Ko tērpt vecgada vakarā? Neatvairāmas kleitas un uzvalki gadu mijas svinībām

Ja Ziemassvētkus parasti dēvē par ģimenes svētkiem, tad gadu mijas pasākumus sauc par īstenām svinībām, kas nereti noslēdzas līdz ar rīta gaismu. Lai vecgada ballē izskatītos satriecoši, esam sagatavojuši iedvesmu attēlu veidā – elegantas un rotaļīgas kleitas dāmām, kā arī lakoniskus uzvalkus ar odziņām kungiem.

Tomēr arī svētku svinībās vajadzētu atcerēties ne tikai par to, lai tērpi derētu augumam, bet arī veidotos koptēls ar pārējām detaļām, piemēram, apaviem, somiņu, šlipsi un savu partneri. Turklāt tikpat liela uzmanība jāpievērš nozīmīgiem aspektiem – kur pasākums notiks, kādas aktivitātes paredzētas un tamlīdzīgi. Tas palīdzēs atrast piemērotāko un atbilstošāko tērpu gan sievietei, gan vīrietim.

Kā norādīts portālā "Business Insider", vīriešu tipiskākā kļūda, velkot uzvalku, ir pārlieku dažādu audumu izvēle un aksesuāri, kas nemaz nepiestāv. Tāpēc rūpīgi izvērtē bikšu, krekla, žaketes un vestes, ja tāda ir, savienojamību. Tāpat vīrieši dažkārt vienu uzvalku valkā gadiem vai arī izvēlas sliktākas kvalitātes šuvumu, kas koptēlu padara mazāk elegantu.

Savukārt "Who What Wear" vēstīts, ka sievietes nereti nepadomā par to, ka ballītē dejos vai kustēsies, tāpēc nejūtas ērti īpaši apspīlētās kleitās. Tāpat jāsaprot, ka Jaunā gada sagaidīšanas viesības parasti ir spīdumiem bagātākas nekā citi pasākumi, bet ar to nevajadzētu pārspīlēt. Drošākais variants būs izvēlēties vienu konkrētu lietu, kas izcelsies, bet pārējās neitrāli veidos kopējo tēlu.