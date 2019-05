Piecas aktuālas lietas, kas iederēsies vasaras garderobē

Lai gan daudzas modes aktualitātes pāriet no vienas sezonas citā, ir arī pāris iezīmes, kas raksturīgas tikai vienai sezonai. Lūk, "Harper's Bazaar" eksperti apkopojuši piecas lietas, kuras īpaši izcēlušās gan aizvadītajās modes skatēs, gan arī stila lapās, tāpēc lieliski iederēsies 2019. gada vasaras garderobē.

Taču, pirms skapī liec kaut ko jaunu, laiks atbrīvoties no mantām, kuras jau labu laiku vairs nenēsā vai kuras zaudējušas aktualitāti. Šajā rakstā iepazīsties ar stilistes Kristas Timzes ieteikumiem, kurām mantām vajadzētu pamāt ardievas, kā arī uzzini ilgtspējīgas modes ekspertes Daces Akules viedokli, kur šīs drēbes izmantot atkārtoti.

Kleitas ar staipīgu detaļu



Neskatoties uz to, ka apģērbi, kuru kāda daļa izgatavota staipīga, nav nekas ārkārtīgi jauns, šajā sezonā dizaineri izvēlas to iekļaut ļoti gaisīgos un sievišķīgos garderobes elementos. Sezonai atbilstošas ir vieglas un gaisīgas kleitas, un arī to varianti ir ļoti dažādi – sākot no vienkrāsainām kleitām virs ceļa un beidzot ar gariem, puķainiem variantiem ar nelielu šuvuma detaļu.

Batikota izskata augšdaļas

Lielai daļai varētu šķist, ka šāda tipa apģērbi atstāti tīņu gados un pusaudžu ballītēs, taču mūsdienās daudzas modes tendences tiek pārnestas jaunā līmenī un pielāgotas cilvēku vajadzībām. Krāsainās augšdaļas, piemēram, blūzes vai parasti krekliņi liks tev izcelties uz citu fona gan ar gaišām džinsa biksēm, gan arī atbilstošas krāsas svārkiem.

Aksesuāri jūras tematikā

Nedrīkst aizmirst par auskariem un rokassprādzēm! Lai piešķirtu tēlam izteiksmīgāku skatu, dažādām apģērbu kombinācijām kā pipariņu pievieno aksesuārus jūras tematikā, īpašu vietu dodot gliemžvākiem. Ja kādreiz tie rotāja vien kaklarotas, tagad iespējams atrast dažādus pērlīšu elementus, kā arī matu sprādzes, kuras rotā gaumīgi gliemežvāki.

Garie šorti



Bermuda stila šorti piedzīvo savu atgriešanos. Viens no galvenajiem to plusiem ir ērtums un iespēja izmērā garos šortus izvēlēties sev tīkamākajā dizainā. Vienalga, vai dod priekšroku džinsa, vai jebkura cita auduma variantiem, šie šorti ir apsverama izvēle gan steidzīgām darbadienām, gan arī lustīgām brīvdienām.

Kurpes ar dažām siksniņām

Runājot par aktualitātēm apavu pasaulē, šī uz citu fona īpaši izceļas. Šovasar modē ir valkāt vaļēja tipa kurpes, kuras rotā un kopā tur vien pāris siksniņas. Šāda tipa apavos izskatīsies modīgi, kā arī parūpēsies par kāju nesvīšanu.