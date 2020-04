Atsvaidzini garderobi tiešsaistē: stilistes padomi apģērba iegādei internetā

Šobrīd, kad esam aicināti pašizolēties un ievērot sociālo distancēšanos, ikvienam nākas pārdomāt un mainīt savus iepirkšanās paradumus, tostarp apģērba iegādi. Lai arī jau ilgu laiku interneta apģērbu veikali ir bijusi lieliska vieta, kur atjaunot vai atsvaidzināt savu garderobi, tagad to loma ir tikai augusi. Tāpēc nenāks par ļauju atsvaidzināt savas zināšanas par to, ko paturēt prātā, iepērkoties internetā.

Turpinājumā – stilistes Kristas Timzes ieteikumi, kā apģērba iegādi internetā padarīt vēl ērtāku un patīkamāku.

''Mums nav jāatsakās no jaukām lietām, vēlmes sevi palutināt un pucēties tikai tādēļ, ka nevaram doties klasiskā šopingā pa veikaliem. Patiesībā tieši iepirkšanās interneta veikalos var būt daudz baudāmāka par nogurdinošu staigāšanu pa plašajiem tirdzniecības centriem. Vakars, kad bērni guļ, ērts dīvāns, tējas krūze rokā, fonā tavs mīļākais seriāls – tieši šādā veidā iepirkšanās kļūs daudz produktīvāka, un vasaras sezonai būsi gatava bez liekiem kreņķiem.

Izvēlies savus mīļākos zīmolus

Apdomā, kuri zīmoli dominē tavā garderobē. Kuriem veikaliem, apmeklējot tirdzniecības centrus, nekad nepaej garām? Atbildot uz šo jautājumu, tu noteikti zināsi, kuri interneta veikali ir pelnījuši tavu uzmanību. Jo pie šī brīža situācijas, iespējams, nav vērts riskēt ar veikaliem, zīmoliem, par kuru eksistenci līdz šim nezināji. Tādā veidā būs lielāka iespēja novērst neveiksmīgus pirkumus.

Iepazīsties ar interneta veikala noteikumiem

Zinu, ka būšu tā kārtējā, nogurdinošā, praktiskā sieviete, kura, pirmkārt, liks izlasīt visu ar sīkajiem burtiņiem rakstīto. Bet, ja tiešām nonāksi līdz pirkumam, pievērs uzmanību visam, kas saistīts ar apmaksas procesu un savu datu aizsardzību, piegādi, atgriešanas procesu, īpaši, ja to darīsi pirmo reizi. Un vēl, atceries, ka parasti problēmas sākas tad, kad vēlēsies preci atgriezt – neskaitot vilšanos, lai tas ir pēc iespējas vieglāk un vienkāršāk izdarāms. Tevi šai ziņā sargā patērētāju tiesību likums!

Foto: Shutterstock

Vai zini visu par savu izmēru?

Bieži mūsu zināšanas par savu apģērba izmēru ir nepietiekamas. Tādēļ šis ir īstais laiks, kad ņemt rokā mērlenti un sevi nomērīt no visām pusēm. Tas ne tikai palīdzēs sekot līdzi "pašizolācijas svaram", jo, atzīsimies – kustību daudzums mums visiem ir mazinājies (kaut tā būtu ar apetīti!), tādēļ nenāks par ļaunu saprast, kā veidojas mūsu aprises. Izmēri XS, S, M vai kaut XXL, ir pavisam neliela daļa no tā, kas norāda uz mūsu proporcijām.

Paņem lapiņu, izmēri un pieraksti. Pats minimums, kas būtu jāzina sevis cienošai interneta veikala pircējai – plecu un gurnu platums, krūšu un vidukļa apkārtmērs, piedurkņu un vēlamā apģērba garums.

Pirms iegādājies konkrētu apģērbu, lūdzu, izpēti apģērba mērus. Ja tādu nav, tu drīksti tos pieprasīt. Padomā vēl par to, vai konkrēto lietu vēlies pieguļošu uz auguma vai platāku. Izpēti, kāds ir materiāls – tam ir nozīme, jo jāsaprot, vai audums ir staipīgs, vai nav. Ja vēlies iegādāties kleitu, mēteli, padomā par tā garumu.

Ar šo nesteidzies, tam vajadzīgs laiks. Tādēļ ir forši, ja iepērcies interneta veikalā, kura apģērba izmērus un kvalitāti labi pārzini. Katram zīmolam izmēri atšķiras.

Izvairies no modes tendencēm

Pirmoreiz stilistes karjerā teikšu ko tādu – uzmanies no jaunākajām modes aktualitātēm. Kādēļ? Jo ir vieglāk kļūdīties. Mans ieteikums – pieturēties pie tām vērtībām, kas tev piestāv. Izpētīt kārtīgi modes aktualitātes, apskatīt, piemēram, ''Pinterest.com'', ar kādiem apģērba gabaliem kombinēt, kārtīgi vizualizēt visu, jo bieži fotogrāfija uz modeles var atšķirties no realitātes. Tev jāpārzina kādi materiāli, fasoni, piegriezumi piestāv tieši tev. Šoreiz ieteiktu no aktualitātēm, kas būtu pilnīgs jaunums tavā garderobē, labāk izvairīties. Atgādinu vēlreiz – tev ir tiesības preci atgriezt 14 dienu laikā.

Esi piesardzīga, izvēloties apģērba krāsu. Piemēram, zem krāsas "zaļš" var būt visdažādākie toņi, ko interneta veikali nepiemin. Kārtīgi izpēti un rēķinies, ka vienmēr pastāv iespēja, ka toņi var atšķirties no fotogrāfijā redzamā. Padomā – varbūt, arī šeit eksperimentiem nav vietas. Izvēlies drošos toņus, kuri, ja konkrētā kleita atnāktu par vienu līdz diviem toņiem tumšāka/gaišāka, tas tevi lieki nesatrauktu.

Apģērbu kombinēšana

Ļoti svarīgs moments ir, pirms iegādājies ko konkrētu, īpaši, ja tas ir kāds fifīgs apģērba gabals, iedvesmojoties no modes aktualitātēm, padomā – kā tu valkāsi šo apģērba gabalu? Ar ko kombinēsi? Ja apģērba veikalā ir atvieglota iespēja atrast kombinācijas – vari to noskatīt no skatloga, manekeniem, jautāt pārdevējai vai kā citādi, tad, iepērkoties internetā, tas ir apgrūtināti un ir viegli veikt spontānu pirkumu. Esi gudra, pirms pērc – pārdomā kombinācijas!

Foto: Shutterstock

Bez steigas!

Un viena no veiksmīgākajām iepirkšanās atslēgām ir – bez steigas! Tas ir pats labākais, iepērkoties internetā. Tev nav jāizdara izvēle tagad un tūlīt. Saliec pirkumus grozā, izgulies un no rīta ar svaigu galvu pie kafijas krūzes pārskati vēlreiz visu. Ja nepieciešams, nekautrējies jautāt palīdzību draudzenēm vai konkrētajam interneta veikalam.

Un katra paciņas pienākšana ir kā mazie Ziemassvētki!''