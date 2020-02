Foto: 'COS' izlaiž ilgtspējīgu džinsu auduma kolekciju

Modes zīmols "COS" izveidojis ilgtspējīgu džinsu auduma kolekciju, kas izgatavota no organiskās kokvilnas, "Delfi" informē "COS" pāstāve Paula Roze.

Kolekcijā ir pieejams plašs izstrādājumu klāsts sākot no aksesuāriem, līdz džinsu auduma apģērbiem, kas ir radīti, lai valkātājam kalpotu sevišķi ilgi. Džinsi, kuros nav iestrādātas kniedes, padara to atkārtotu pārstrādi daudz vieglāku, savukārt bērnu kolekcijas džinsu apģērba sortiments ir izstrādāts tā, lai to varētu nodot nākamajam valkātājam, kad bērns no tiem ir izaudzis.

Sieviešu apģērbi kolekcijā veidoti ar inovatīviem piegriezumiem. Piemēram, vidēji augstas jostasvietas džinsi ar paplatinājumu kājas vidusdaļā, kā arī aktuālā konusveida augstā jostasvieta.

Savukārt vīriešu kolekcijā iekļauti "slim", "straight" un "wide curve" piegriezuma apģērbi, kas lieliski piemēroti ikdienas valkāšanai. Dubulto vīļu iešuves, ielāpu tipa kabatas un izteikti atloki veido klasiskus piegriezumus, kas aktuāli jebkurā sezonā.