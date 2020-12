Piecas zīmīgas modes tendences, kas raksturo aizejošo 2020. gadu

Tā kā lielākā daļa no mums teju gadu pavadīja mājās, uzreiz var nebūt redzams, ka 2020. gads patiesībā bija nozīmīgs gads ģērbšanās stiliem. Palikšana mājās atklāja, kā mēs patiesībā vēlamies ģērbties, kad tuvumā nav neviena, kura acīs vēlamies izskatīties iespaidīgi vai kuram vēlamies izpatikt.

Kamēr daudzi priecājās par apkārtējā spiediena trūkumu un pieņēma ikdienas apģērbu, citi atklāja, ka mode neskaidrā laikā, kādā šobrīd dzīvojam, palīdz atklāt viņu identitāti, raksta portāls ''Broadsheet''. Neatkarīgi no tā, kurā nometnē esi tu, visticamāk, tu šogad ieguldīji savus līdzekļus kādā no turpinājumā uzskaitītajām 2020. gada modes tendencēm.

Atpūtas apģērbs



Lai arī nekas nespēj aizstāt treniņbikses, t-kreklu un kapučjaku vai adītu džemperi, šogad viena no modes tendencēm bija atpūtas apģērbu komplekti – bikses un džemperis vienā stilā un krāsā. Kāpēc šāds atpūtas apģērbs kļuva par tendenci? Tas ir ērts, kā arī caur savu krāsu saskaņotību rada sajūtu, ka esam savāktāki un kaut nedaudz atgūstam kontroli pār notiekošo. Vispopulārākie ir neitrālie vai pasteļtoņi, tostarp salvija, smilškrāsa, citrons un melns. Šī ir tendence, kas ir viegli pielāgojama arī vasaras sezonai, bikses nomainot pret šortiem, bet džemperi – pret t-kreklu.

Platformas papēža sandales



Tā kā pandēmijas ierobežojumu dēļ nav īsti iemesla vilkt klasiskās augstpapēžu kurpes, visticamāk, arī tu esi tās nolikusi skapja tālākajā stūrī, un to izdarīji jau vasarā, ne tikai iestājoties ziemai. Platformas papēža sandales ar savu variablo dizainu 2020. gadā bijuši lieliski apavi, kurus var pieskaņot kā treniņtērpam, tā arī pieguļošai zīda kleitai.

Adīta veste



Šī deviņdesmito gadu vēsma ieguva otro elpu pēc tam, kad adītās vestes valkāja rudens-ziemas kolekciju modeles ''Dior'' un ''Prada'' modes skatēs. Un, lai arī adījumi tev, iespējams, saistās ar gada aukstajiem mēnešiem, adītās vestes nepiedien tikai gada aukstākajai sezonai. Tās 2020. gadā bija iecienīts apģērba gabals kopā ar šortiem un svārkiem, kā arī šobrīd, kad patiesi laukā ir zemākas temperatūras, adītā veste var būt lielisks slāņainas apģērbu kombinācijas papildinājums, piemēram, virs blūzes vai pat garās kleitas.

Kirzas, sauktas arī par armijas zābakiem



Vēl mierīgajos pirmajos gada mēnešos kirzas jau piesaistīja daudzu uzmanību un, neskatoties ne uz ko, spēja to saglabāt visu gadu, un, kā rādās, būs arī viena no 2021. gada modes tendencēm. Kāpēc šie armijas tipa zābaki ir tik lielisks apavu pāris? Arī tos līdzīgi kā platformas papēža sandales var sakombinēt ar jebkādu apģērbu, sākot no plandošām vasaras kleitām un beidzot ar mīļāko atpūtas apģērba komplektu.

90. gadu sporta apģērbs



Seriāla ''Kronis'' ("The Crown") iespaidā, kurā jaunākajā sezonā bija iespējams vērot aktrises Olīvijas Kolmanes atveidoto princesi Diānu 90. gadu sporta apģērbā, daudzas slavenības iedvesmojās vienai no 2020. gada modes tendencēm, līdzīgu apģērbu iekļaujot arī savā garderobē. Tādējādi šogad redzējām atgriežamies 90. gadu sporta cepures, velosipēdistu šortus, lielizmēra sporta kreklus ar motivējošiem saukļiem, vintage stila kedas u. c.