Modes tendences, kas zaudējušas aktualitāti, bet ne vietu garderobē

Senāk mode mainījās ik pēc 100 gadiem, vēlāk ik pēc 10 gadiem, savukārt mūsdienās par laimi vai par nelaimi tā mainās ik sezonu. Protams, izsekot jaunākajām modes tendencēm bieži vien nav iespējams un vienmēr nav arī vajadzīgs. Arī stilistei Kristai Timzei, kurai straujā modes pasaule nav sveša, modes aktualitātes mēdz sagādāt pārsteigumus. Piemēram, viņas tik ļoti iemīļotais rudens/pavasara sezonas trencis šobrīd ir izgājis no modes, līdz ar to rodas jautājums – ko ar to iesākt?

Stiliste iesaka, ja ir aksesuāri, apavi, apģērbs vai kāds konkrēts piegriezums, kas piestāv un komplimentē tavam augumam, definē tavu stilu un iet roku rokā ar praktiskumu, nekādā gadījumā neļauj ne modei, ne stilistam, ne draudzenes padomam to izmest no skapja. Ja vien tavā skapī drēbju nav par daudz, un vislabāk patiesi būtu no kaut kā atbrīvoties. Turpinājumā Krista uzskaita vairākas modes aktualitātes, kas nu jau ir vakardiena, bet ko joprojām varam ieraudzīt savā garderobē.

"Peplum" piegriezums

''Šie piegriezumi jau labu laiku ir pilnībā atvadījušies no modes aktualitātēm, bet es saprotu, kādēļ tieši šis piegriezums dažām sievietēm ļoti patīk. Valkājot blūzi ar šāda tipa piegriezumu, ir iespējams noslēpt kuplas krūtis, izcelt vidukļa līniju un, ja blūze ir pagarināta, arī vizuāli noslēpt vēderu un gurnus. Tomēr mans ieteikums ir, ja "peplum" piegriezums ir īpaši mīļš un izsaka komplimentu tavai figūrai, izvēlieties šāda piegriezuma kleitas.

Apavi "balerinas"

Šī tipa apavi ir sen, es pat teiktu, izmesti no modes. Pat tolaik, kad ''balerīnas'' bija gandrīz katrai dāmai, tās tika kritizētas augstās modes pārstāvju aprindās. Un vēl viens svarīgs fakts, tās ļoti kaitē pēdai un stājai. Zinu, ka daudzas daiļā dzimuma pārstāves tās nēsā kā maiņas apavus, piemēram, birojā, bet, atklāti sakot, lūdzu, nopērc šo apavu vietā, piemēram, mokasīnus vai oksforda tipa apavus – pēda būs tev pateicīga.

Hūdijs jeb džemperis ar kapuci

Zinu, ka daudzas lasītājas man varētu nepiekrist, un zinu arī iemeslus. Hūdijs, piemēram, ir mans mīļākais apģērba gabals brīvdienās laukos, kas pie tam aizlienēts no mīļotā vīrieša drēbju skapja. Bet tas nav apģērba gabals, ko raksturot kā modes aktualitāti, ja vien neesi ceļā uz sporta zāli vai R&B mūzikas pārstāve, kā esmu rakstījusi jau iepriekš. Sāc pie šīs domas pierast.

"Skinny" džinsi

Tici vai nē, super-pieguļošās džinsa bikses (arī legingi) sen vairs nav modē. Protams, ja augums atļauj, velc un priecājies. Bet atgādināšu, ka ir neizmērojami daudz citu džinsa piegriezumu veidi, lai būtu iemesls iedvesmoties kam citam. "Skinny" džinsus, lai izvēlas tīņu vecuma pārstāves.

Lielizmēra kleitas

Kaut kas šajās kleitās ir, bet, ja izvēlētai kleitai nav formas, tad nav. Atstāsim šīs lielizmēra kleitas grūtniecēm vai atpūtai pludmalē vasaras sezonas atvaļinājumos.

Trencis

Šī man personīgi ir viena no sāpīgākajām lietām, par ko jāinformē – šī tipa mēteļi vairs nav modē. Jā, daudzi teiks, ka tā ir klasika (tam arī es piekrītu), bet trenčus vairs neviens neizvēlas kā modes aktualitāti. Zinu, ka pienāks laiks un tie būs atkal modē, bet līdz tam, ja skapī tev tāds jau nav, pagaidām arī neiegādājies.

Augsti papēži

Te ir runa par ļoti augstiem papēžiem. Tie sen vairs nav aktuāli un tiek uzskatīti par vulgāriem, arī apmeklējot saviesīgus pasākumus pēc darba laika. Lūdzu, šos atstāsim vai nu guļamistabas modei vai kā aizsardzības līdzeklis, ja kāds vēlas ielauzties tavā dzīvoklī. Nē un nē. Kājas atkal tev būs pateicīgas.

Strīpas

Arī šī klasiskā stila aktualitāte nav aktuāla. Citēšu kādu modes mākslinieku, kurš teicis: "Strīpas šobrīd tikai zebrām".

Ādas bikses

Arī ādas bikses ir pie vecmodīgo lietu saraksta, bet kas joprojām bieži tiek nēsātas. Ja āda kā materiāls ir iemīļots, tad izvēlies labāk ādas svārkus.

Fliteri, gliteri un spīdumi

Bija laiks, kad spīguļus ļāva nēsāt pat vasaras sezonā, šobrīd tas, laikam, ir pārāk apžilbinājis visus un tiek atcelts. Atstāj šo Jaunā gada svinību ballēm!

Esmu ievērojusi, ka šāda tipa tēmas bieži izraisa asas diskusijas lasītāju vidū. Bet vēlos, lai saproti, ka, pirmkārt, mode ir joma, ko nevar ielikt rāmjos. Tā vienmēr izraisīs diskusijas. Otrkārt, jebkurš modes mākslinieks, stilists, blogeris vai modes entuziasts lietas uztver subjektīvi. Mode nekad nebūs objektīva, un arī ieteikumi ne. Treškārt, neviens nevar noteikt, ko tev vilkt un iegādāties savai garderobei. Ja tavs mīļākais, ērtākais džemperis skaitās "stila kļūda", "sen izgājis no modes" utt., neņem to galvā. Noteikti ir veidi un kombinācijas, kā šo džemperi valkāt aktuāli sezonas tendencēm. Arī mani mīļākie apģērbi ir manis pašas veidotajā sarakstā, bet es pazīstu savu stilu un zinu veidus, kā tos atsvaidzināt. Vienmēr atgādinu, ka mode ir jāpakļauj savam stilam un dzīvesveidam, nevis otrādi.''