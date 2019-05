Pamāj ardievas! Apģērbi, no kuriem šajā sezonā atvadīties bez žēlastības

Vairākas reizes gadā ir vērts ar kritisku aci pārskatīt sava skapja saturu – kāds tērps ir saplīsis, cits mainījis formu vai izgājis no modes. Tāpēc "Viņa" kopā ar stilisti un blogeri Kristu Timzi izvirza vairākus apģērbus, no kuriem šajā sezonā vajadzētu atbrīvoties bez jebkādas žēlastības. Savukārt, lai vēl vairāk nepalielinātu tekstilatkritumu kaudzes un domātu par vidi, ilgtspējīgas modes eksperte Dace Akule dalās savos padomos, kur šos apģērbus izmantot atkārtoti.

Pirms vēl ķeries klāt garderobes revīzijai, ilgtspējīgas modes eksperte iesaka rūpīgi izvērtēt, kā konkrētais apģērbs var būt noderīgs citur. "Es ieteiktu neko uzreiz ārā nemest, bet gan rūpīgi izvērtēt, kā šis apģērbs vēl varētu būt noderīgs. Ja tas ir labā stāvoklī, to var labi turpināt valkāt vai tam var atrast jaunu saimnieku ģimenes un draugu lokā, vai arī pārdot vai ziedot lietoto preču veikaliņos un labdarības organizācijās," norāda Akule. Viņa uzsver, ka runa šajos gadījumos ir par apģērbiem, kas ir labā stāvoklī. "No labdarības organizācijām nereti esmu dzirdējusi, ka daudz ziedoto apģērbu neiztur nekādu kritiku, un ir jāizmet, jo tālāk nodot tos vienkārši nav iespējams," tā eksperte.

"Ja apģērbam ir kādi defekti, tas ir kaut kur saplīsis, varbūt ar kādu traipu, iespējams, ka cilvēkam pašam vai kādam paziņam ir rokdarbu prasmes, lai apģērba izmantojamās daļas liktu lietā – no lietotiem apģērbiem ir iespējams radīt gan citus apģērbus, gan interjera priekšmetus vai praktiskus aksesuārus," iesaka Akule. Viņa piemin ilgtspējīga tekstila darbnīcas, kurās veidoti svārki no valkātām kaklasaitēm, smaržvielu maisiņi no lietotām gultas drēbēm, somiņas no saplīsušies džinsiem, dekoratīvās spilvendrānas no lietotiem T-krekliem un lupatu deķi no sīkās slejās sagriezta lietota tekstila. "Iedvesmai te noteikti noderēs interneta dzīles!" atklāj ilgtspējīgas modes eksperte.

Savukārt turpinājumā iepazīsties ar stilistes un blogeres Kristas Timzes aģērbiem, no kuriem šajā sezonā vajadzētu atbrīvoties.