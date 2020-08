Augusta modes salikumi: 31 ideja katrai mēneša dienai

Kā jau katru gadu, vasara skrien vēja spārniem, un ir pienācis tās noslēdzošais mēnesis augusts. Tas nozīmē – ir pēdējais laiks uz pilnu klapi izbaudīt siltumu, atpūsties pie ūdens, doties dabā, iepazīt jaunas vietas un visu citu, kas piedien vasarai. Un, lai to darot tev nebūtu lieki jālauza galva par to, ko ģērbt mugurā, "Viņa" piedāvā apskatīt 31 tērpu salikumu, kas ļaus izskatīties satriecoši it visur.

Pēdējā laikā esam novērojuši mainīgus laikapstākļus – vienu dienu līst kā pa Jāņiem, bet nākamajā saule tā cepina, ka veldzēties iespējams, sēžot pretī gaisa ventilatoram vai peldoties. Ļoti iespējams, augustu aizvadīsim ar līdzīgiem laikapstākļiem, bet tas nebūt netraucēs reizi pa reizei ģērbties plānākās kārtās. Viens no iecienītākajiem vasaras apģērbiem, neapšaubāmi, ir šorti, taču nereti to nēsāšana ir visai neērta padarīšana, jo tie raujas uz augšu, kairina ādu, spiež vai ir par platu jostasvietā u. tml. Ja arī tevi ir pārņēmusi kāda šortu nēsāšanas liksta, nesteidz uzreiz no tiem atbrīvoties, bet gan šajā rakstā iepazīsties ar ieteikumiem, kā šīs likstas vērst par labu.

Runājot par satriecošu tēlu, nedrīkst aizmirst grimu, un tev nav jābūt grima māksliniecei, lai prastu meikapu izmantot savā labā. Vai zināji, ka ar pūderi iespējams nofiksēt lūpu krāsu, kā arī to padarīt ilgāk noturīgu? Un vai esi dzirdējusi, ka vaigu sārtumu vari izmantot gan uz vaigiem, gan acu plakstiņiem, gan lūpām, tādējādi radot harmonisku koptēlu? Šos un citus vienkāršus skaistumkopšanas knifus vari uzzināt šeit.

Savukārt, lai vizuālais tēls būtu vēl spēcīgāks vai vēl vairāk raksturotu tevi, pirms dodies ārpus mājas, uzpūt smaržas. Ja vēlies, lai aromāts saglabātos pēc iespējas ilgāk, sāc ar losjona, kuram pašam nav sava aromāta, uzklāšanu uz ķermeņa zonas, kurai uzpūtīsi smaržas. Losjons darbojas, kā saistviela, tādējādi palīdzot smaržām ''pielipt'' tavai ādai. Vēl aromāta noturībai palīdzēs pulsa punktu – plaukstu locītavas, kakls, aiz ceļgaliem – iesmaržināšana. Citus padomus, kā pēc iespējas ilgāk saglabāt smaržu noturību, lasi te.

Turpinājumā – interesanti un aktuāli tērpu varianti katrai mēneša dienai, no kuriem vari izvēlēties akcentus vai salikumus, kas šķiet izmēģināšanas vērti. Lai skaists un sievišķīgs augusts!

