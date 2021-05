Formīgam ķermenim nepiestāv raksti? Modes likumi, kas zaudējuši aktualitāti

Šķiet, modes industrija vienmēr nosaka, kas mūsu ģērbšanās stilā ir ''pareizi'' vai ''nepareizi'' atkarībā no mūsu ķermeņa aprisēm – protams, ar dažiem šauriem izņēmumiem. Patiesībā mode ir māksla un pašizpausmes veids, līdz ar to eksperimentēšana ar dažādiem stiliem un apģērbiem neatkarīgi no cilvēka formas vai vecuma būtu jāiedrošina. Taču ķermeņu pielīdzināšana dažādiem tipiem – bumbiera, ābola, smilšu pulksteņa un citiem – arī neapzināti diktē to, kā ikdienā ģērbjamies.

''Daudzus no šiem ķermeņa tipu modes noteikumiem pirms vairākiem gadu desmitiem izstrādāja sievietes, kuras pašas mēģināja atbilst kādiem iedomātiem standartiem,'' portālā ''In Style'' stāsta stila veterāne un ''SHOWROOM'' līdzīpašniece Ērika Henksa. ''Šie noteikumi tagad ir novecojuši. Visu formu un izmēru sievietēm būtu jāvalkā tas, kas viņām patīk un kad viņām to patīk valkāt, un tas nebūtu jānosoda.''

Raksta turpinājumā slavenību stilisti un modes dizaineri uzskaita sešus novecojušus modes noteikumus, kas it kā piestāv vai nepiestāv konkrētiem ķermeņa tipiem.

Dažādi raksti nepiestāv formīgiem ķermeņiem

Slavenību stiliste Kortnija Meja saka – arī formīgi cilvēki un lielo apģērbu izmēru īpašnieki var vilkt visu, ko vēlas. ''Ļoti ilgi pati valkāju tikai melnu apģērbu, jo visi vienmēr uzsvēra, ka tas ir slaidinošs, kā arī tikai šāds apģērbs bieži vien bija pieejams manā izmērā,'' viņa stāsta. ''Manam apģērba izmēram nevajadzētu mani atturēt no ģērbšanās tā, kā es vēlos.''

Tāpēc arī ir svarīgi, ka zīmoli paplašina savu piedāvāto apģērbu izmēru klāstu. Itin visiem vajadzētu būt iespējai valkāt to, kas viņiem patīk, un sekot līdzi modes tendencēm, nevis tikai izvēlēties no tā, kas ir pieejams tieši viņu izmērā.

Īsiem cilvēkiem nevajadzētu vilkt bikses ar saīsinātām starām

Šī modes noteikuma vēsture slēpjas tajā, ka īsi cilvēki parasti nevēlas izskatīties īsi, bet bikses ar saīsinātu staru garumu liek tieši tādam izskatīties. Taču viss nav tik viennozīmīgi. Henksa skaidro: ''Bikses ar saīsinātām starām var būt augumu pagarinošas, izmantojot dažādus ģērbšanās trikus. Piemēram, izvēloties šādas bikses ar augstu vidukli un uzvelkot apavus kaut ar nelielu papēdi.''

Šīs bikses ir ļoti piemērotas pavasarīgajiem un vasarīgajiem laika apstākļiem, kad vēlamies arvien vairāk ķermeņa atklāt saules stariem. Bikses ar saīsinātām starām parasti arī ir brīvākas, līdz ar to izcili piemērotas atpūtai pie dabas, pilsētā vai jebkur citur.

Gariem cilvēkiem nevajadzētu vilkt augstpapēžu apavus

Augstpapēžu apavu uzdevums nav tikai cilvēku padarīt garāku – tie var arī paspilgtināt tavu izskatu un līdz ar to arī vairot pašapziņu, stāsta Meja. Augstpapēžu apavi ir seksīgi, jautri, un tiem nevajadzētu krāt putekļus tavā kurpju skapī tikai tāpēc, ka esi gara auguma.

Ja tev ir lielas krūtis, vienmēr jāvalkā krūšturis

Krūštura valkāšana ir katras sievietes personīgā izvēlē. Un dažādu krūšu izmēra īpašnieces gan izvēlas to valkāt, gan to nedara. Meja stāsta, ka arī viņa ir liela izmēra krūšu īpašniece, un, ja nevalkā krūšturi, pēc kāda laika viņai sāk sāpēt mugura, tāpēc ikdienas gaitās šis apģērba gabals ir viņas sabiedrotais. Savukārt, pārnākot mājās, viņa nekavējoties atbrīvo sevi no važām. Sieviete norāda, ka apakšveļa arī var papildināt tavu kopējo tēlu, taču tādu pašu uzdevumu pilda arī krūštura nevalkāšana.

Ābola ķermeņa formas īpašniekiem viss apģērbs jākombinē ar jostu

Šis ķermeņa tipa noteikums ne tikai nav patiess, bet arī mudina cilvēkus iegūt konkrētu ķermeņa tipu – smilšu pulksteņa, kurš tev ģenētisku iemeslu dēļ vai nu ir vai nav. Šāds modes noteikums arī ir pret ķermeņa pozitīvismu un nav visai ērts, saka Meja. ''Valkā to, kas tev patīk, nevis ko tādu, kas rada ilūziju par to, kas tu neesi.''

Sievietēm, sasniedzot noteiktu vecumu, nevajadzētu vilkt apģērbu bez piedurknēm

Šis modes noteikums ir ne tikai novecojis, bet arī vecumu diskriminējošs. ''Apģērbs bez piedurknēm jebkuram var izskatīties lieliski,'' saka Henksa. ''Un, ja jūties labi tajā, ko valkā, tas dienas beigās ir pats svarīgākais.''

Jebkurš noteikums, kas liek domāt, ka noteikta izmēra vai formas cilvēki nedrīkst valkāt kaut ko spilgtu, kliedzošu vai neparastu, ir klaji pret ķermeņa pozitīvismu un būtu jāizskauž. ''Sievietēm pārāk bieži tiek teikts, ka viņu ķermenis ir nepietiekams vai ka viņām ir nepieciešams mainīties, lai būtu skaistas. Taču tas vienreiz ir jāizbeidz!'' uzsver Meja.

Ja ir kāds zelta likums, kuru vajadzētu ievērot, kad runa ir par modi, tad tas ir šāds: valkā to, kas liek justies skaistai un visdrošāk savā ādā.

''Velc ādas jaku nevis lietišķu blūzi uz svarīgu tikšanos, velc ērtu un mājīgu džemperi ''Zoom'' zvana laikā, velc garu kleitu, ja esi īsa,'' mudina modes dizainere Rebeka Minkofa. ''Dari visu, kas liek tev justies kā labākajai sevis versijai, un nekad neapšaubi savu personīgo stilu, ja tas tev liek justies skaistai. Esi bezbailīga visā, ko dari, pat savās ģērbšanās izpausmēs.'' Šis ir viens no ieteikumiem, pēc kura dzīvot visiem.