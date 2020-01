Izmanto apģērbu savā labā. Ieteikumi, kā izskatīties jaunākai

Šķiet, novecošana, neskaitot lieko svaru, ir viens no populārākajiem biediem sieviešu vidū. Atšķirībā no pieņemšanās svarā, novecošana ir kas tāds, no kā nespēj izbēgt neviens. Taču tas arī nenozīmē, ka vecums ir dzīves beigas, jo, arī gadu skaitam augot, ir iespējams saglabāt jauneklīgumu, nešķiežoties ar lieliem līdzekļiem un nedodoties pie dažādiem dakteriem. To var izdarīt pavisam vienkārši – veicot dažas izmaiņas savā garderobē un izskatā.

Varētu būt, ka tu lielāko uzmanību pievērs kādai grumbai uz sejas vai jaunam sirmam matam uz galvas, taču tas, ļoti iespējams, krīt acīs tikai tev pašai. Visticamāk, citi šīs vecuma pazīmes nemaz neredz, bet gan tavu novecošanu nolasa tavā apģērba un aksesuāru izvēlē. Lai tu lieki nepārdzīvotu par katru jaunu gadu tavā dzīvē, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kas ar apģērba un aksesuāru palīdzību liks tev izskatīties jaunākai.

Sāc ar pareizā krūštura piemeklēšanu



Iespējams, tu par to neesi iepriekš iedomājusies, bet, valkājot nepareiza izmēra krūšturi, tas var tev likt izskatīties īsākai, formīgākai un vecākai, nekā patiesībā esi. Taču zini – tu neesi vienīgā, kas ikdienā nēsā nepiemērota izmēra apakšveļu. Patiesībā liela daļa sieviešu to dara. Vairāk par to, kā pateikt, ka krūšturis nav tev īstajā izmērā un kā izvēlēties īsto, lasi šeit.