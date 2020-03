Nepieļauj modes noziegumu: kā pareizi izvēlēties zeķbikses

Agrāk greznības simbols, šodien — neaizstājama garderobes detaļa. Mūsdienās zeķbikses ir pieejamas daudzas un dažādas — melnas un baltas, raibas un vienkrāsainas, ar zaķīšiem un, protams, arī kaķīšiem. Taču svarīgi ir neapmaldīties milzīgajā piedāvājumu gūzmā un izvēlēties savam augumam un situācijai atbilstošākās. Lai uzzinātu, kam pievērst uzmanību un kādas kļūdas nepieļaut, lasi tālāk.

Garās zeķes bija iecienītas jau viduslaikos, kad tās kalpoja par bagātības un izsmalcinātības zīmi. Tiesa, tolaik tās valkāja tikai vīrieši, lai izceltu savas daiļās kājas. Taču zeķbikses parādījās krietni vēlāk — vien 20. gadsimta 50. gados. 30. gadu beigās atklāja neilonu — materiālu, kas bija sevišķi būtisks zeķu un zeķbikšu ražošanā. Otrajā pasaules karā uz laiku apstājās neilona ražošana, tāpēc sievietēm nācās improvizēt — viņas savu kāju aizmugurē krāsoja garas līnijas, kas vizuāli atgādināja zeķu vīles.

Zeķbikses sākotnēji radīja, uzšujot no neilona veidotu kāju formu uz krepa – neilona apakšbiksēm. Kreps ir viegls, sīki grubuļains audums, kas austs no smalkiem diegiem. Taču savu popularitāti zeķbikses ieguva vēlāk — sešdesmitajos gados, kad tās lielākoties valkāja zem minisvārkiem, raksta "Independent". Kad 60. gadu kulta modeles Tvigija un Džīna Šrimptone sāka lietot šo apģērba gabalu, jaunas sievietes sekoja viņu piemēram.

Zeķbikšu parādīšanās sievietēm atnesa jaunu brīvību. Līdz tam bija ierasts, ka sievietēm nācās ģērbt biezu kārtu apakšveļas, kas, protams, nebija diez ko ērti. Pēc zeķbikšu ieviešanas šo tradīciju laika gaitā pārtrauca. Zeķbikses tolaik simbolizēja pretestību — jaunās sievietes ģērbās meitenīgāk, tādējādi spītējot idejai par precībām un bērnu veidošanu ļoti agrā vecumā. Valkājot zeķbikses un izvēloties bērnišķīgāku vizuālo tēlu, sievietes radīja jaunu realitāti, vēsta "Time".

Uzmanība jāpievērš krāsai

Skaidrs, ka gandrīz katras mūsdienu sievietes garderobē ir zeķbikses. Taču izvēlēties piemērotas zeķbikses nav nemaz tik viegls uzdevums. Pieeja — kas der vienam, tas der otram — noteikti neies krastā. Svarīgākais aspekti, kas jāņem vērā — vide, kurā atrodies, savs vecums, modes tendences, ķermeņa forma, kā arī laikapstākļi.

Viena no izplatītākajām kļūdām — sievietes pārāk bieži izvēlas melnas zeķbikses. Arī situācijās, kad tas nav pieņemami, stāsta stiliste Ineta Zariņa. "Ja kurpes ir bordo krāsā vai pelēkas, tad tomēr labāk ir izvēlēties tumši pelēcīgu gammu. Melnas zeķbikses var būt pārāk vulgāras. Tās bieži vien varētu daudz labāk aizstāt ar gaišākām un elegantākām zeķbiksēm." Stila speciāliste arīdzan atklāj, ka īpaša piesardzība jāievēro, izvēloties miesas krāsas zeķbikses. "Ar miesas krāsas toņiem pieļauj vislielākās kļūdas. Ja kājās ir miesas krāsas zeķbikses, tad, pieliekot klāt roku, toņiem būtu jāsakrīt. Bet parasti ir tā, ka zeķbikses ir vai nu ļoti bronzīgas, vai nu piena baltas, vai nu ļoti spīdīgas," viņa teic. Zariņa arī uzskata, ka vajadzētu uzmanīties ar krāsainu zeķbikšu valkāšanu. "Tā varbūt ir gaumes lieta, bet, manuprāt, cilvēki pārspīlē ar krāsainām zeķbiksēm. Tomēr, izvēloties tās spilgtās krāsas, tas ir veido asociatīvi infantilu un jaunavīgu tēlu. Kad sievietes gados tādas valkā, tad bieži vien tas izskatās smieklīgi."

Zeķbikses ir pieejamas gan ar matētu, gan spīdīgu virskārtu. Matētas zeķbikses ir veiksmīga izvēle gandrīz jebkurai situācijai, savukārt spīdīgas kopējo tēlu padara maigāku un elegantāku. "Spīdīgas zeķbikses ieteicams vilkt, ja kājas ir slaidas, jo spīdums liek kājām izskatīties apaļākām. Bet spīdīgās zeķbikses vienmēr būs svinīgākas un glaunākas," teic Zariņa.

"Jāskatās, vai zeķbikses nav valkātas pārāk bieži. Tur jau tad parādās mazas kļūmītes. Piemēram, audums ir izdilis, to jau uzreiz redz. Tas ir ļoti slikts stils," atklāj etiķetes speciāliste Irma Kalniņa.

Pārāk biezas zeķbikses — slikts stils

Svarīgi ir atrast atbilstoša biezuma zeķbikses. Uz zeķbikšu iepakojuma redzamais apzīmējums "DEN" apzīmē diegu blīvumu. "Savām klientēm bieži aizrādu, ka zeķbikses ir pārāk biezas. Ja ir smalks apģērbs, bet biezas zeķbikses, kurām vispār nespīd cauri kājas, tad vizuāli tas tēlu padara smagnēju. Tas neizskatās labi. Patiesībā — tādas ļoti biezas, kurām nekas nespīd cauri, es ieteiktu vilkt tikai siltuma pēc. Ja zeķbikses tomēr ir redzamas, tad labāk tādas neizvēlēties," iesaka Zariņa. Viņa stāsta, ka šobrīd daudzi zīmoli piedāvā pat 80 — 100 DEN zeķbikses, kurām spīd cauri kājas, neskatoties uz to, ka audums ir ļoti blīvs. Svarīgs likums, kuram arīdzan vajadzētu sekot līdzi — jo blīvākas ir zeķbikses, jo blīvākam ir jābūt apģērbam, kā arī masīvākiem apaviem. Kokvilnu un sintētiskus materiālus labāk kombinēt ar zeķbiksēm, kuras ir līdz 40 DEN. Savukārt biezākas un siltākas zeķbikses labāk izskatīsies kopā ar vilnas vai džinsa audumu.

"Daudzas sievietes neievēro noteikumu — jo zemāks papēdis, jo biezākas zeķbikses. Un otrādāk — jo augstāks papēdis, jo smalkākas zeķbikses," atklāj stila speciāliste. Viņa stāsta, ka joprojām aktuālas ir zeķbikses ar rakstiem. "Tās ir jāmāk sakombinēt. Nevajadzētu vilkt kopā ar klasiskām lietām, piemēram, laiviņām. Tas nebūs stilīgi. Drīzāk — jāizmanto kontrasta princips. Piemēram, šņorzābaki ar mežģīņu zeķbiksēm," informācijā dalās Zariņa.

Šobrīd aktuāli — zeķbikses un atvērti apavi

Ilgstoši valdīja uzskats, ka zeķbikses nedrīkst vilkt kurpēs ar atvērtu purngalu. Taču nu šī stila norma ir atcelta, turklāt šobrīd ir pat ļoti modē. "Ja velk zeķbikses siksniņkurpēs vai citās kurpēs ar atvērtu purngalu, tad tas purngals nedrīkst būt sabiezējis. Ir jābūt gludam — kā pašas zeķbikses. Šī tendence gan neattiecas uz miesas krāsas zeķbiksēm. Labāk izvēlēties melnas, pelēcīgas vai rakstainas," iesaka Zariņa.

"Sākoties siltajam laikam, protams, kleitas kļūst populārākas. Arī ikdienas trikotāžas. Ļoti liela kļūda, ko sievietes pieļauj — izvēlas zeķbikses ar zemo vidukli. Ja problēmzona ir vēders, tad "riepiņa" karājas pāri zeķbikšu malai un izspiežas cauri kleitai. Tas ir ļoti nepatīkami. Labāk izvēlēties zeķbikses ar augsto vidukli, tad viss būs lieliski," skaidro stiliste Gita Šildere.

Šobrīd modes industrijā ļoti aktuāls ir jautājums par apģērba ilgtspējību. Nav noslēpums, ka zeķbikses nākas mainīt visai bieži. Caurums šur un caurums tur! Kurai gan nav sanācis saplēst zeķbikses jau pirmajā reizē vilkšanas reizē? Tieši tāpēc zeķbikses var dēvēt par modes industrijas "vienreizlietojamo maisiņu". Cipari ir biedējoši — katru gadu tiek radīti 103 000 tonnu zeķu atkritumu, vēsta "The Guardian". Šī iemesla dēļ arvien vairāk dizaineru cenšas radīt dabai draudzīgākus variantus. Piemēram, zviedru zīmols "Swedish Stockings" radījis zeķbikses no plastmasas pudelēm un kokvilnas. Savukārt "Wolford" piedāvā tīkliņu zeķbikses, kuras veidotas no pārstrādātiem zvejas tīkliem un citiem neilona atkritumiem.