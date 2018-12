Par resnu kleitai? Indra Salceviča – tā ir vērtētāju, nevis valkātājas problēma

Ja tiek manīts, ka kāds cilvēks izvēlējies ķermeņa formām šķietami neatbilstošu tērpu, parasti tiek meklēti pareizie, taktiskie vārdi, kā uz to norādīt. Kāds ir stilistes un dizaineres Indras Salcevičas viedoklis par šo jautājumu, viņa atklāj sarunu šovā "Starp mums runājot".

Salceviča uzsver, – ja tev šķiet, ka kāds izvēlējies apģērbu, kas neatbilst viņa ķermenim, tā ir tikai tava izpratne par to. "Tas ir tas, kā tu to cilvēku redzi. Viņam ir fine, viņam viss ir kārtībā." Sieviete atklāj – ja cilvēks ir apmierināts ar savu izskatu mini svārkos, lai arī tavā izpratnē šķiet, ka viņam kājas ir krietni par resnu tiem svārkiem, tava problēma ir tajā, ka redzi viņā problēmu. "Ja viņš vēl māk to iznest un ja viņam ir viss kārtībā, un viņš tā ļoti labi jūtās, es vispār neredzu problēmu."

Tāpat Salceviča stāsta, ka šobrīd ir attiecībās ar vīrieti, kurš vairākus gadus dzīvojis Anglijā, un tas, kā uztver sabiedrību un sievietes šeit un tur, ir divas dažādas lietas. "Viņš ir pateicīgs, ka viņš bijis tur. Jo viņa viedoklis par sievietēm arī mainījās, kad viņš aizbrauca uz turieni. Viņām arī bija, tieši tāpat kā lielākai daļai vīriešu, kaut kādi šie stereotipi par to, kādai būtu jābūt sievietei Latvijā. Bet tad, kad viņš aizbrauca uz turieni, viņš redzēja, ka prioritāte tomēr ir personība – tas, kā tu sevi nes, kas tu tāds esi, ko tu runā, un tikai tad ir tā tava forma. Saturs ir svarīgāks, tā serde ir svarīgāka."