Kurā laikaposmā šādi ģērbās? Pāra ikdienas pastaigas vēsturiskos tērpos

Ņemot vērā, ka izsludinātās pandēmijas dēļ liela daļa pasākumu tiek atcelti, vēsturiskie tērpi, kas parasti atrodas muzejos vai tiek izmantoti vēsturisku notikumu rekonstrukcijām, atstāti novārtā. Lai tos "izvēdinātu", uzturētu kārtībā un iepriecinātu vietējos iedzīvotājus, kāds Bakingemšīras pāris nolēmis ar tiem doties rekomendētajās pastaigās, raksta britu raidsabiedrība BBC.



Nav tā, ka vēsturiskos tērpus Izabella un Lūkas Pičeri (Izabela and Lucas Pitcher) mugurā velk visu savu dzīvi. Šī ideja radusies tieši pandēmijas laikā, kad daudzās vietās pasaulē cilvēkiem nav ļauts socializēties un bez ārkārtējas nepieciešamības iziet no mājām. Kā vēstī "Metro", viņi manījuši ciematiņa cilvēku bēdīgo noskaņojumu, tāpēc vēlējušies viņus kaut kādā veidā iepriecināt.



Pāris ikdienā nodarbojas ar vēsturisku tērpu šūšanu, kas parasti tiek izmantoti muzeju un vēsturisku notikumu rekonstrukcijai. Kad tika izsludināta pandēmija, Izabella uzņēmuma "Prior Attire" feisbuka lapā rakstījusi: "Mūsu mazais projekts… Kā visiem tika ieteikts, arī mēs būsim fiziski aktīvi un dosimies pastaigās pa mazo ciematiņu. Taču mēs to darīsim, ģērbušies tērpos no dažādiem laikmetiem." Viņa piebildusi, ka no šīs iniciatīvas labums ir visiem – viņi paši izkustās, tērpi tiek izvēdināti un pielaboti, bet ciema iedzīvotāji viņu dēļ var pasmaidīt vai mīļi pasmieties.



Pāris ik dienu soctīklos publicē bildes, aicinot cilvēkus uzminēt, kuru vēstures periodu tērpi pārstāv. Vietējos iedzīvotājus tik ļoti uzrunājusi un ieinteresējusi ideja, ka viņi katru dienu vienā un tajā pašā laikā pie logiem un pagalmos gaida pāra parādīšanos, lai varētu izspiest un skaļi izsaukties, kuru gadu desmitu, laikmetu vai personāžu tērpi raksturo. Savus minējumus pāris ikvienu aicina izteikt arī soctīklu platformās, kur tiek publicētas bildes no kārtējās pastaigas. Pareizā atbilde parasti tiek publicēta nākamajā dienā.



Vēstīts, ka cilvēki viņus vienmēr ļoti laipni uzņem un sveicina ar roku mājieniem. "Mēs patiešām to negaidījām," BBC sacījusi Izabella. "Ievērojot atļauto distanci, pagājušās nedēļas laikā esam satikuši vairāk vietējo iedzīvotāju nekā pēdējā gadā kopumā." Viņa piebildusi, ka šādā veidā ne tikai uzlabo garastāvokli sev un citiem, bet arī tiek gūtas jaunas zināšanas par vēsturi.



Šī ideja arī plašākā mērogā izpelnījusies atzinību, kā lielisks veids dienas un noskaņojuma uzlabošanai šajā laikā.