Pasaules stils tavā ikdienā jeb 'Instagram' konti modes entuziastiem

Ikdienas informācijas gūzmā nereti pietrūkst laika interesēm un iedvesmas brīžiem. Tāpēc, ņemot vērā portālā "Vouge", "Harper's Bazaar" un "Who What Wear" rakstīto, apkopojam stilīgākos "Instagram" kontus no dažādām pasaules malām, kuriem ir vērts sekot. To vidū atrodami vairāki modīgi cilvēki, kuri atspoguļo aktuālās tendences, parāda drosmīgus apģērbu savienojumus un liek lietā izdomu, lai tērpi izskatītos unikāli un izceltos pārējo vidū.