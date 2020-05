Apģērba un prāta harmonija jeb Kā apģērbs var mainīt noskaņojumu

Mēdz teikt, ka apģērbs ir dvēseles stāvokļa spogulis. Ja jūtamies slikti – ģērbsimies nevīžīgāk, drūmāk, bet ja priecīgi – košāk, pārdomātāk, papildinot tēlu ar akcentiem. Bet izrādās, ka apģērbu varam valkāt ne tikai, lai uz āru vērstu savu garastāvokli, bet arī – lai to mainītu. Kas varēja iedomāties, ka atliek tikai uzvilkt šo un to, lai labāk raisītos domas, rastos vēlme pēc treniņa vai diena rādītos ne tik nomācoša?

Kaut gan filmās ir manīts, ka kautrīgā meitene, kura pieradusi ģērbties vienkārši, pat vecmodīgi, pēkšņi radikāli mainās, uzvelkot mini svārkus un topiņu ar pikantu dekoltē, nešķita, ka apģērbs tiešām var mainīt to, kā jūtamies, dot papildu spēku un motivāciju. Bet, kā redz, dažiem tas tiešām strādā! Tāpēc varbūt tiešām pārskati savu garderobi – tev ir tas, kas nepieciešams, lai sasniegtu mērķus un gūtu emocionālu baudījumu?

Tālāk, iedvesmojoties no pētnieku paustā portālā "Reader's Digest", apkopojām pāris negaidītus veidus, kā apģērbs var ietekmēt tavu garastāvokli un emocijas.

Apģērbs var uzmundrināt





Tu valkā apģērbu, kas atspoguļo tavu garastāvokli, vai tomēr konkrētās drēbes velc, lai to mainītu? Kvīnslendas Universitātes pētnieki veica intervijas ar cilvēkiem un novēroja viņu apģērba izvēli, lai to uzzinātu. Atbilde? Biežāk ģērbjamies tā, kā mēs gribētu justies vai kā mēs gribētu, lai citi domā, ka jūtamies. Citiem vārdiem sakot, mēs uzvelkam priecīgas krāsas džemperi, varbūt pat ar kādu asprātīgu virsrakstu un uz sejas "uzliekam" laimīgu smaidu, pat ja mēs jūtamies slikti. Garastāvokļa uzlabošanai īpaši labi nostrādā, ja valkājam apģērbu, kas pagātnē ir saņēmis komplimentus vai ir saistīts ar labām atmiņām.

Apģērbs var likt justies pārliecinātāk





Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "Social Psychological and Personality Science", kaklasaite ir apģērba gabals, kas no tiesas izstaro inteliģenci un varu. Pētnieki talkā aicināja vairākus cilvēkus, no kuriem dažiem lūdza uzvilkt oficiālu biznesa apģērbu un veica piecu eksperimentu sēriju, kurā pārbaudīja viņu kognitīvās apstrādes spējas. Tie, kas bija formāli apģērbti, jutās ievērojami pārliecinātāki un labāk pārvaldīja situāciju nekā citi, ne tā apģērbtie biedri.

Foto: Shutterstock

Apģērbs var padarīt par labāku domātāju



Pētījumā tika atklāts, ka subjekti, kuri tika ietērpti lietišķā apģērbā, ne tikai jūtās pārliecinātāki, bet arī spēja ātrāk domāt, turklāt viņiem bija radošākas idejas. Zinātnieki sprieda, ka tas, kā tu ģērbies, var mainīt uztveri par apkārtējiem priekšmetiem, cilvēkiem un notikumiem – dzirkstot lieliskām idejām un rodot jaunu skatu punktus.

Apģērbs var padarīt gudrāku



Ģērbšanās drēbēs, kas saistās ar intelektu, piemēram, ārsta uzsvārcis vai pilota formas tērps, var ne tikai padarīt tevi izskatīgāku, bet var arī likt rīkoties gudrāk, liecina pētījums, kas publicēts žurnālā "Journal of Experimental Social Psychology". Pētnieki subjektiem (neviens no viņiem nebija ārsts) piešķīra laboratorijas mēteļus un pēc tam lūdza viņiem veikt virkni sarežģītu uzdevumu. Subjektiem baltajos mēteļos pieļauto kļūdu bija mazāk, nekā tiem, kas uzdevumus veica ikdienas drēbēs. Pēc tam zinātnieki atkārtoja eksperimentu, bet šoreiz visiem dalībniekiem lūdza uzvilkt laboratorijas mēteļus. Tomēr pētnieki pusei cilvēku stāstīja, ka viņi uzvilkuši ārsta mēteli, bet otrajai pusei – krāsotāja virsvalku. Atkal cilvēki "ārsta mēteļos" pārbaudēs darbojās labāk, un tas liecina, ka svarīgs ir ne tikai tas, ko tu valkā, bet arī tas, ko tu domā par to, ko tu valkā.

Apģērbs var likt labāk koncentrēties



Runājot par vairumu darbu, spēja koncentrēties uz uzdevumu, it īpaši, ja tas ir garlaicīgs, ir puse no cīņas. Tajā pašā laboratorijas mēteļu pētījumā tika atklāts, ka cilvēki, kas valkā "gudrākus" uzsvārčus, spēja labāk koncentrēties un bija centīgāki. Autori to paskaidroja ar to, ka mēs zinām, ka ārsti "mēdz būt uzmanīgi, bargi un prot pievērst uzmanību", un tāpēc, rīkojoties kā ārsts, mēs iemiesojam dažas no šīm īpašībām – gandrīz tā, it kā mēs censtos dzīvot līdzi tam, ko sagaida no šī apģērba.

Foto: Shutterstock

Apģērbs var palīdzēt nokļūt, kur vēlies



Tas ir domāts tiem, kurus tracina pārmērīgi liela automašīnas cena vai garu sarunu vešana par mājas līgumu (hmm, vai ne visiem?) Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "Journal of Experimental Psychology", apģērbs var dot tev priekšrocības argumentā. Subjekti tika sadalīti trīs grupās: viņi ģērbās vai nu uzvalkā, sporta biksēs, vai arī viņiem bija atļauts valkāt savu apģērbu. Pēc tam visi tika nostādīti situācijā, kurā viņiem vajadzēja vest sarunas. Cilvēki, kuri bija ģērbušies lietišķāk – regulāri guva pārsvaru strīdīgajā situācijā. Kas vēl ir interesanti – vīrieši treniņbiksēs uzrādīja zemāku testosterona līmeni, kas turklāt mazināja agresiju.

Apģērbs var padarīt godīgāku



Saskaņā ar Hārvarda Universitātes pētījumu, kas publicēts žurnālā "Psychological Science", var rasties nepatīkama blakusparādība, ja valkā pakaļdarinājumus. Pētnieki izsniedza cilvēkiem modīgas, jaunas saulesbrilles, pusei grupas stāstot, ka tās ir dizaineru, bet otrai pusei – ka viltojums. Interesanti, ka tie, kuri valkāja pakaļdarinājumus, vairāk krāpās nākamās spēles laikā un izturējās ļoti aizdomīgi pret citiem spēlētājiem. Izrādās, ka valkājot viltotu apģērbu, tas pašam valkātājam liek justies neīstam, un domāt, ka arī citi ir krāpnieki.

Apģērbs var radīt vēlmi trenēties



Tātad, tu vēlies vingrot, bet nevari rast pietiekami lielu motivācijas devu? Mēģiniet soli pa solim apģērbties, saka pētnieki. No rīta valkājot skriešanas šortus un čības, tas ir vairāk nekā ērts veids, kā veikt maksājumus; sevis redzēšana sportiskā apģērbā var motivēt tevi iegriezties sporta zālē, mājupceļā no veikala. "Tas viss ir saistīts ar simbolisko nozīmi, kura katram asociējas ar noteiktu apģērbu," teic Hajo Adams, PhD, Ziemeļrietumu universitātes pētnieks un slavenā laboratorijas mēteļa pētījuma autors. "Es uzskatu, ka ir redzama sakarība tajā, ka, valkājot sportisko apģērbu, cilvēks kļūst aktīvāks un, visticamāk, stingri apsvērs ideju doties skrējienā piemājas mežā vai apmeklēs treniņu sporta zālē."

Foto: Shutterstock

Apģērbs var likt trenēties smagāk (bet radīt sajūtu, ka ir vieglāk)



Sportisti ar sarkanu apģērbu ieguva vairāk apbalvojumu 2004. gada olimpiskajās spēlēs nekā konkurenti zilā krāsā, kas pētniekus iedvesmoja pārliecināties, vai tā bija tikai nejaušība vai arī sarkanā krāsa ir kaut kas īpašs. Pētījumā, kas publicēts žurnālā "Sport and Exercise Psychology", tika atklāts, ka cilvēki, kuri vingrinājās sarkanas krāsas apģērbā, varēja pacelt lielāku svaru un viņiem bija augstāks vidējais sirdsdarbības ātrums, norādot, ka viņi strādā smagāk nekā tie, kas valkāja zilas krāsas apģērbu, kaut arī abas grupas uzrādīja līdzīgu piepūles līmeni.

Apģērbs var mudināt zaudēt svaru



Valkājot cieši pieguļošas bikses, pievelkot jostu vai pat sasienot lenti ap jostasvietu zem apģērba, vari dot zemapziņas signālu pārtraukt ēst, tiklīdz puncis ir pilns. "Vairākas franču sievietes, dodoties vakariņās, ap jostasvietu, zem izsmalcinātajām drēbēm valkā lenti," skaidro fitnesa guru Valērija Orsoni. "Tā viņām atgādina par situāciju šajā reģionā, it īpaši, ja lente sāk kļūt ciešāka, vakaram turpinoties!"