Foto: 'COS' atrāda jauno pavasara un vasaras kolekciju dabas toņos

Apģērbu zīmols "COS" piedāvā jauno 2019. gada pavasara un vasaras kolekciju. Zīmola pārstāvji informē, ka tērpi radīti, iedvesmojoties no ceļojuma pa dabas elementu pasauli – ikviens apģērbs ir radīts ar svaigu un nepiespiestu eleganci, kas rezonē ar virmojošām ūdens un gaisa kustībām, kā arī īpašībām.

Līdzīgi dabai, kolekcijā izmantotie silueti mainās un attīstās, atspoguļojot elementu plūstošo formu – no vējainas līdz nekustīgai, no necaurredzamas līdz caurspīdīgai. Dizainos centrālo lomu ieņem audumu tekstūra un funkcionalitāte, piemēram, mirdzošas un caurspīdīgas "ripstop" auduma kombinācijas, kuru radīšanā iedvesma gūta no gaismas staru refrakcijas jeb laušanas.

Kolekciju veido negaidīta krāsu palete, kas atspoguļo šīs tēmas – zilo toņu spektrs variē no gaisīgi zila līdz okeāna zilajam, indigo un pusnakts zilam, ko papildina spoži baltās krāsas rāmums, sviesta dzeltenīgie un akmens gaišpelēkie toņi, kas pretstatīti tumšākām krāsām – viršu violetajam, vētrainu debesu pelēkajam, tumši sarkanajam un piesātināti brūnajam.

Sievietēm radīti apjomīgi, brīvi krītoši zīda apģērbi, kas kontrastē ar funkcionāliem elementiem, piemēram, pogu aizdarēm un pielāgojamām jostām, ļaujot valkātājai spēlēties ar proporcijām. Apjomīgu kokvilnas poplīna kleitu un īpaši spīdīgus svārkus definē asimetriskas īpašības. Savukārt klasiskais polo krekls ir iztēlots jaunā veidā no viegla, adīta tīkla auduma, bet drapēto kokvilnas topu var valkāt astoņos dažādos veidos. Vidukļa līnijas ir augstas, apģērbu apakšmalas tiek piedāvātas apļveida piegriezumā.

Vīriešiem sezonas iedvesmas pauž plūstošu mainīgumu, ko iemieso vilnas bikses ar sānu ielocēm, kas atveras, sperot soli un atvieglojot kustības brīvību. Trencis ar divrindu pogām pauž klasisku siluetu, kamēr bleizeri tiek piedāvāti jaunās konstrukcijās un vieglos materiālos. Savukārt siltā vējjaka ar kapuci pieejama ar strukturētām detaļām plecu līnijā, radot organisku formu.

Aksesuāri ir atturīgi eleganti, līdzsvarojot apģērbu tehniskās īpašības. To kolekcijas centrā gan vīriešiem, gan sievietēm ir taisna piegriezuma cepure ar atlokamām malām, kas pieejama no īpaši spīdīgiem materiāliem un muarē auduma. Sievietēm tā materializējas sauļošanās cepurē ar platām malām, piedāvājot tīru siluetu un aizsardzību no dabas elementiem. Pieejamas gan iešļūcenes, gan sandales bez papēža, sniedzot valkātājam iespēju daudzveidīgi un radoši izpausties, kamēr plūstošas un dabiskas formas kolekcijai piešķir sudraba rotu sortiments. Vīriešiem apjomīgā "ripstop" materiāla soma nodrošina funkcionalitāti, kamēr noapaļotās ādas sandales ar mezglojuma elementu papildina kolekcijas apģērbus.

Savukārt apģērbi bērniem pēta rotaļīgu skatījumu uz sezonas iedvesmām un krāsām ar gaisīgi tehniskiem audumiem, kas veido vieglos lietusmēteļus vai vējjakas ar kapuci. Šo visu papildina kokvilnas apģērbi, piemēram, apjomīgs poplīna tops un svārki ar ielocēm vai kvadrātveida piegriezuma T-krekls. Aksesuāri, piemēram, apliekamā soma, ir rotaļīgi pārveidoti ar krāsainām detaļām, bet cepures priecē ar īpaši izstrādātām apdrukām.