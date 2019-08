FOTO: Debiju piedzīvo Latvijas dimantu rotu zīmols "Óde"

Savu debiju rotaslietu tirgū piedzīvo jauns Latvijas ekskluzīvo rotaslietu zīmols "Óde", kurš par rotu centrālajiem elementiem izmantojis uzņēmuma ''EcoDiamond'' ētiski radītos ''Infinite Diamonds'' dimantus, kurus iespējams pielāgot savām vēlmēm – izmēra, krāsas, formas un pat izgatavošanas materiāla ziņā.

''Infinite Diamonds'' dārgakmeņi ir īpaši ar to, ka pēc zinātnieku rūpīgi izstrādātas tehnoloģijas tiek audzēti no biokarbona jeb daudziem oglekli saturošiem dabīgiem materiāliem. Tādējādi ikviens, kurš vēlas svinēt un iemūžināt savas dzīves nozīmīgos brīžus īpaši izsmalcinātā veidā, tagad to var darīt, radot dimantus pēc sava īpašā pasūtījuma – izvēloties ne vien tā izmēru, krāsu un formu, bet arī izgatavošanas materiālu.

Tāpat klajā nākusi pirmā zīmola "Óde" dizaina rotaslietu kolekcija "KOCMOC", kuras mērķis ir pievērst uzmanību "Kessler Syndrome" jeb Keslera sindroma aktualitātei mūsdienu pasaulē. Keslera sindroms ir situācija, kad Visumā ir tik daudz atlūzu, ka tās nekontrolēti saduroties viena ar otru apgrūtinātu jebkādu kosmosa izpēti un kosmosa objektu aizsūtīšanu Visumā. Savukārt kolekcijas rotas ir radījuši divi Latvijas laikmetīgie juvelieri – Māris Šustiņš un Valdis Brože –, par rotu centrālajiem elementiem izmantojot dimantus.

''Mēs ticam, ka "Óde" radīs impulsu moderno dārgakmeņu revolūcijai, kas Latvijas vārdam pasaules līmenī ļaus uzmirdzēt vēl spilgtāk! Kāpēc? Jo mēs radām dimantus, kas burtiskā nozīmē ir piepildīti ar emocijām un stāstiem, tādējādi tiem piešķirot īpaši augstu pievienoto vērtību. Mēs radām arī platformu jeb spēļlaukumu, kur īpašie dimanti satiekas ar īpašiem cilvēkiem, kā rezultātā var rasties vēl īpašākas kolekcijas – gan rotas, gan dizaina un interjera priekšmeti un daudz kas cits,'' tā par "Óde" zīmola direktors Toms Zarāns.