Izlauzies no pidžamas slazda – stila ieteikumi produktīvākam darbam no mājām

Šobrīd daudziem ierasto darbu birojā nākas aizvietot ar darbu mājās, kas sagādā ne vienu vien izaicinājumu. Līdz ar izmaiņām, mainās ikdienas ritms un, protams, pirmā doma ir ietērpties ērtās treniņbiksēs un stilam atmest ar roku. Ilgtermiņā tā būtu kļūda, jo arī, strādājot no mājām, var atļauties saposties, lai ne tikai izskatītos labi konferences zvanu laikā, bet arī nezaudētu motivāciju un enerģiju, kas tik ļoti nepieciešama produktīvam darbam.

Daudzi rūdīti un pieredzējuši profesionāļi, kuri no mājām strādā vairākus gadus, norāda, ka noteikti nav ieteicams strādāt no mājām treniņbiksēs vai vēl trakāk — pidžambiksēs. Strādājot mājās, nav jāsapošas kā uz pasākumu operā, tas ir pārspīlēti un nevajadzīgi, bet, piemēram, kvalitatīva auduma bikses un krekls vienmēr noderēs. Lielisks attālinātā darba komplekts ir brīvi krītoši T-krekli savienojumā ar ērtām, košām auduma biksēm. Balts T-krekls noteikti ir daudzu attālinātā darba veicēju iemīļota izvēle, tam var piekombinēt gaišzilus džinsus. Var izvēlēties arī pavasarīgi gaišu uzvalku no viegla un kvalitatīva materiāla, kas ne tikai izskatīsies profesionāli, bet arī radīs komfortu visas dienas garumā. Strādājot mājās, ieteicams atteikties no stīviem, neērtiem apģērbiem, lai cik skaisti tie būtu, jo šī nu ir vieta, kur iespējams produktivitāti apvienot ar ērtumu un, galvenais, labām sajūtām, neko nevienam lieki necenšoties pierādīt ar savu ārējo tēlu.

Ārā no pidžamas slazda



Vairākas starptautiski atzītas modes blogeres, kuras strādā attālināti, atzīst, ka šajā darba vidē nepieļauj diskomfortu, tāpēc viņu attālinātā darba bieža izvēle ir elastīgi džinsi, svīteri, reizēm legingi, minimāls rotu daudzums un komfortabli T-krekli. Tomēr, lai gan komforts ir ļoti svarīgs, pidžamas slazdā iekrist nevajadzētu. Ja ir vēlme, var tērpties arī gaisīgās kleitās un svārkos. Neērtas augstpapēžu kurpes, pārlieku apspīlētas bikses un blūzes ar iestīvinātu krādziņu gan var droši atlikt malā. "Ja pucēšanās sagādā prieku, tad noteikti no tās nevajadzētu atteikties, strādājot no mājām. Mums katram šajā laikā ir jāspēj rast savi nelieli prieka avoti, jo tā mēs saglabāsim pozitīvismu un gaišu skatu nākotnē," norāda "Van Graaf" Rīgas veikala vadītāja Agnese Masaļska.

Agnese arī uzsver, ka šis ir laiks, kad pārliecināties, kuras ir tās drēbes, kurās jūtaties vislabāk. Katru rītu, kad izvēlaties savu dienas izskatu, eksperimentējiet, lai nākotnē varētu ātri noteikt, kas ir tie apģērbi, kas padara ikdienu jaukāku. Šajā nenoteiktības periodā vēlamies būt droši vismaz par dažām lietām un gribam kvalitatīvu apģērbu, kas nepievils. Kombinējot patīkamus un ērtus apģērba gabalus, ne tikai sevi iepriecināsim, bet arī būsim gatavi nākamajam video zvanam.

Kreklblūze žaketes vietā, krāsaini T—krekli un citi triki

Daži darbinieki, īpaši no konservatīvākām darba vietām, priecāsies par iespēju, strādājot no mājām, tērpties brīvāk, piemēram, žaketes vietā izvēloties kreklblūzi. Perfekta kreklblūze ir tāda, kas izskatās tikpat labi un strukturēti kā žakete, bet sniedz tikpat lielu komfortu kā zīda blūze. Šī būs lieliska izvēle, lai sajustos profesionāli, arī veicot darbu attālināti. Kreklblūzei var pieskaņot, piemēram, smilškrāsas auduma bikses bez rāvējslēdzēja. Bikšu pasaule ir pietiekami plaša, piemēram, ja vēlies izskatīties elegantāk, var izvēlēties labas, pietiekami klasiskas auduma bikses, bet ikdienu laiku pa laikam var izpušķot ar brīvi krītošām, krāsaini apdrukātām biksēm. Viens no variantiem — izvēlēties bikses ar leoparda vai čūskādas rakstu. Vasarā lieliska izvēle būs arī kapri bikses smilškrāsā vai baltā tonī.

Daļa no mūsu ikdienas stila, gatavojoties darba dienai birojā, ir viegla grima uzklāšana. Strādājot no mājām, svarīgākais ir pareiza ādas kopšana — attīrīšana un mitrināšana. Gatavojoties konferenču zvaniem, ir ieteicams uzklāt vieglu grimu. Pietiks ar nedaudz tonālā vai BB krēma, dabīgu skropstu tušu un lūpu spīdumu gaišā tonī, lai izskatītos jauki, bet arī ne pārspīlēti.