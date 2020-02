Ieteikumi lielu krūšu īpašniecēm – kā tās izcelt vai paslēpt

Ir īpaša stila "noteikumu" kopa, kuru visas apjomīgu krūšu nēsātājas jau pārzina. Iespējams, viņas savā starpā par to īpaši nerunā, bet ir vispārēji pieņemtas lietas, no kurām cenšas izvairīties un kuras izteikti ievēro, kad runa ir par jauna apģērba gabala iegādi. Šāda tipa vadlīnijas būtu jāizceļ tikpat lielā mērā kā pirmā reize, kad kāda no jums – lielo krūšu īpašniecēm – pavadīja veselu dienu, uzmanīgi slīdot cauri uzņēmuma telpām, uzkrītoši pieturot krekla pogu, kura nemitīgi veras vaļā vai it kā nevērīgi paceļot kārtējo reizi noslīdējušo krūštura lencīti.

Paturot prātā dažus no vecajiem trikiem un iedvesmojoties no portāliem "Refinery29" un "TheCopperCloset", aplūkosim jaunu scenāriju lielu krūšu īpašnieču stilam. Tādu, kas akcentē, ka ne visām krūtīgajām dāmām patīk ikreiz atgādināt, kur ir viņas acis, turklāt dažām pat attālināti neinteresē termins "samazināšana". Ak, sievietes, kuras ir apdāvinātas ar skaisto burtu D (vai varbūt pat DDD)! Vīriešu acis seko ik uz soļa, meitenes stāsta, cik greizsirdīgas ir, bet, vai tiešām ikviena kuplo krūšu īpašniece, dienas beigās apsēžoties, jūtas aplaimota? Būt tik apdāvinātai nereti ir grūti, un tam seko vairāki nepatīkami traucēkļi, piemēram, muguras sāpes un grūtības atrast piemērotu apģērbu.

Rakstā apkopotas visizplatītākās raizes un to risinājumi, lai ikdienas gaitas varētu vadīt ar paceltu galvu un, ko tur slēpt, arī krūtīm.

Pareizā krūštura izvēle



Protams, nevaram runāt par pareizu ģērbšanos, nepieminot arī krūštura izvēli. Jāpiebilst, ka atrast īsto — tādu, kas ir ērts, atbalstošs un neslīd uz leju tā, ka izskatās, ka tev ir četras, nevis divas krūtis,– ir puse no cīņas. Lielisks krūšturis maina jebkura apģērba gabala izskatu. Labāks krūšturis var izmaksāt dārgāk, bet tas ir tā vērts. Īstā izmēra krūšturis var pilnībā mainīt to, kā apģērbs der. Ieteicams izvēlēties krūšturi, kurš paceļ, nevis papildus pazemina krūtis. Svarīgs aspekts ir savas pareizās firmas atrašana, vai tā būtu "Victoria's Secret" vai pašmāju "Rosme", jo, pirmkārt, ne visām firmām ir kvalitatīvs lielo izmēru krūšturu piedāvājums un, otrkārt, katrai ir savs īstais piegriezums, krāsa un stils, kas vislabāk der. Jāatceras, ka galu galā svarīgākā tomēr ir funkcionalitāte, tāpēc ir svarīgi pirms krūštura ar rozā punktiņiem iegādes, savā apģērbu skapī ievietot arī miesas krāsas un melnu krūšturi. Investē vismaz dažos pilna pārklājuma krūšturos, kas nodrošinās pilnīgāko atbalsta funkcijas pamatu zem visiem tērpiem. Šādam krūšturim būtu jānosedz visu krūti un jāpiešķir krūtīm forma, nedodot tai papildu lielumu (ja vien tā nav tava izvēle).



Kartupeļu maisa sindroms



Kartupeļu maisa sindroms ir lieta, ar kuru saskaras teju katra apjomīgu krūšu īpašniece. Mēģinājumā uzvilkt kleitu, viņa bieži vien atviegloti nopūšas, ja to ir viegli aiztaisīt vai aizvilkt rāvējslēdzēju pār vidukli un muguru. Bieži vien tomēr rodas vajadzība pēc lielāka izmēra, kas vairāk atbilst konkrētiem apkārtmēriem. Tad nu pienāk svētlaimes mirklis, kad ir atrasta kleita, kas perfekti der krūtīs, bet tās apģērba gabalu rauj tik tālu prom no ķermeņa, ka izskatās, ka esi uzvilkusi kartupeļu maisu vai arī mēģini apslēpt grūtniecību. "Kartupeļu maisiņš" varbūt neskan kā seksīgākais no siluetiem, bet šāda veida vaļīgs stils patiesībā var būt arī atbrīvojošs, ja nevēlies domāt par vidukļa akcentēšanu. Bet, ja tomēr tas ir tavs mērķis, talkā nāks jaka vai josta. Josta viduklī kleitu saņems, radot smilšu pulksteņa figūru vai vismaz radīs ilūziju, ka tev tāda ir. Pēdējā laikā populārākās ir apjomīgas, platas jostas. Tāpat pareizi izvēlēta piegriezuma žakete radīs ilūziju par vidukli, neradot saspringumu. Turklāt žaketei ir brīnumaina spēja samazināt arī augšējo apjomu plecu un krūšu rajonā, kas izskatīsies īpaši glaimojoši. Triks ir meklēt tīrākās, garākās līnijas. Ar siluetu, kas pagarina torsu, krūšu apjoms nešķitīs tik liels.



Neplānota izrādīšanās



Lielu krūšu īpašniecēm viena no lielākajām raizēm ir krekla vai blūzītes pogu nemitīga un neparedzēta atdarīšanās un miesas atrādīšana. Tas var notikt runājot ar svešinieku, priekšnieku vai vecākiem. Jebkurā no gadījumiem tā nav patīkama un ērta sajūta. Līdzīgi kā "kartupeļu maisa sindroma" gadījumā atbilde var būt apģērba izmēra palielināšana par izmēru vai diviem. Lielāka izmēra izvēle dos vairāk telpas krūtīm, kamēr notiek kustība. Šeit jāpiebilst, ka sievietes garderobē ir normāli atrasties pat trīs dažāda izmēra apģērbiem. Bieži tas ir atkarīgs no firmas, ražotājvalsts un paša materiāla. Nav nepieciešamības uztraukties, izvēloties lielāku izmēru. Svarīgāk ir justies ērti un pārliecināti, nevis iespiest sevi drēbēs, kas ir acīmredzami par mazu.



Apģērba strukturēšana jeb "ja esi apdāvināta, dižojies ar to"



Atrast apģērbu, kas pareizi strukturē, ir viena no visgrūtākajām lietām, ko darīt lielu krūšu īpašniecēm iepērkoties, bet rezultāts ir pat ļoti glaimojošs. Strukturēti apģērba gabali izceļ visus dāmas izliekumus, neliekot valkāt kaut ko cieši pieguļošu. Katras lielu krūšu īpašnieces tiesības ir lepoties ar saviem dotumiem. Šī iemesla dēļ garderobē noderēs apģērbs ar "V" veida izgriezumu. Tālāk jau tā ir apjomīgo krūšu īpašnieču izvēle, cik ļoti vēlas tās izcelt. Ja nav vēlmes pārspīlēt, labs līdzsvars var būt vienkārša piegriezuma džinsi apakšdaļā vai garas piedurknes.



Bruņurupuča kakla piegriezums jeb bītlene



Ja sieviete grib apslēpt savu krūšu lielumu, tad šis parasti tiek uzskatīts par sliktu piegriezumu. Iemesls ir tāds, ka gluda un ar augstu apkakli topiņa nepārtrauktais siluets tikai vēl vairāk izceļ krūšu zonas apjomu. Principā šāda tipa topiņš vai džemperis nav slikts variants, jo izskatās pieklājīgi un ir ērti nēsājams. Taču nereti proporcijas izskatās mazliet pārspīlētas. Šī piegriezuma patiesais skaistums slēpjas tā spējā tikt kombinētam ar citiem apģērba gabaliem, kurus mēdz uzskatīt par "neiespējamiem" lielu krūšu īpašniecēm. Spīdīga, melna bītlene vai krekliņš ar augsto apkakli ir veiksmīgs apģērba gabals zem šauru siksniņu kleitas, krekla ar atsegtu muguras daļu vai ar "V" veida kakla izgriezumu, kas ir tik dziļš, ka nosarksti pat tad, kad krekliņš atrodas uz pakaramā. Ja ir vēlme šāda piegriezuma apģērbu valkāt vienu pašu, ieteicams izvairīties no adīta vai dzīslota materiāla, kas var draudēt izstaipīties. Tā vietā ieteicams izvēlēties biezākus audumus vai apdruku, kas vītos viscaur apģērba gabalam reizē pat samazinot torsa proporcijas.



Izcel kaut ko citu



Aksesuāri vienmēr ir pareizā izvēle, ja vēlies ko akcentēt. Ir dienas, kad tiešām gribas uzģērbt kaut ko tādu, kas izceļ apjomīgās krūtis, bet nav vēlmes pēc pārlieku lielas uzmanības. Tad nu tādi pārdroši aksesuāri kā lieli auskari, košas kurpes vai cepure acis novērsīs no vienas vietas uz citu. Ar aksesuāriem ir vērts spēlēties, riskēt, un nebaidīties. Taču jāatceras, ka garas vai masīvas kaklarotas gan nebūs pareizais variants, ja mērķis ir uzmanību novirzīt prom no krūtīm, īpaši, ja apģērbam ir lielāks izgriezums.