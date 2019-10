Izziņo Rīgas modes nedēļas ārvalstu dalībniekus

No 29. oktobra līdz 2. novembrim norisināsies kārtējā ''Riga Fashion Week'' (RFW) jeb Rīgas modes nedēļa, kas piedzīvos savu 31. sesiju. Modes nedēļas laikā prezentēs labāko Latvijas un ārzemju modes dizaineru 2020. gada pavasara-vasaras sezonas kolekcijas. Ārvalstu modes skates ir tradicionāli katras RFW programmas sastāvdaļa. Šoruden papildus labākajiem pašmāju zīmoliem valsts galvenajā podijā tiks prezentētas dizaineru kolekcijas no Itālijas, Igaunijas un Lietuva, ziņo modes nedēļas organizatori.

Šoruden, 31. Rīgas modes nedēļā, piedalīsies četri ārvalstu zīmoli – Caterina Moro no Itālijas, Diana Arno un Marimo no Igaunijas un Zefyras no Lietuvas.

Caterina Moro ir sieviešu apģērbu zīmols, kuru 2018. gadā Itālijā dibināja Katerina Moro. Rūpīga materiālu izpēte, uzmanība detaļām un novatoriska pieeja darbam ir pamatprincipi, pie kuriem zīmols pieturas. Pavasara-vasaras kolekcijas veidošanas galvenais iedvesmas avots bija bērnības atmiņas. Šajā sakarā dizainere nolēma atgriezties pie modelēšanas no papīra un, izmantojot eksperimentālās darba metodes, izveidoja papīra kleitas, kas rada intīmu, izsmalcinātu un individuālu tēlu.

Igaunijas zīmols Marimo tika izveidots stiprām un pašpārliecinātām sievietēm, kurām raksturīgas augstas prasības pret sevi un dzīves kvalitāti. Zīmola dizaina pamatā ir minimālisms un klasika, kur tīras un skaidras līnijas sasaucas ar tādām modernām detaļām kā atklāta muguras daļa, ar rokām darināti Swarovski izšuvumi un Marimo jostas, kas izrotātas ar Swarovski kristāliem.

Igauņu dizainere Diana Arno jau vairākas reizes ir piedalījusies RFW. Zīmola koncepcija ir balstīta uz stila un komforta kombināciju. Dizainere rada sievišķīgas drēbes, kas neiziet no modes, to papildinot ar uzmanību piesaistošām detaļām. Diānas Arno tērpi ir veidoti tā, lai valkātāja varētu no biroja taisnā ceļā droši doties uz kokteiļu ballīti un būt absolūti neatvairāma.

Lietuviešu zīmola Zefyras dizaineres Viktorijas Bugjaenko radošais ceļš sākās ar aksesuāru radīšanu, laikam ejot, viņa atvēra savu dizaina studiju un vēlāk jau vairākus veikalus. Savos izstrādājumos dizainere cenšas akcentēt pašizpausmes nozīmi un pastāvīgu alternatīvā "es" meklēšanu.

Šajā rudenī RFW notiks no 29. oktobra līdz 2. novembrim. Modes nedēļas ietvaros norisināsies labāko Latvijas modes mākslinieku un no citām valstīm aicināto dizaineru 2020. gada pavasara-vasaras sezonas pret-a-porter sieviešu un vīriešu modes kolekciju prezentācijas, kā arī citi izglītojoši un izklaidējoši pasākumi.