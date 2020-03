Idejas mājas tērpam, kurā negribēsies slinkot

Strādāšana no mājām var būt izaicinājums. Te suns rej, te bērns raud, te kaimiņi nolēmuši atsvaidzināt savas muzikālās prasmes. Gadiem vecās treniņbikses, kuras jau sen kā izstaipītas un izbalējušas, var būt uzticama izvēle, taču produktivitātei nudien nepalīdzēs. Noskaņojies darba dienai pareizi – izvēlies mājas apģērbu, kas iedvesmos ražīgai strādāšanai.

Strādājot no mājām, ir svarīgi izveidot robežu starp privāto un darba dzīvi. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir izvēlēties piemērotu apģērbu, kurā negribas gulšņāt vai slinkot. Lai gan iemīļotā pidžamma var šķist ērtākais apģērba gabals, tā nebūs veiksmīgākā izvēle. Ķerties pie darbiem no gultas vai, sēžot pie virtuves galda, vien ir izaicinājums. Brīdī, kad mugurā uzvilktas platākās treniņbikses, uzdevums kļūst gandrīz neiespējams!

Iedvesmojoties no portāla "Stylist", esam atlasījuši apģērbu, kas būs gan ērts, gan arī skaists, kā arī ļaus noskaņoties nopietnai darba dienai.

Kašmirs, kašmirs, kašmirs! Ekskluzīva, eleganta, bet reizē arī ļoti ērta izvēle. Izvēlies baltas vai kamieļtoņa bikses ar platajiem galiem - tās noteikti izskatīsies kārtīgāk nekā novalkātās treniņbikses, taču izjūtu ziņā būs tikpat patīkamas.

Samts vienmēr ir karaliska izvēle. Kāpēc gan nejusties kā karalienei mājās? Ja nevēlies strādāt halātā, izvēlies bikses un džemperi.

Pasaule pieder drosmīgajiem! Un tiem, kuri apģērbā nebaidās no krāsām. Lieliska izvēle pavasarim, kas uzmundrinās brīžos, kad piezogas sagurums.

Ērts komplekts, kas izskatīsies labi gan mājās, gan ārpus tām. Turklāt, džemperim "nogrieztā" apakšdaļa šobrīd ir sevišķi aktuāla!



Par realitātes šovu un sociālo tīklu zvaizgni Kimu Kardašjanu domas var dalīties, taču viņas radītais zīmols "Skims" piedāvā nudien pievilcīgu un augumam tīkamu mājas apģērbu. Pieejams eleganti melnā, gan arī baltā un gaiši rozā krāsā tiem, kas tīko pēc kaut kā jestrāka.

Ne tikai rosīgai darba dienai, bet arī īpašiem mirkļiem – zīmola "Sleeper" kostīmā nekautrēsies doties arī ārpus mājas. Varbūt laiks investēt dārgākā, taču kvalitatīvākā apģērbā, kas kalpos ilgāk?

Ja nu tomēr bez treniņbiksēm neiztikt – ērta, vienkārša un gaumīga izvēle!

Izsmalcināts un juteklisks variants mežģīņu mīlēm. Šīs "Amoralle" kolekcijas vēstījums – esi skaista mājās! Nudien nevar nepiekrist – šis tērps liks justies īpaši jebkurā dienas laikā.

Kurš teica, ka ērts apģērbs nevar būt arī skaists? Minimālistiska stila piekritējām patiks – nekādu lieku kruzuļu vai uzmācīgu pērlīšu.

Mājas tērps, kas ļaus ādai uzelpot. Tā sastāvā ir 100% zīds, kuram, turklāt, piemīt termoregulējošas īpašības. Aizmirsti par svīšanu!