Latvijas dizainere piedalīsies starptautiskajā modes festivālā 'United Fashion Festival'

No 1. aprīļa līdz 6. jūnijam Briselē norisināsies modes festivāls ''United Fashion Festival'' (UFF), kurā iesaistīsies 40 perspektīvākie dizaineri no 9 pasaules valstīm. Līdztekus slaveniem fashion (no angļu val. – modes) industrijas vārdiem, kuru skaitā ir Martin Margiela, Tom Van der Borght, Marina Yee un Amélie Pichard piedalīsies Latvijas tekstila un modes māksliniece Sigita Sniegs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivāla mērķis ir pastāstīt par modes industrijas ilgtspējīgas attīstības koncepciju caur dizaineru redzējuma prizmu. Rudzu kleita, soma, kas veidota no vecām tapetēm un mīlestības vēstules rakstītas uz tekstila ir tikai neliela daļa no eksperimentālo kolekciju ekspozīcijas. Paralēli izstādei tiks noorganizētas radošas darbnīcas un izglītojošas meistarklases, lai parādītu, kādai vajadzētu būt modei mūsdienās, kā arī kāpēc pārmērīga apģērba ražošana un patērēšana aizies pagātnē.

"Šobrīd mode tiek uztverta kā neierobežota patēriņa prece, savukārt ap to radīta pasaule kalpo, lai pārdotu vairāk. Fashion-industrijai ir jāapšauba šīs vērtības, lai funkcionētu un tiktu atzītai kā kulturāla, sociāla un ekonomiska sistēma, kāda tā faktiski ir. Tas ir ''United Fashion Festival'' galvenais uzdevums," vēsta MAD pārstāvji, UFF organizatori.

Pasaules modes industrijas spēlētāji savās kolekcijās līdztekus Martin Margiela (Beļģija), Tom Van der Borght (Beļģija), Marina Yee (Beļģija) un Amélie Pichard (Francija) eksperimentē arī ar ekoloģiskiem materiāliem. Šīm festivālam dizaineri neveidoja apģērbu no nulles, bet pārveidoja dažādus izstrādājumus, uztverot tos kā "audeklu" pašizpausmei un radošumam par apzināta patēriņa tēmu. Sigita Sniegs festivālā prezentēs autorfotogrāfijas.

Vairāk informācijas par festivālu ''United Fashion Festival'' mājaslapā.

_ _ _

Starptautiskās modes industrijas projekts ''United Fashion'' veicina dizaineru darbības attīstību Eiropā uzņēmējdarbības virzienā, tajā pašā laikā neierobežojot dizaineru radošo potenciālu. Starptautiskie dizaineru ''šovrūmi'', kas pēdējo četru gadu laikā norisinājās Francijā, Vācijā, Latvijā, Maķedonijā, Portugālē un Beļģijā, ir ļāvuši modes profesionāļiem gūt zināšanas par vietējiem tirgiem un jaunām attīstības iespējām. Iepriekšminētais festivāls ir projekta noslēguma pasākums, savukārt Baltijas Modes federācija ir oficiālais ''United Fashion'' partneris Latvijā un Baltijas valstīs.

Sigita Sniegs ir tekstila un modes māksliniece ar pieredzi modes dizaina jomā. Viņas vēlākie darbi ir koncentrēti uz tekstila atkārtoto izmantošanu kā "autonomo" vidi, lai radītu kaut ko vairāk par apģērba un interjera priekšmetu elementiem.