Zelta padomi ādas kopšanai pavasarī

Gadalaiku maiņa nozīmē ne tikai jaunas vēsmas garderobes saturā, bet arī to, ka būtu nepieciešams veikt revīziju ādas kopšanas līdzekļu plauktā. Jā, arī nedaudz pamainīt ādas kopšanas paradumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziemas sezona ar centrālo apkuri un zemākām gaisa temperatūrām ietekmē ādas stāvokli, tādēļ nav brīnums, ka, pienākot pavasarim, āda var izskatīties nogurusi un blāva, būt sausāka. Tāpat, dienām kļūstot garākām un biežāk uzspīdot saulei, jāatceras par aizsardzību pret ultravioleto starojumu.

Konsultē dermatoloģijas klīnikas "Prof. Ķīsis & Doc. Rone-Kupfere" dermatoloģe Dr. Elīza Sālījuma.



Veic pavasara tīrīšanu

Pārbaudi produktu derīguma termiņus, arī to, cik ilgi konkrētais līdzeklis ir bijis atvērts (parasti uz iepakojuma ir norādīts, cik ilgi to var lietot pēc atvēršanas, piemēram, 6 vai 12 mēnešus). Par to, ka produkts vairs nav lietojams, var liecināt izmaiņas tā smaržā, krāsā, tekstūrā. Noteikti nelieto šādus produktus, jo tie ne tikai nedod vēlamo efektu, bet, tieši pretēji, var būt kaitīgi un radīt ādas kairinājumu.

Saudzīga eksfoliācija

Papildus saudzīgai ikdienas ādas attīrīšanai no netīrumiem, sviedriem, baktērijām ar ādas tipam piemērotu līdzekli, daktere Sālījuma iesaka pievienot arī kādu produktu ar lobošām jeb eksfoliējošām īpašībām. Eksfoliācija palīdz atbrīvot ādu no virspusējām atmirušām raga slāņa šūnām, līdz ar to āda izskatās mirdzošāka, gludāka un atsvaidzināta. Priekšroku rekomendējams dot maigiem, enzīmus vai skābes saturošiem līdzekļiem, bet izvairīties no tādiem, kas satur izteikti abrazīvas, cietas daļiņas, kas var traumēt ādu. Ar lietošanas biežumu noteikti nevajadzētu pārspīlēt. Lietošanas režīms piemērojams atkarībā no konkrētā līdzekļa, kā arī personas ādas tipa. Jebkuru neskaidrību gadījumā ieteicams vērsties pie speciālista.

Jāņem vērā, ka pēc ādas atbrīvošanas no atmirušajām šūnām, tā kļūst jutīgāka pret saules stariem, pievērs uzmanību aizsarglīdzekļu lietošanai.

Pievieno rutīnai C vitamīnu saturošu serumu

C vitamīnam piemīt antioksidanta īpašības, tas palīdz mazināt apkārtējās vides negatīvo ietekmi. Sevišķi nozīmīgs šis komponents kļūst tad, kad āda ir pakļauta ultravioletajai radiācijai, kas ne tikai tieši bojā šūnu DNS, bet arī veicina brīvo radikāļu veidošanos, kas destruktīvi iedarbojas uz kolagēnu un elastīnu ādā. Ja C vitamīnu saturošu serumu lieto no rīta - uzklāj pirms saules aizsargkrēma – tiek nodrošināta papildus aizsardzību pret ultravioleto radiāciju. Vēl jāpiebilst, ka C vitamīnam ir nozīme kolagēna, kas nodrošina ādas stingrību un elastību, sintēzē. C vitamīna ietekmē arī sejas ādas tonis kļūst vienmērīgāks, mazinās pigmentācija, āda izskatās mirdzošāka.

Izvēlies mitrinošu līdzekli ar vieglāku konsistenci

Gaisa temperatūrai paaugstinoties, āda gluži dabīgi producē vairāk sebumu jeb tauku, tādēļ ieteicams izvēlēties vieglas konsistences līdzekli krēma vai gēla veidā. Pievērs uzmanību, lai līdzeklis ir veidots uz ūdens bāzes un nesatur eļļas. Tās var veicināt poru nosprostošanos un izsitumus. Meklē sastāvā atslēgas vārdus – hialuronskābe, glicerīns. Daktere Sālījuma atgādina arī par mitrinošajiem līdzekļiem, kas pieejami aerosolu veidā – tos droši var izmantot ādas mitruma līmeņa atjaunošanai visas dienas garumā.

Saules aizsardzība

Ultravioletais starojums rada priekšlaicīgu ādas novecošanu – pigmentāciju, krunciņas, kā arī paaugstina ādas vēža risku. Seko līdzi UV indeksam, ja tas ir trīs un augstāks, noteikti nepieciešams lietot saules aizsargkrēmu. Arī mākoņainās dienās! Izvēloties šo līdzekli pievērs uzmanību, lai uz iepakojuma būtu norādīts, ka tas ir plaša spektra - pasargā gan no UVB (apzīmē ar SPF), gan UVA stariem. Izvēlies aizsarglīdzekli ar vismaz SPF 30.

Ne mazāk svarīga ir pareiza lietošana: uzklāšana vidēji 20 minūtes pirms došanās ārā; pietiekams daudzums – sejai nepieciešama deva, ar ko iespējams noklāt divu pirkstu garumu; atkārtota uzklāšana ik pēc divām stundām. Neaizmirsti arī par ausīm, kaklu, dekoltē, delnu virspusēm, ja šīs zonas ir atsegtas. Ir pieejami arī lūpu balzami ar saules aizsardzību.