, konservanti, smaržvielas un tā tālāk. Lai neapmaldītos milzīgajā informācijas gūzmā, iedvesmojoties no "Health Line", esam apkopojuši svarīgāko matu kopšanas līdzekļu izvēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas atrodams šampūnos?



Lielākajā daļā šampūnu ir aptuveni 10 līdz 30 dažādas sastāvdaļas. Skaidrs, ka teju visos ir jābūt iekļautam kādam mazgāšanas vai tīrīšanas līdzeklim, lai pienācīgi atbrīvotu galvas ādu no eļļas, netīrumiem, uzkrātā sebuma un smakas. Šie līdzekļi darbojas, izdalot no galvas ādas piemaisījumus, kas pēcāk jānomazgā ar ūdeni. Parasti šampūnā izmantotie mazgāšanas līdzekļi ir virsmaktīvas vielas, piemēram, nātrija laurilsarkozināts, nātrija laurilsulfāts un nātrija laureta sulfrāts, kas mijiedarbojas ar vēl daudzām citām vielām.

No kādām sastāvdaļām labāk izvairīties?

Sulfātiem

Sulfāti ir ķīmiskas vielas, ko šampūnos iekļauj kā tīrīšanas līdzekļus. Visizplatītākie no tiem ir nātrija laurilsulfāts un nātrija laureta sulfāts. Sulfātiem ir putojošs efekts, turklāt tie dziļi attīra galvas ādu. Ja tavs šampūns nav putojošs, pastāv liela iespēja, ka tas nesatur sulfātus. Tomēr ķīmiskās vielas arī var sausināt un kairināt ādu, kā arī radīt iekaisumu. Ja tev nākas sadzīvot ar kādām ādas problēmām, piemēram, rozāciju vai ekzēmām, tad šampūni ar sulfātiem var situāciju vēl vairāk pasliktināt. Arī paši mati var tikt bojāti, jo ķīmiskās vielas var izjaukt dabisko sebuma ražošanu.

Formaldehīdiem

Formaldehīds ir ķīmisks savienojums, ko izmanto mājsaimniecības izstrādājumos un celtniecības materiālos. Kā konservantu to iekļauj arī šampūnos. Ir zināms, ka formaldehīds var izraisīt alerģijas un dermatītu, turklāt, līdzīgi kā sulfāti, tas arīdzan var pasliktināt ādas problēmas. Dažos pētījumos arī atklāts, ka formaldehīds ir kancerogēna viela.

Parabēniem

Lai kosmētiku un skaistumkopšanas līdzekļus varētu uzglabāt ilgāku laiku, tajos nereti iekļauj parabēnus kā ķīmiskos konservantus. Taču pētījumi ir pierādījuši, ka parabēni ātri uzsūcas ādā un līdz ar to viegli iekļūst ķermeņa audos. Tas savukārt var radīt kontaktdermatītu un citas ādas problēmas, piemēram, kairinājumu, niezi un tamlīdzīgi. Atklāts, ka parabēni arīdzan var traucēt normālu hormonu darbību, kas savukārt var ietekmēt menstruāciju procesu.

Foto: Shutterstock

Heksahlorfēniem

Antiseptisko līdzekli izmanto kosmētiskajos līdzekļos, pateicoties tā antibakteriālajām īpašībām, taču svarīgi ir atcerēties, ka tas var izraisīt acu un ādas kairinājumu.

Kādas sastāvdaļas izvēlēties, ja:

Sadzīvo ar matu izkrišanu

Matu izkrišanu var izraisīt dažādi iemesli, tāpēc ir būtiski apzināties, kas ir problēmas sakne tavā gadījumā. Ir pierādīts, ka fito-kofeīns var palīdzēt mazināt matu novājēšanu. Savukārt niacīns var palīdzēt uzlabot barības vielu cirkulāciju, kas savukārt palielina barības vielu plūsmu uz matu folikulām, tādējādi palīdzot matiem augt stiprākiem. Pētījumos, kas veikti ar dzīvniekiem, ir noskaidrots, ka arī lavandai un piparmētru eļļai var būt labvēlīga ietekme, taču ir nepieciešama padziļinātāka izpēte, lai izprastu šo jautājumu.

Tev ir viļņaini vai cirtaini mati

Tiem, kam ir cirtaini vai viļņaini mati, jāmeklē šampūni bez virsmaktīvām vielām, piemēram, sulfātiem. Svarīgi ir izvēlēties produktus, kas ir mitrinoši, taču vienlaikus mazina pūkošanos. Labs variants ir glicerīns – dabīgs savienojums, ko tā mitrinošo īpašību dēļ plaši izmanto kosmētikas līdzekļos. Glicerīns palīdz matos saglabāt mitrumu, vienlaikus sprogas padarot izteiktākas un mazāk pūkainas. Tāpat arī vari pievērst uzmanību dažādām eļļām un sviestiem, piemēram, jojobas, kokosriekstu, saulespuķu vai argana eļļai, kas darbojas līdzīgi kā glicerīns.

Tev ir taisni mati

Taisnu matu īpašnieces savai rotai bieži vēlas pievienot nedaudz apjoma. Ja tā ir arī tavā gadījumā, tev vajadzētu meklēt šampūnu, kura sastāvā ir kokosriekstu, sojas pupiņu, mandeļu vai saulespuķu eļļa, kā arī B5, C un E vitamīni, jo visas šīs sastāvdaļas matus padara kuplākus. Līdzīgi darbojas arī dažādi proteīni, piemēram, anjonu un katjonu polimēri. Cilvēkiem ar taisniem matiem vērtīgs arī var būt keratīns – proteīns, kas atrodams matos, nagos un ādā. Labvēlīgā sastāvdaļa matus padara pilnīgākus, gludākus un mīkstākus un, kā izrādās, arī stiprākus.

Tev ir sausi vai krāsoti mati

Tavā gadījumā vislabāk ir izvēlēties šampūnus, kuri pēc sava sastāva ir maigāki un kuri satur daudz kondicionējošo sastāvdaļu. Tieši tāpēc – priekšroku dod šampūniem ar eļļām, kas baro un mitrina matus, piemēram, argāna, avokado, makadamijas riekstu vai kokosriekstu eļļu. Tāpat arī pievērs uzmanību glicerīnam, kas palīdz matus padarīt maigākus un mazināt sausumu.

Tavi mati ātri taukojas

Ja tavi tauku dziedzeri ir pārāk aktīvi, izvairies no kondicionējošiem līdzekļiem, jo tie var veicināt eļļas veidošanos pat tūliņ pēc matu izmazgāšanas. Priekšroku dod šampūniem ar dabīgām sastāvdaļām, piemēram, tējas koka eļļu, jo sintētiskās sastāvdaļas var traucēt sebuma ražošanu, tādējādi matus padarot taukainākus.