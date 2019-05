Pieci nerakstīti kungu stila likumi, kuriem vērts sekot

Katrs cilvēks brīvi izvēlas savas garderobes saturu, kā arī apģērbu un aksesuāru kombinācijas, taču, vai tās iet roku rokā ar vispārīgiem modes nerakstītajiem likumiem? Ko būtu ieteicams ievērot vīriešiem, lai varētu teikt, ka stils ir nostrādāts līdz pēdējam sīkumam, apkopojuši "Live About" eksperti.

Jostas saskaņošana ar kurpēm



Tiek vēstīts, ka šis ir vienkāršs, taču vērtīgs ieteikums, kas ārējo izskatu padara pārdomātu un klasiski neuzkrītošu. Izvēloties jostas, ieteicams izvēlēties tradicionālās krāsas – melnu un brūnu. Citu krāsu toņus būs grūti saskaņot, tāpēc, ja vien nedodies uz kādu tematisko pasākumu, kurā jāģērbjas zaļos, dzeltenos vai oranžos tērpos, vērts palikt pie standarta variantiem, ar kuriem nenošausi greizi.



Ja ikdienā pārsvarā staigā sporta kurpēs, kedās vai botēs, ļoti iespējams, tavs iemīļotākais variants ir džinsa auduma bikses. Ja tā, ieteicams izvēlēties ikdienišķas un neuzkrītošas jostas, kas pavisam noteikti nav domātas pie uzvalkiem.

Krekla un šlipses saskaņošana



Tas laiks, kad kungi valkāja kreklus un šlipses, kas bija identiskās krāsās un toņos, ir pagājis. To varētu dēvēt par aktualitāti, kas izgājusi no modes. Lai atsvaidzinātu savu kopskatu, nevajag baidīties savā starpā miksēt krāsas. Pārdomāts un gaumīgi izvēlēts šlipses dizains ir viens no veidiem, kā izcelt sevi starp citiem, taču šeit svarīgi nepārspīlēt, lai gaume nepāriet bezgaumībā. Vērs savu skatu klasisko diognāļu, punktiņu un rūtoto dizainu virzienā, kā arī rūpīgi izvēlies šlipses materiālu.



Taču, izvēloties izteiksmīgāku dizainu, var arī pārspīlēt. Atceries, ka šlipsei ir jābūt akcentam, kas pozitīvi papildina ārējo izskatu, nevis to nevajadzīgi saraibina.

Zeķes



Vīriešu zeķes ir aktuāla tēma, par kuru spriež daudzi. Pēc modes likumiem zeķēm jābūt saskaņotām ar biksēm – parasti jāizvēlas pietuvināts, taču ne tāds pats tonis, ja vien runa nav par melnu variantu. Kamēr vieni uzskata, ka krāsainās un spilgtās zeķes ir labs variants, kā sevi atšķirt no citiem (līdzīgi kā ar šlipsēm), citi šādu izvēli sauc par nepārdomātu. Skaidrs ir viens – ja esi košo zeķu cienītājs, tev jābūt pārliecībai, ka tieši šī krāsa konkrētajam tērpam ir atbilstoša. "Live About" norāda, ka labs vidusceļa variants ir zeķes ar dažādiem rakstiem, piemēram, strīpām, taču pārliecināties, vai tās "nekrīt" laukā no stila. Tāpat svarīgi atcerēties, ka pārsvarā vienmēr baltās zeķes atstājamas sporta zāles apmeklējumam.

Pulksteņi



Šis aksesuārs ir viens no tiem, kuru katram vīrietim vajadzētu turēt savā plauktā, taču vislabāk – vienmēr uz rokas. Labs pulkstenis var nebūt no lētākajiem, taču tas ir ilgtermiņa ieguldījums, kas var ievērojami mainīt kopējo tēlu.



Ja esi no tiem, kurš nav apstājies pie viena kvalitatīva pulksteņa, atceries tos pieskaņot atbilstoši tērpam, tas ir, melno siksniņu ar melniem apaviem, brūno – ar brūnajiem toņiem, savukārt sudraba variants valkājams ar abiem.

Brilles



Vienalga, vai runa ir par saules vai optiskajām brillēm, – tās var ne tikai pildīt savu funkciju, bet arī manāmi un pozitīvi paspilgtināt ārējo izskatu. Svarīgi izvēlēties savai sejas formai atbilstošāko variantu, piemēram, kā raksta "Men's Health", vīriešiem ar apaļu sejas formu labi piestāvēs taisnstūra vai kvadrāta formas rāmji. Savukārt kvadrāta formas īpašniekiem ieteicams lūkoties apaļo vai pavisam smalku rāmju variantu virzienā. Ovālajai formai glīti izskatīsies teju visi varianti, arī "oversize".



Runājot par "oversize", vizuālā tēla stiliste Krista Timze norādījusi, ka moderna vīrieša garderobē jābūt kādiem lielizmēra apģērbiem. Saraksta augšgalā viņa izceļ arī velvetu, plēstus, balinātus džinsus, šalles, kā arī brūno un oranžo krāsu. Vairāk uzzini šajā rakstā.