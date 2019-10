Izziņo Rīgas modes nedēļas dalībniekus no Latvijas

No 29. oktobra līdz 2. novembrim norisināsies kārtējā ''Riga Fashion Week'' (RFW) jeb Rīgas modes nedēļa, kura piedzīvos savu 31. sesiju un kurā tiks prezentētas labāko Latvijas un ārzemju modes dizaineru 2020. gada pavasara-vasaras sezonas kolekcijas. Lielas modes skates šajā sezonā piedāvās Latvijas zīmoli "Amoralle", "Anna Led", "Bergs Prive", "Katya Katya London", "MCouture", Natālija Jansone, "Nolo", "Noname Atelier" un jaunpienācējs – "Selina Keer". Tradicionāli Rīgas modes nedēļas noslēguma dienu atklās bērnu modes skate no "Aristocrat Kids", "Baronessa" un "Rock and Mouse". Ar savām prezentācijām un performancēm ārpus RFW galvenā podija piedalīsies tādi zīmoli kā "Ksenia Danilova hats", "Mareunrol's", "One Wolf" un "Sin on the Beach". RFW organizatori atklāj, kas jauns šiem Latvijas dizaineriem.

"Amoralle" turpina aktīvi iekarot Tuvo Austrumu reģionu, – zīmola tērps pavisam nesen rotāja žurnāla "GRAZIA Middle East" vāku. Pie tam "Amoralle" aktīvi darbojas arī tiešsaistē, sadarbojoties ar vairāk nekā 20 veiksmīgākajiem influenceriem no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Katāras un Saūda Arābijas.

"Anna Led" šogad paplašināja veikalu ģeogrāfiju, kur zīmols ir pārstāvēts, un tagad tā tērpus var iegādāties arī Vācijā un Francijā. Nesen "Anna Led" guva atzinību starptautisku stilistu vidū – zīmola mētelis un zīda kleita parādīsies žurnāla "Vogue Italia" šī gada novembra numura stila lapās.

Veidojot 2020. gada pavasara-vasaras kolekciju, "Bergs Prive" uzsāka sadarbību ar Uzbekistānas zīda audējiem. Šīs sadarbības rezultātu atspoguļos zīmola jaunā kolekcija, kura tiks prezentēta šajā Rīgas modes nedēļā.

"Katya Katya London" komanda pieņēmusi lēmumu visu savu potenciālu koncentrēt kāzu industrijā, līdz ar to turpmāk veidos tikai kāzu kleitu kolekcijas. Šajā Rīgas modes nedēļā zīmols prezentēs jaunu kāzu tērpu līniju ar interesantu un praktisku koncepciju – "Silk by Katya Katya", kas sastāv no piecām kleitām un pieciem topiem, no kuriem var izveidot 20 dažādus līgavu tēlus.

"MCouture" drīz atzīmēs sava zīmola veikala pirmo gadadienu. Tas ne tikai tika atzīts par veikalu ar interesantāku koncepciju, to iecienīja daudzas ievērojamas personas, tai skaitā bijusī pirmā lēdija Iveta Vējone. Starp divām šī gada Rīgas modes nedēļām "MCouture" piedalījās vienā no modes pop-up projektiem Londonā.

Zīmols "Natalija Jansone" – viens no senākajiem un pastāvīgākajiem RFW dalībniekiem. Dizainere savu kolekciju paguvusi prezentēt arī vienā no Ņujorkas šovrūmiem, izstādē "Tranoi" Parīzē un Milānā.

Šajā oktobrī, īsi pirms RFW, zīmols "Nolo" ar savu jauno 2020. gada pavasara-vasaras kolekciju piedalīsies vienā no Šanhajas modes nedēļas šovrūmiem "Shanghai Fashion Week Trunk Show". Savukārt Rīgā septembrī tika prezentēti jauni "Lido" restorāna darbinieku formastērpi, kurus radījusi "Nolo" dibinātāja un dizainere Viktorija Joniene.

"Noname Atelier" Rīgas modes nedēļā ar skati piedalīsies otro reizi. Zīmola tērpi ir pieejami nu jau ne tikai Rīgā, bet arī Viļņā un drīz tiks tirgoti Maskavā.

Šīs Rīgas modes nedēļas debitants no Latvijas – "Selina Keer". Zīmola rokraksts un DNS – romantisks minimālisms un elegance. Uz RFW lielā podija "Hanzas peronā" prezentēs kapsulas kolekciju.

Bērnu modes zīmola "Aristocrat Kids" darbus novērtē slavenākie cilvēki visapkārt pasaulē. Piemēram, dziedātāja Bejonse savai meitai šī gada "Wearable Art Gala" svinīgajam pasākumam izvēlējās Latvijā individuāli veidotu "Aristocrat Kids" vakartērpu. Zīmola komanda aktīvi prezentēja savu kolekciju Minskā un "Mercedes-Benz" modes nedēļā Maskavā. Turpat Maskavā "Aristocrat Kids" tika atzīts par Gada bērnu modes zīmolu.

Vēl viens šīs modes nedēļas jaunpienācējs – zīmols "Baronessa", kuru 2017. gadā izveidojusi dizainere Marta Bērzkalna. Šoreiz "Baronessa" debitēs ar bērnu apģērbu kolekciju.

Bērnu apģērbu zīmols "Rock and Mouse" šī gada septembrī veiksmīgi prezentēja savu kolekciju "London Kids Fashion Week". Tagad Rīgas modes nedēļā piedalīsies nu jau otro reizi. Ar jaunu 2020. gada pavasara-vasaras kolekciju zīmols paplašina savu tērpu izmēru klāstu, kuri tagad būs pieejami bērniem līdz desmit gadu vecumam.

Dizainere Ksenia Danilova, kas tika atzīta par "2018. gada izrāvienu modes jomā", veido ekskluzīvas cepures, un šajā Rīgas modes nedēļā pirmo reizi piedalīsies ar atsevišķu "Ksenia Danilova hats" cepuru kolekcijas prezentāciju dizaina veikalā Imagehouse.

Viens no starptautiski pazīstamākajiem latviešu modes zīmoliem – dizaineru duets "Mareunrol's" – no 10. oktobra līdz 8. decembrim piedāvās savu personālizstādi "Mareunrol's. Paplašinātā realitāte" (Mareunrol's. Altered states of Fashion) Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Izstādē ir skatāma dizaineru kolekciju retrospekcija, kas papildināta ar video materiāliem, fotogrāfijām un tēlnieciskiem elementiem, kā arī speciāli veidotu audio instalāciju. RFW laikā notiks radošā tikšanās ar dizaineru duetu.

"One Wolf" paplašinājis savu realizācijas tīklu Latvijā, kā arī turpina sadarbību ar briļļu veikalu tīkliem, piedāvājot "One Wolf" dizaina saules brilles vairāk nekā 70 veikalos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

"Sin on the Beach" ir zīmols, ko 2012. gadā dibināja stiliste un dizainere Anna Kustikova. Zīmols piedāvā autores apdrukātus peldkostīmus un šalles. Šajā Rīgas modes nedēļā dizainere organizē "Sin on the Beach" šaļļu izstādi apavu un aksesuāru salonā "Bonbon Shoes".

Šajā rudenī Rīgas Modes nedēļa notiks no 29. oktobra līdz 2. novembrim. Modes nedēļā norisināsies labāko Latvijas modes mākslinieku un no citām valstīm aicināto dizaineru 2020. gada pavasara-vasaras sezonas pret-a-porter sieviešu un vīriešu modes kolekciju prezentācijas, kā arī citi izglītojoši un izklaidējoši pasākumi.