Katram auguma tipam – kā stilīgi un atbilstoši tērpties svārkos

Mūsdienās svārku piedāvājumā atrodami gan tādi, kuri sniedzas līdz pat potītēm vai kājas apakšstilba vidum, gan pavisam īsi, kupli vai augumam pieguloši. Tomēr, kā orientēties apģērbu piedāvājumā un izvēlēties savām formām atbilstošākos? To un arī stilīgus veidus, kā valkāt svārkus, uzzini raksta turpinājumā.

Svārki ir neskaitāmu sieviešu iecienīts apģērbs. Turklāt to garumu, griezumu, audumu izvēle piedāvā reizēm pat mulsinošu dažādību, kura izpaužas it kā elegantā koptēlā, taču daudzas sievietes aizmirst, ka arī šim apģērbam ir variācijas, kuras labāk piestāvēs, piemēram, gara vai īsa, smilšu pulksteņa vai ābola formas dāmām, norādīts portālā "Who What Wear".

Bumbiera forma

Bumbiera formas sievietēm gurnu un augšstilbu daļa ir izteiksmīgāka, tāpēc ieteicams izvēlēties tādus svārkus, kuri attiecīgi nosegs jeb paslēps šīs ķermeņa daļas. Viena no stratēģijām, kā izvēlēties atbilstošākos, ir vadīties pēc tā, lai svārki labi derētu viduklī un uz leju veidotu "A" burta siluetu, norādīts "Pure Wow".

Šādas formas sievietēm ir šaurs viduklis un maza augšējā ķermeņa daļa, tāpēc, piemēram, brīvi, plisēti svārki ir lieliska izvēle. Ar to palīdzību tiek paslēpti gan gurni, gan augšstilbi. Savukārt koptēlam piestāvēs augstpapēžu kurpes vai zābaki, kuri augumam pievienos pāris centimetrus un iezīmēs izteiktāku vertikālo līniju. Savukārt augšdaļā vari izvēlēties klasisku balto kreklu vai siltu kašmira džemperi aukstākos laikapstākļos.