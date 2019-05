Modīgi un profesionāli: apģērbu idejas un padomi, kas noderēs darba tēlam

Ir teiciens – "Dress for success", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "Ģērbies tā, lai sasniegtu panākumus". Lai gan daudzi oponē, ka apģērbam un ārējam izskatam nav nekāda sakara ar spējām konkrētajā jomā, tas tomēr gan veido pirmo iespaidu, gan arī dienu no dienas apkārtējiem atklāj ko jaunu par tavu gaumi.

Vienalga, vai pavadi astoņas stundas pie ofisa galda, uzreiz pēc ierašanās darbavietā pārģērbies piemērotākās drēbēs, vai strādā darbu, kurā neesi saskarsmē ar klientiem – pie sava ikdienas stila ir jāpiedomā arī tad, ja tevi redz tikai kolēģi. Tas nenozīmē, ka par savu unikālo gaumi ir jāaizmirst un jāvalkā tikai kostīmi, kas ir klasiskākais biroja darba vietas variants. Tu aizvien vari būt modīga un ar apģērba palīdzību izcelt savu personību, taču tas jādara gudri un pārdomāti. Arī tad, ja strādā neformālākā vidē un, piemēram, kāds uzraksts uz jaunā krekla šķiet smieklīgs, tu nekad nevari ielīst otra galvā un saprast, vai viņš domā tāpat.

Izvēloties apģērbu darba gaitām, svarīgi, lai tas radītu profesionālu un kompetentu iespaidu, taču šāds stils uzreiz nav uztverams kā konservatīvs un neinteresants. Gan drēbju stils, gan krāsa, garums un koptēls radīs iespaidu par tevi, tāpēc šo tēmu nedrīkst laist pašplūsmā un katru rītu no skapja izvilkt pirmo apģērba gabalu, kas pagadās pa rokai.

Iedvesmojoties no "Business Insider" un "Live About", iepazīstinām ar apģērbiem un aksesuāriem, kam vajadzētu atrast vietu savā garderobē, kā arī skaidrojam, kādām niansēm pievērst uzmanību.