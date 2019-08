Aksesuāru tendence – masīvas ķēdes: kā tās pieskaņot apģērbam

Masīvās zelta vai apzeltītās ķēdes ir modē teju visu laiku, taču pēdējā laikā to popularitāte un aktualitāte manāmi augusi, raksta "Harper's Bazaar". Šoreiz piedāvājam iepazīties ar variantiem, kā tās valkāt un kādi "biezumi" labi piestāv dažādām tērpu kombinācijām.

Darba stils

Ar vienu aksesuāru var ievērojami mainīt kopējo izskatu. Ja zelta ķēdēm saki "nē" vien tāpēc, ka baidies - tavs ikdienas darba tēls varētu izskatīties pārāk uzkrītošs, tādējādi radot neprofesionālu iespaidu, laiks kaut ko mainīt. To var gaumīgi ietver arī darba tēlā, kaklarotu izvēloties kā vienīgo aksesuāru, bet pārējā tērpā pieturoties pie neitrāliem toņiem.

Astoņdesmito gadu šiks

Baltā un tumši zilā klasisko savienojumu iespējams pārnest arī mūsdienīgākā līmenī, izvēloties apģērbus ar iespaidīgiem dekoltē, kā arī akcentiem, piemēram, jostām, kā tas redzams šajā variantā. Gaumīgo tēlu iespējams papildināt ar glītu ķēdīti ap kaklu, kura pat bez kulona ir pietiekami uzkrītoša.

Gluži kā no modes skates

Zelta ķēdes dažādās variācijās bija iespēja vērot arī zīmolu modes skatēs un prezentācijās, un viens no tiem, kas tās cēlis saulītē, bijis zīmols "Bottega Veneta". Šāda tipa masīva ķēde labi izskatīsies pie dažādiem džemperiem un blūzēm, kā arī rūpēsies par to, ka apkārtējo acis pievērsīsies kakla un plecu daļai. Starp citu, šo knifu der paturēt prātā bumbiera tipa figūru īpašniecēm, kuras vēlas novērst uzmanību no gurniem.

Akcents brīvdienu tērpam

Zelta masīvās kaklarotas lieliski izskatīsies arī pie ikdienišķām apģērbu kombinācijām, piemēram, džinsām un džemperīša. To noteikti var kombinēt ar vēl citām, smalkāka pinuma ķēdītēm, kuras kopā tēlam piešķirs daudzveidīgāku un interesantāku skatu.

Ap kaklu un kāju

Vai jau ilgstoši domā, kā savam sniegbaltajam kostīmam piešķirt "asumiņu", nepievienojot košus akcentus un vēl citus apģērba gabalus? Apsverams variants ir masīvās ķēdes izvēle, kuru iespējams kombinēt ar līdzīgu sprādzi, kas aplikta ap potīti.

Pie peldkostīma

Lai gan vasara tuvojas izskaņai un lielai daļai atvaļinājumi jau aiz muguras, ir cilvēki, kuri cenšas to pagarināt, rudenī braucot uz siltajām zemēm. Ja šis ir arī tavs variants, paturi prātā, ka masīvās ķēdes labi papildinās vienkāršā dizaina un neitrālo toņu peldkostīmus brīžos, kad neķersi tiešos saules starus.