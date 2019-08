Augusta modes salikumi: 31 tērpu ideja katrai mēneša dienai

Augusts daudziem nāk ar skumju apziņu, ka ir pienācis pēdējais vasaras mēnesis un pavisam drīz karstās dienas nomainīs rudenīgs vēsums. Taču neskrien laikam pa priekšu un pilnvērtīgi izmanto šīs vasaras pēdējo mēnesi, parādot, kas no tavā skapī esošā vasaras apģērba vēl šosezon nav vilkts. Lai pienācīgi pateiktu vasarai ardievas, ''Viņa'' piedāvā apskatīt 31 apģērbu salikumu katrai mēneša dienai.

Pieprasītākajā vasaras atvaļinājumu mēnesī jūlijā varējām izbaudīt gan pārsteidzoši karstas gaisa temperatūras, gan spēcīgas lietus gāzes. Lai gan, iespējams, neviens no mums nav gatavs atvadīties no vasaras, šī brīža laika prognoze sola, ka augusts būs mēnesis, kurš mūs iesildīs apmākušajam un lietainajam rudenim. Tāpēc vēl nesteidz slēpt jau no skapja izņemto lietusmēteli, kādu siltāku džemperi vai džinsu bikses.

Taču neaizmirsti, ka ar laikapstākļiem kā ar bitēm – nekad neko nevar zināt. Tāpēc nenoraksti savu viendaļīgo peldkostīmu pirms laika un vēsākās dienās nevis dodies ar to uz pludmali, bet izmanto kā gaumīgu topu. Vairāk par to, kā viendaļīgo peldkostīmu iekļaut savā ikdienas garderobē, lasi šeit.

Lai gan patiesi jūlijs ik gadu ir populārākais atvaļinājumu mēnesi, iespējams, tu savu atpūtu esi ieplānojusi augustā. Tāpēc jau laikus padomā par apģērbu, kuru ņemsi līdzi, dodoties kādā tālākā ceļojumā. Tev pavisam noteikti noderēs gan kāds brīvā stila, gan lietišķāks apģērba komplekts. Vairāk par to, kādu apģērbu ceļojuma laikā neatstāt mājās, šeit.

Turpinājumā apskati dažādas tērpu kombinācijas katrai mēneša dienai, kas ne tikai tevi izcels uz apkārtējo fona, bet arī noderēs dienās, kad gaisa temperatūras būs zemākas un gribēsies patverties no lietus.

View this post on Instagram A post shared by Sheryl (@walkinwonderland) on Jun 12, 2019 at 6:31pm PDT

View this post on Instagram A post shared by JULIA MATEIAN (@juliamateian) on Jul 25, 2019 at 8:30am PDT