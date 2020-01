Latviešu adītās zeķes un mices gozējas Milānas modes skatē

Neliela Sēlijas ciematiņa Bebrenes rokdarbnieču adījumi – rakstainas vilnas zeķes un cepures 11. janvārī piedzīvojušas uznācienu pasaulslavenā angļu modes dizainera Nīla Bareta modes skatē Milānā, kurā atrādītas nākamās rudens/ziemas sezonas modes aktualitātes.

Viena no četrām čaklajām bebrenietēm ir Ināra Diņģele, kuras dēls Māris Diņģelis savā "Facebook" slejā dalījies ar šo neparasto notikumu. Modes skates vajadzībām tikuši pasūtīti 20 zeķu pāri un piecas cepures. No dizaineriem saņemtas skices un īpašas norādes par krāsām. Pamatkrāsu dzija adījumiem atrasta "Limbažu vilnā", specifiskāki toņi bija jāpiemeklē dažādos citos Rīgas veikalos. Tad tapuši pirmie paraugi, kurus Māris pārzīmējis, pielāgojot reālam zeķes izmēram. Zili balto zeķu siržu rakstu pasūtītāji esot "nošpikojuši" no Ināras jau iepriekš adītajiem paraugiem, kas iegādājami "Etsy.com".

Māris Diņģelis vēsta, ka līgums par turpmākām piegādēm neesot noslēgts, jo "pārāk liels stress un mazas jaudas. Viņu vēlme bija ar rokām adītas zeķes un cepures tieši skatei. Veikalos, droši vien, būs mašīnadīšanas produkts no Ķīnas, piemēram."

Indra Salceviča: "Esmu lepna par latviešiem un Latviju!"

Stiliste un dizainere Indra Salceviča atzīst, ka Nīls Barets ir ārkārtīgi talantīgs un ietekmīgs nozares profesionālis. Pateicoties tieši viņam, savulaik ir dzimis "Prada Menswear", bet jau kopš 1999. gada paša Bareta radītais zīmols "Neil Barret" ir viens no vīriešu modes flagmaņiem. Nīla Bareta rokraksta raksturīgākā pazīme ir novatorisms – spēja mūsdienīgi interpretēt klasisku, drosmīgi miksējot to ar sportiskiem elementiem. Viņa dizains ir nezūdošu vērtību un "ageless" manifests – vīrišķīgs un progresīvs, īpašu uzmanību pievēršot izmantotajiem materiāliem, detaļām un nevainojami precīziem piegriezumam.

"Pats fakts, ka tās ir latviešu zeķes, ir lielisks! Tas, ka Barets savai kolekcijai pasūtīja zeķes Latvijā, liecina par to, ka mums ir super labi amatnieki. Ja šādas klases dizainers rada sava zīmola preci, izvēloties detaļas, kas darinātas ar rokām un nevis mašīnām, tātad tas mūsdienās laikam ir vienīgais, ar ko spēj atšķirties luksusa zīmoli: ar roku darba mežģīnēm, aksesuāriem, kuri darināti ar rokām, kā, piemēram, šajā gadījumā latviešu adītās zeķes," skaidro Salceviča. Viņas ieskatā, ne mazāk svarīgs ir arī tas fakts, ka Latvijā ir cilvēki kas joprojām piekopj klasiskās tradīcijas un prasmes.

Dizainere pieļauj domu, ka par labu latviešu adītajām zeķēm kalpojuši divi faktori – meistarība un izcila kvalitāte: "Kaut detaļās nezinu, kā tieši tapušas konkrētās zeķes, pieļauju domu, ka, ievērojot visas tradīcijas, līdz ar to arī vilnas dzija noteikti ir dabīgi krāsota. Tā ir vērtība un zīmola patērētāji to zina! Padomājiet, cik talantīgs bija senais latvietis, kurš spēja radīt rakstus, kas ir aktuāli, tiek patērēti un lietoti arī šodien, turklāt jau starptautiskā kontekstā! Es esmu lepna par latviešiem un Latviju!"