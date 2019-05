Pieci tērpi, no kuriem jāuzmanās īsa auguma sievietēm

Īss augums sievietēm nebūt nenozīmē, ka viņas nevar izskatīties garākas un izteiksmīgākas. Tas panākams ne tikai ar augstpapēžu apaviem, bet arī citiem tērpiem, kas vizuāli pagarina. Tomēr daļa sieviešu pieļauj būtiskas kļūdas, kas rada pretēju efektu un vizuāli samazina auguma garumu. Iedvesmojoties no "Live About", turpinājumā iepazīsties ar dažām šādām kļūdām, no kurām būtu jāuzmanās.

Ciešs apģērbs

Šī kļūda attiecas uz praktiski visa auguma sievietēm – pārlieku ciešs apģērbs neglaimo ķermenim, izceļ visas nepilnības un rada priekšstatu, ka tev savā tērpā ir neērti. Tas nenozīmē, ka nevari izvēlēties piegulošu kleitu vai topu, bet rūpīgi izvēlies savam ķermenim atbilstošu izmēru tā, lai tas der kā uzliets.

Maisveida tērps

Savukārt pretēja kļūda iepriekš minētajam ciešajam apģērbam ir pārlieku izteikts maisveida tērps, kas neizceļ ķermeni un padara sievietes augumu vēl lielāku nekā tas ir. "Over-size" tipa mēteļi, krekli, jakas, topi, džemperi, kleitas ir atrodami gandrīz katrā veikalā, taču īsa auguma sievietēm, valkājot šos apģērbus, būtu īpaši jāuzmanās. Tā vietā labāk izvēlies tērpu, kas ir nedaudz brīvs vai labi pieguļ tavam augumam un izceļ aprises.

Šalle ap kaklu

Daudzas sievietes kā tērpa papildinājumu izvēlas smalku zīda šalli, ko aptin ap kaklu dažādos veidos. Tomēr īsa auguma dāmām ir viegli pieļaut tipisku kļūdu, izvēloties šāda veida aksesuāru. Šalle ap kaklu izjauc vertikālo līniju, kas vizuāli pagarina augumu. Piemēram, izvēloties "V" veida topu un klasisku žaketi, šī līnija ir labi iezīmēta, taču šalle rada horizontālu līniju, kas radīto ilūziju izbojā. Tāpat var gadīties arī ar noteiktām kaklarotām.

Apavi līdz potītei

Tikpat liela nozīme tavam koptēlam ir arī apaviem. Ja esi izvēlējusies klasiska griezuma kleitu ar izgriezumu, kas tev lieliski der, arī kurpēm būtu jābūt tādām, kas īso augumu pagarina. Tomēr daudzu sieviešu kļūda ir apavi, kas beidzas ap potītēm vai vēl vairāk uzsver šo daļu. Tādā veidā kājas izskatās vizuāli īsākas, kas noteikti nav tavs mērķis. Tā vietā vienmēr vari paļauties uz klasiska stila augstpapēžu laiviņām vai tādām kurpēm, kas beidzas zem potītes.

Figūras nepilnību uzsvēršana

Katrai ir kāda figūras nepilnība, kuru ir vēlme noslēpt no apkārtējo acīm, piemēram, platās rokas vai kājas, gurni, pēcpuse. Tomēr kļūda rodas tad, ja šo defektu uzsver vēl vairāk, piemēram, izvēloties īpaši piegulošus svārkus, kas griezuma dēļ beidzas zem gurniem. Savukārt tos nenoslēpj, bet gan vēl vairāk izceļ saīsināts tops. Īsa auguma sievietei šādas nepilnības var labi pamanīt, tāpēc lūko pēc tāda tērpa, kas nepilnības paslēpj, bet izceļ to, ko vēlies parādīt apkārtējiem, piemēram, slaido vidukli vai graciozo kaklu.