Lielais četrinieks modes pasaulē jeb Atskats uz spilgtākajām skatēm pavasarī

Modes eksperti, stilisti, dizaineri un cilvēki, kurus interesē aktualitātes apģērbu un aksesuāru nozarē, vairākas reizes gadā pastiprināti pievērš uzmanību tam, kas notiek modes nedēļās. "Viņa" piedāvā atskatīties uz 2019. gada februārī un martā notikušajām modes nedēļām četrās metropolēs – Ņujorkā, Londonā, Milāna un Parīzē, kur klātesošie un šovu vērotāji varēja nokļūt īstenā tērpu nākotnē.

Pirmie aizmetņi modes nedēļām – Ņujorkā

Mūsdienās modes trakums pārņem daudzus. Turklāt tās vairs nav tikai lielākās metropoles, kas rīko skates pavasara un rudens sezonās, bet gan neskaitāmi pasākumi daudzās pilsētās. Arī šajā pavasarī Rīgas modes nedēļa ("Riga Fashion Week") jau trīsdesmito reizi norisinājās galvaspilsētā, pulcējot gan pašmāju, gan ārvalstu dalībniekus. Tomēr 19. gadsimtā situācija bija pavisam atšķirīga – tērpi tika izrādīti privāti – šūšanas salonos. Savukārt 20. gadsimta sākumā modes pasākumi kļuva publiskāki, piemēram, 20. gados modeles apģērbus izrādīja veikalos un viesnīcās, norādīts portālā "Fashion Week Online". 1943. gads tiek uzskatīts par laiku, kad dzimst pirmās modes nedēļas aizmetņi – Ņujorkā norit tērpu skates, kas veltītas preses uzmanībai.

Savukārt 1945. gadā modes nedēļa parādās arī Parīzē, kas tiek uzskatīta par pasaules mēroga modes meku. Šī pilsēta izceļas arī ar to, ka būtībā modes nedēļas laikā norit divu dažādu kolekciju demonstrēšana – "haute couture" (augstā mode) un "prêt-à-porter" (gatavs valkāšanai). Milānas modes nedēļas aizsākumi meklējami 1958. gadā. Savukārt Londonas pilsētā modes nedēļas norit kopš 1984. gada. Jāpiemin, ka Londona ir arī pirmā pilsēta, kas izmanto angļu valodas vārdu savienojumu – "Fashion Week", ar kuru joprojām tiek saistītas lielākā daļas modes nedēļas pasaulē.

Jauna tendence – vīriešu un sieviešu tērpus demonstrēt vienā skatē

Ņujorkā, Londonā, Milānā un Parīzē modes skates norit četras reizes gadā – februārī un septembrī tās veltītas sieviešu "prêt-à-porter" kolekcijām, savukārt janvārī un jūnijā – vīriešu, atklāj modes eksperte un žurnāliste Dace Vaivara. Viņa norāda, ka pēdējos gados parādījusies tendence – vīriešu un sieviešu tērpus demonstrēt vienā kopīgā skatē. Šo ideju aizsācis viens no progresīvāk domājošajiem zīmoliem – "Gucci".

"Dizaineri ir sapratuši, ka sieviešu modes skates tiek apmeklētas vairāk. Kopējā tendence ir, ka var arī nenodalīt sieviešu un vīriešu modi, jo, kā mēs zinām, arī sieviešu tērpos aizvien vairāk ir vīriešu modes elementi – principā aktuāls ir "unisex", kad var jaukt apģērbus savā starpā," skaidro Vaivara. Tomēr lielākais akcents un stila pavēlnieku gaidas attiecināmas uz sieviešu tērpu skatēm.

Modes eksperte atklāj, ka reiz devusies jūnijā uz Milānu, kur izrādītas vīriešu modes: "Tur tā ažiotāža un apmeklējums ir tiešām daudz mazāks, salīdzinot ar sieviešu. Skatēs ir vieglāk tikt iekšā, ir mazāk publikas, arī mazāk pasākumu notiek." Lai gan prese lielākoties publicē attēlus no skatēm, Vaivara norāda, ka modes nedēļas ir tik interesantas tā iemesla dēļ, ka tajās norit vēl dažādi citi pasākumi. Kā piemēru viņa min Milānā notiekošās apavu zīmolu prezentācijas, kas notiek dažādās intriģējošās vietās, piemēram, greznā villā. "Tieši kādā veidā notiek apavu prezentācijas arī ir interesanti, kā tās tiek pasniegtas un noformētas – tā ir vesela izstāde," atminas Vaivara.

Ja itāļu dizaineri pārsvarā savas jaunākās kolekcijas izrāda Itālijā, izņēmums ir augstās modes skates. Piemēram, "Gorgio Armani", "Versace" vai "Fendi" pievienojas Parīzes augstās modes nedēļai, jo tā ir īstena vakartērpu meka, atklāj modes eksperte. Šīs modes nedēļas pasaulē norit divas reizes – viena Parīzē, otra – Romā. Tajās var vērot ar rokām šūtus tērpus no augstvērtīgiem materiāliem. "Esmu braukusi vasarā uz Romas modes skatēm – tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tās notiek greznās villās un "Palazzo", ir grezni vakartērpi un aristokrātiska publika," atceras modes eksperte. "Ir kleitas, kas izšūtas īstiem briljantiem pat miljonu vērtībā. Ar "valkājamo modi" tam nav nekāda sakara."

Pēdējā laikā modes skašu vērienam līdzekļi tiek tērēti mazāk

Vaivara atklāj, ka ne vienmēr skatēs parāda tos tērpus, kas vēlāk būs nopērkami veikalos: "Modes skate ir šovs, lai piesaistītu uzmanību – visas pasaules preses uzmanību." Viņa norāda, ka Milānas modes nedēļas īpaši izceļas ar interesantiem šoviem un priekšnesumiem, lai gan pēdējā laikā uz tiem līdzekļi tiek tērēti mazāk. "Es atceros, kad es sāku braukāt uz skatēm pirms 20 gadiem, tās vienmēr bija kā teātra uzvedumi – ar scenogrāfiju, šova elementiem, dzīvo mūziku. Pēc skates vienmēr bija kādi pārsteigumi – ballīte, vakariņas vai mūziķi uzstājās. Piemēram, pēc "Versace" skates vienu gadu bija Lenija Kravica koncerts," atminas modes eksperte.

Turklāt modes nedēļās skates notiek visas dienas garumā, sākoties ap deviņiem rītā un beidzoties pēc deviņiem vakarā. Vaivara skaidro, ka lielajiem modes redaktoriem, piemēram, Annai Vintūrai ir personīgais šoferis, kas ved no skates uz skati, jo katrs modes šovs notiek citā vietā. Citkārt skate var sākties novēloti, ja kāda no ielūgtajām slavenībām kavē. "Ir baigā ažiotāža, kā dabūt ielūgumus un tikt iekšā, jo, kā zināms, nekur uz skatēm biļetes nopirkt nevar – ir tikai ielūgumi, kas ir VIP viesiem, presei un modes iepircējiem," viņa piebilst. Uz lielākajām skatēm plūst liels pūlis, kas kāro redzēt aktierus, dziedātājus un citas slavenības. Eksperte piemin "Gorgio Armani" skati – lai uz to nonāktu, sastrēgums veidojies pa visu kvartālu. Savukārt satiksmi un pūļus regulējusi policija – tik nozīmīgi ir šie modes pasākumi.

21. gadsimtā modes šovi ir būtiski mainījuši savu būtību, salīdzinot ar 19. gadsimta privātumu. Šobrīd ir svarīgi ne tikai tērpi un dizaineru veikums, bet arī ideja, pievienotā vērtība, skates mūzika un vide, kā arī topmodeles, kas apģērbus izrāda, norādīts "Elle". Tomēr joprojām modes metropoles pamatā veido tā saucamais "lieliskais četrinieks" – Ņujorka, Londona, Milāna un Parīze, kas nosaka, – kā ģērbsimies tuvākajā nākotnē.