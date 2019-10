Esi sveicināta 'Instagram'! Idejas, ko aizņemties no Reičelas Grīnas garderobes

15. oktobrī ar piereģistrēšanos vietnē "Instagram" savus fanus pārsteidza aktrise Dženifera Anistone, kas ar šo soli teju vai "salauza" sociālo tīklu. Daudzi Anistoni atpazīst kā Reičelu Grīnu no seriāla "Draugi" ("Friends"), tāpēc, sveicinot aktrisi ar pievienošanos populārajā vietnē, esam apkopojuši šarmantās varones stila odziņas, kas sievietēm visām pasaulē aizvien kalpo par iedvesmas avotu.

Ar Reičelas lomu Anistone trāpīja desmitniekā. Viņas atveidotā varone ne tikai iemantoja plašu atpazīstamību pasaulē, bet arī padarīja Anistones maciņu krietni biezāku – runā, ka par pēdējām trīs seriāla sezonām par katru sēriju aktrise saņēma vienu miljonu ASV dolāru. Komēdija "Draugi" kļuva par deviņdesmito gadu kulta seriālu, bet tā varoņi – par elkiem un pielūgsmes objektiem.



Lai gan oficiālā filmēšana noslēdzās 2004. gadā, seriālu mīļotāju mazāk nepaliek – sociālajos tīklos aizvien klīst dažādi video un bildes ar galvenajiem varoņiem un seriāla ainām, kā arī ir cilvēki, kas seriāla šarmam pretoties nespēj, tāpēc skatās sērijas atkal un atkal. Starp amizantajiem scenārija notikumiem īpaši uzteicams vienmēr bijis Reičelas stils, gaume un izskats, kas izcēlies uz pārējo dāmu fona.

Anistones atveidotās varones efekts uz pasauli bija tik iespaidīgs, ka sievietes steidza uz saloniem un pieprasīja tā dēvēto "Reičelas frizūru" – kuplus, īsus, pakāpeniski apgrieztus matus ar balinātām šķipsnām. Savukārt par vienu no viņas firmas tērpiem var saukt bītleni ar mini svārkiem – šo kombināciju mūsdienīgākā izpildījumā var aizņemties no deviņdesmitajiem. Tāpat Reičelu seriālā varēja redzēt arī džinsa kombinezonā, kleitās, kas pārvilktas pāri krekliem, saskaņotos kostīmiņos, tērpos ar leoparda raksta akcentiem, blūzēs, kas priekšpusē sasietas, puķainās un elegantās kleitās, kā arī apģērbos, kas izskatās izņemti no vidusskolnieču skapjiem. Protams, šī ir pavisam neliela daļa no viņas garderobes, taču teju visi Anistones atveidotās varones tērpi iederējās tā laika modē, raksta "Insider".

Turpinājumā esam apkopojuši fotogrāfijas ar dažiem no Reičelas Grīnas modīgākajiem tērpiem!

Vērts piebilst, ka arī pirmā Anistones ievietotā bilde "Instagram" ir ar viņas vecajiem cīņu biedriem - aktieriem no seriāla "Draugi". Viņas aktivitātēm sociālajā tīklā vari sekot šeit.