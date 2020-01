Modes blogere par aktuālajiem apģērbiem: ko atrast ziemas izpārdošanās

Neskatoties uz to, ka sniegs šajā sezonā ar savu klātbūtni sveicinājis vien periodiski, no mitrām un vējainām dienām nav sanācis un arī nesanāks izvairīties. Kuras preces īpaši aktuālas ziemas izpārdošanu laikā, kā tajās izskatīties labi un kuru lietu iegādi vērts apsvērt, lai nākamajā gadā aiztaupītu liekas galvassāpes, padomos dalās t/c "Domina Shopping" modes blogere Anete Ozoliņa.

"Kļošenes" un biezās zoles

Mode atgriežas un šobrīd aktuāls ir 70. gadu stils – "kļošenes", vestes, bītlenes, garas jakas, velvets un silti zemes toņi. Joprojām modē ir garās jeb maxi kleitas, A formas plisēti svārki, vizuāli pagarinošas bikses, bantes un tvīds. Šosezon vari atļauties spēlēties ar faktūrām un rakstiem.

Arī 90. gadu mode savā popularitātē neatkāpjas, un tā sniedz mums panku ērtumu – saplēsti džinsi, mūzikas grupu T-krekli, kārtu kārtas ar džinsu un rūtiņām, kā arī nedaudz agresīvie zābaki ar biezo zoli. Aktuāli ir arī adījumi – gan apjomīgas un masīvas šalles, gan smalki adījumi. Viena no ērtākajām šīs sezonas aktualitātēm ir adītas bikses – tās var būt platas vai savilktas ap potīti, bet īpaši stilīgi izskatīsies kostīmā ar tādu pašu vai līdzīgu džemperi.

Kārtu kārtām. Bītlene zem kleitas

Vairāki auduma slāņi palīdz saglabāt ķermeņa siltumu. Tāpēc arī salīgām jaunkundzēm Anete iesaka kombinēt vairākas apģērbu kārtas, lai būtu silti un patīkami ikdienā. Šosezon joprojām aktuālas ir bītlenes. Tās lieliski izskatās ne tikai kopā ar žaketi vai jaku, bet arī pavilktas zem kleitas. Turklāt tās sildīs kaklu un pasargās no saaukstēšanās.

Kas lācītim vēderā jeb pievērs uzmanību sastāvam

Ziemas periodā būtiska nozīme ir auduma sastāvam. Siltāki džemperi, svārki un jaciņas, kuru sastāvā ir dabīgā vilna, būs pareizā izvēle. Pērkot virsdrēbes, pārbaudi, vai to sastāvā ir dabīgi materiāli, jo tieši vilnas mēteļi un dūnu jakas visefektīvāk pildīs savu funkciju drēgnajā un aukstajā gadalaikā. Šoziem modē stepētās dūnu jakas – jo lielākas un apjomīgākas, jo labāk.

Apavi ar biezo zoli vai zābaki pāri celim

Nereti dzirdēts teiciens – galvenais, lai kājām būtu silti! Ja dod priekšroku bezpapēžu ziemas zābakiem, pārliecinies, vai siltinājums ir dabīgs, jo tieši tas sildīs visvairāk. Ja laikapstākļi lutina un nav plānota gara pastaiga, biezos ziemas zābakus lieliski aizstās šosezon aktuālie zābaki ar biezāku zoli – ar biezu zoli pēdas tik ātri salt nesāks. Savukārt, ja ziemas periodā vēlies valkāt īsus svārkus, vari droši izvēlēties garos zābakus virs ceļa, kas ļoti efektīvi darbosies kā biezākas zeķubikses.

Kas piemērotāks – zeķubikses, legingi vai termoveļa

Lielisks sabiedrotais bargā ziemā ir termotērps, kas sastāv no legingiem, krekla ar garām piedurknēm un zeķēm. Visbiežāk šo termotērpu izmanto valkāšanai zem slēpošanas tērpa, bet īpaši aukstā ziemā to var vilkt pat zem kleitas. Šis tērps palīdzēs uzturēt ķermeņa siltumu un pasargās no sala. Ja sals "nekož", pietiks ar biezākām zeķubiksēm vai legingiem, kas sakombinēti ar džemperkleitām vai maxi jeb garajām kleitā un šoziem ir īpaši aktuālas. Šādā veidā arī ilgāk var valkāt plānās kleitas, apakšā velkot bītleni un biezās zeķubikses.

Uz kalna vai mežā – apģērbam un aksesuāriem ir nozīme

Ūdens necaurlaidība un vēja pretestība ir būtiskākie faktori, kas jāņem vērā, izvēloties kalna apģērbu. Mūsdienās ražotais sporta apģērbs ir pārdomāts – audums ir ūdens necaurlaidīgs, tam ir īpaša ventilācija, siltinājums un nodrošinājums pret sniega iekļūšanu zem tā. Un, kamēr uz kalna šis komplekts netiek izmantots, tas var būt noderīgs pastaigām mežā un dažādiem pārgājieniem. Izvēlies ultra košas, neona krāsas apģērbu, liec galvā adītu cepuri, cimdus un apjomīgu šalli. Kamēr kalna brilles gaida savu iznācienu, izvēlies saulesbrilles ar spoguļstikliem.