Liela daļa sieviešu valkā nepareiza izmēra krūšturi. Kā atrast piemērotāko

Vai esi kādreiz domājusi par to, cik krūšturi ir neērti? Iespējams, tas tāpēc, ka tev vienkārši ir nepareizā izmēra krūšturis. Kā portālā "Better Homes and Gardens" joko apakšveļas dizainere Laura Tempesta: "80 procenti sieviešu valkā nepareiza izmēra krūšturi, bet 100 procenti sieviešu uzskata, ka viņas ir tie 20 procenti, kas valkā pareizo izmēru."

Tempesta norāda, ka tā ir patiešām aktuāla problēma un sniedz ieteikumus, kā to risināt. Viņa piedāvā metodi, ko pati dēvē par krūštura māsu uzmērīšanu.

Ko īsti nozīmē šī metode

Būtībā tas nozīmē, ka ir četri dažādi krūštura izmēri, kas izklausās pilnīgi atšķirīgi, bet var derēt vienām un tām pašām krūtīm. Piemēram, 80A ir vienā grupā ar 75B, 70C un 65D. ļoti bieži sievietes ir izvēlējušas nepareizo attiecīgās grupas krūšturi, piemēram, valkā 75B, lai arī viņām vajadzētu nēsāt 70C izmēra krūšturi. Visizplatītākā problēma ir pārāk liels krūštura apkārtmērs.

Kā saprast, ka valkā krūšturi ar pārāk lielu apkārtmēru

Vienkāršākā pārbaude ir pavisam pastiepšanas tests. Aizdari krūšturi, izmantojot vidējos āķīšus. Pastiep roku atpakaļ un pavelc krūšturi atpakaļ. Ja vari izstiept vairāk par savas plaukstas platumu, tev ir vajadzīgs krūšturis ar mazāku apkārtmēru. Protams, tas var nozīmēt arī to, ka valkā vecu un izstaipītu krūšturi. Ja krūšturis nepārtraukti savelkas uz augšu, arī tas var nozīmēt, ka apkārtmērs ir par lielu.

Kā izvēlēties atbilstošāko bļodiņas izmēru

Ja tev ir pareizā izmēra bļodiņa, nelielais auduma trijstūrītis starp bļodiņām labi pieguls ķermenim. Ja bļodiņas iegriežas krūtīs un veido iedobi, tas ir vēl viens indikators, kas liecina par nepareizu izmēru. Paskaties arī, cik liela krūts daļa ir ārpus bļodiņas – ja varu uz tās uzlikt četrus vai piecus pirkstus, bļodiņa ir par mazu.

Kā atrast pareizo izmēru

Katras gadījums nedaudz atšķiras, bet ir divi izplatītākie varianti. Pirmais – bļodiņas izmērs ir pareizs, bet apkārtmērs ir par lielu. Šādā gadījumā samazini apkārtmēru, vienlaikus palielinot bļodiņas izmēru. Otrs variants – bļodiņas ir par mazu, bet apkārtmērs par lielu. Šādā gadījumā pamēģini vispirms vienkārši samazināt krūštura apkārtmēru, jo bļodiņu izmērs it kā viena izmēra bļodiņai ar atšķirīgu apkārtmēru patiesībā atšķiras.

Iepērkoties centies nekoncentrēties uz vienu vienīgu krūštura izmēru. Uzmēri dažādu izmēru krūšturus, lai atrastu piemērotāko.