Februāra modes salikumi: 28 idejas katrai mēneša dienai

Šogad ziema mūs ir pārsteigusi savā ziņā nesagatavotus, jo, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tādas sniega kupenas un gaisa temperatūras neesam redzējuši krietnu laiku. Un, lai arī februāra pirmās puses laika ziņu prognozes sola mazāk nokrišņu un debesu skaidrošanos, lielie mīnusi mums vēl ir tikai priekšā. Taču tas, ka ikdienas gaitās nepieciešama kāda biezāka apģērba kārta, nebūt nenozīmē, ka arī ''satuntulējusies'' nevari izskatīties lieliski!

Ņemot vērā, ka pandēmijas dēļ joprojām sadzīvojam ar dažādiem ierobežojumiem, kuru starpā ir arī ierobežotas iespējas iegādāties ziemai piemērotu apģērbu, iepirkšanās internetā ieņem jaunus apgriezienus. Iespējams, arī tu nebiji gatava šādiem laika apstākļiem, tāpēc biezāks apģērbs jau vairākus gadus nav tava drēbju skapja sastāvdaļa, un nu iepirkšanās tiešsaistē ir vienīgais glābiņš. Lai nekļūdītos apģērba iegādē, kad tā jāveic attālināti, šajā rakstā atradīsi stilistes Kristas Timzes ieteikumus par garderobes atsvaidzināšanu tiešsaistē.

Lūkojot pēc jauna apģērba, vari arī noskatīt kaut ko šī gada modes tendencēm atbilstošu. Piemēram, kādu XXL izmēra kreklu, apģērbu zieda rakstos, košu mēteli vai praktisku vējjaku. Vairāk par to, kas 2021. gadā būs modē, lasi te.

Savukārt, ja tu ikdienā domā par to, kā pret dabu izturēties saudzīgāk, arī jauna apģērba iegāde tāda var būt. Viens no galvenajiem noteikumiem ir ieguldīt kvalitātē nevis kvantitātē. Tas nozīmē, ka, iegādājoties apģērbu, kārtīgi jāapdomā, kas tev ir nepieciešams, un jāizvēlas apģērbs, kas kalpos ilgāk un, protams, arī būs sakombinējams ar garderobē jau esošo. Šeit vari uzzināt vairāk par to, kā atsvaidzināt garderobi dabai draudzīgākā veidā.

Un kas tad būtu februāris bez Valentīna dienas? Neraugoties uz to, ka šogad atkrīt došanās uz teātri vai kino, kā arī greznas vakariņas restorānā kopā ar mīļoto, galvenais ir tas, ka abi esat kopā, jo mīlestību var svinēt arī mājās vai atpūtā pie dabas. Lai tomēr iegūtu kādu svētku sajūtu, 14. februārī vari romantiski saposties, piemēram, izvēloties sarkanas krāsas apģērbu vai sirds rakstus. Citas idejas romantiskam Valentīna dienas izskatam atradīsi šajā rakstā.

Turpinājumā vari smelties idejas, ar kādiem aksesuāriem, jauninājumiem vai kombinācijām uzfrišināt savu garderobi.

Lai modīgs februāris!