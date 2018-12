Foto: Apakšveļas zīmols 'Flash You and Me' izrāda jauno kolekciju

Latvijā radītais zīmols "Flash You and Me" radījis jaunu kolekciju "Depth". Tajā tiek apspēlēta ideja par sievietes neredzamajām šķautnēm, atklāšanos un intimitāti. Kolekcija darināta no smalkām franču mežģīnēm ar ziedu rakstu un tilla. Kolekcijas imidža foto tapuši Abgunstes muižā un modes mekā Parīzē.

Kolekcijā iekļauta ne vien sieviešu apakšveļa, bet arī caurspīdīgi svārki un topi. Tās veidotāji skaidro, ka šāda kombinācija apakšveļu no apslēpta apģērba gabala padara par daļu no sievietes tēla, kas tiek parādīts sabiedrībā. Apakšveļas darināšanā nav izmantotas metāla stīpiņas vai formu mainoši kausiņi. Dizainere norāda, ka viņas mērķis ir bijis uzsvērt, ka sievietes figūra ir apbrīnojama tās dabīgajā veidolā. Kolekcija sastāv no vairāku veidu krūšturiem, biksītēm, zeķturiem, mini un maksi garuma svārkiem, kā arī topiem ar dubultu auduma kārtu, kas ļauj tos nēsāt kā apģērbu. Kolekcijā izmantota melnā un sarkanā krāsa ar sudrabotiem vai zeltītiem akcentiem. "Flash You and Me" dibināts 2013.gadā. Piecos pastāvēšanas gados zīmols laidis klajā vairākas kolekcijas, kas tikušas izrādītas Rīgas modes nedēļā un modes pasākumā "Modes manifestācija", kā arī jaunumi regulāri tiek izrādīti starptautiskajā apakšveļas izstādē "Salon International de la Lingerie" Parīzē.