Legingi uz randiņu, peldkostīms – darbu. Kā tērpties dažādi, nepērkot daudz drēbju

Bikses, žaketes vai svārki ir visnotaļ klasiskas garderobes sastāvdaļas, kas var tikt pielāgotas dažādiem pasākumiem un plāniem, savukārt citi apģērbi, piemēram, peldkostīms vai legingi šķietami iederas tikai vienā vidē – tos attiecīgi velk, ejot uz treniņiem vai dodoties baudīt ūdens priekus. Taču arī "neiederīgos" apģērbus var valkāt daudz plašākā nozīmē, kā rezultātā varēsi tērpties jaunās apģērbu kombinācijās, nesamaksājot ne centa.

Neskatoties uz to, ka stilu miksēšana vairs nav nekas jauns, ir cilvēki, kas aizvien uz šādu kombinēšanu skatās ar šķību aci. Viņi uzskata, ka svārki vai auduma bikses un plats džemperis jeb tā sauktais "hūdijs" nekādi nesader kopā, taču viss atkarīgs no izvēlētā apģērba stila. Par to, ka džemperis ar kapuci nav tikai brīvā stila apģērbs, pārliecinies šajā rakstā, kur apskatāmas dažādas tērpu kombinācijas ikdienai.

Tas, ka apģērbs tiek vilkts tikai vienā vidē, manāmi arī samazina reižu skaitu, cik tas kopumā tiks uzvilkts. Kā skaidrots šajā rakstā, 2015. gadā sabiedriskās domas pētījumā Lielbritānijā tika atklāta šokējoša aina – viens apģērbs tiek uzvilkts aptuveni septiņas reizes. Meklējot variantus, kā vienu apģērbu iespējams pielāgot dažādām vidēm, drēbes iespējams nonēsāt līdz pēdējam.

Turpinājumā iepazīsties ar interesantiem variantiem, kad vēl ikdienā iespējams stilīgi valkāt legingus un peldkostīmus, kā klasiskos apģērba gabalus padarīt mazāk formālus un kāpēc ar pītajām somām droši var doties arī ārpus pludmales.