Ieteikumi, kā aukstajā laikā izskatīties lieliski un justies silti

Gada aukstie mēneši šogad mūs krietni ilgu laiku lutinājuši ar siltākām gaisa temperatūrām nekā ierasts, taču šī brīža laikapstākļu prognozes sola, ka kļūs arvien aukstāks. Tas nozīmē, ka, ja tas vēl nav izdarīts, jāsteidz meklēt kādu siltāku apģērbu, lai pirmais sastaptais bacilis neliktu puņķoties un ņemt slimības lapu. Kaut šķiet, ka uzturēt ķermeņa siltumu un izskatīties labi ir teju neiespējami, taču tā nav tiesa.

Aukstumam nevajadzētu valdīt pār to, kā tu izskaties, taču, izvēloties apģērbu, to nevajadzētu ignorēt pilnībā. Varbūt tev šķiet, ka siltums un gaume nav savienojami, tomēr ir daži ieteikumi, kas savieno abus un ir nekļūdīgi jau vairākus gadus. Ja arī tu esi viena no tām, kas šķietami neprot sakombinēt silto ar stilīgo, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā gada aukstajos mēnešos nepadoties aukstumam, bet joprojām izskatīties lieliski.