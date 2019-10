Piemērotākais apģērbs darba intervijai – kam teikt nē un ar ko nenošausi greizi

Lai gan atbilstoša kvalifikācija, spēcīgas prasmes un profesionalitāte ir svarīgākais jebkurā darbības sfērā, tomēr pirmais, kas liek par cilvēku un viņa spējām spriest, ir izskats. Tāpēc, dodoties uz darba interviju, ir svarīgi pārdomāt ne tikai to, kā izskatās tavs CV un motivācijas vēstule, vai tu zini atbildes uz visiem potenciālajiem jautājumiem, bet arī to, ko ģērbsi mugurā. Taču šis varētu būt viens no gadījumiem, kad uzdevums ir vieglāk izpildāms domās nevis realitātē.

Iespējams, tev arī pavisam drīz gaidāma darba intervija, bet esi neizpratnē, kas būtu piemērotākais apģērbs, lai neradītu sliktu pirmo iespaidu. Lai tev atvieglotu īstā apģērba komplekta meklējumus, stiliste Krista Timze dalās ieteikumos, ko pavisam noteikti nevilkt, bet ar ko nenošausi greizi, dodoties uz darba interviju.

''Mūsdienās ikvienam no mums kaut reizi savā dzīvē ir jāiet uz darba interviju, un tas vienmēr ir satraucoši, pat tad, ja dari to atkārtoti un esi pārliecināta par savu kvalifikāciju konkrētai vakancei. Lai cik bieži katra no mums apmeklētu darba intervijas, jautājums par ģērbšanās stilu šai situācijā vienmēr ir aktuāls un liek nedaudz nervozēt. Tas nav bez iemesla, jo vizuālais tēls ir vizītkarte, kas apkārtējos vērš uzmanību jau pirms esi sasveicinājusies. Tāpat visiem zināms, ka pirmais iespaids ir ļoti nozīmīgs.

Pats svarīgākais, ar ko jāsāk – jāzina kādu sfēru, jomu pārstāvi. Ja tev būs labas zināšanas un kvalifikācija kādai noskatītai vakancei, bet neatbilstošs apģērbs, ļoti iespējams šī iemesla dēļ pēc darba intervijas tev var neatzvanīt. Tas tāpēc, ka tu jau kā prentendente uz konkrēto vakanci potenciālajam darba devējam radi iespaidu, kā tu konkrēto darba vietu prezentēsi ne tikai ar darbiem, bet arī vizuāli.

Tāpat ir jomas, piemēram, darbs valsts iestādēs, kur es ieteiktu konsultēties ar lietišķās etiķetes speciālistu. Ja vēlies savu darba ikdienu saistīt ar konkrētām vakancēm un pat paaugstinājumiem nākotnē, tad viena konsultācija visai dzīvei ir obligāta.

Un, protams, ir radošā sfēra, kur ir pieņemts neformālāks darba apģērbs. Pati vienmēr esmu pārstāvējusi radošā un izklaides biznesa sfēru, tomēr vienmēr esmu atgriezusies pie tā, ka klasiskais un minimālisma stils ir tas, kurš ļauj arī šajā jomā sevi prezentēt vislabāk, jo tādā veidā tas netraucē ne potencionālajiem darba devējiem uzklausīt un uztvert mani, ne man prezentēt manas zināšanas. Tādā brīdī, piemēram, sarkana lūpu krāsa vai milzīgi auskari, kas uz katru kustību šķind, var neļaut koncentrēties nevienam no telpā esošajiem. Tādēļ paturi prātā atslēgas vārdus: neuzkrītoši, pat vienkārši. Novēlu labāk "apstulbināt" ar savām lieliskajām prāta spējām, ne slikti izvēlētu apģērbu.

Šeit dažas lietas ar lielo "NĒ", kuras aicinu izslēgt no ģērbšanās stila, ejot uz darba interviju jebkurā jomā:

NĒ lielām rotaslietām;

NĒ spilgtai dekoratīvai kosmētikai;

NĒ spilgtiem apģērbiem;

NĒ caurspīdīgiem, atkailinātiem apģērbiem;

NĒ sportiskiem apaviem (izņēmuma gadījums var būt sporta skolotāja vai trenera vakance).



Šeit, manuprāt, apģērbs, ar kuru būs vismazākais risks nošaut greizi, gatavojoties darba intervijai:



BALTS T-KREKLS, KREKLS, BLŪZE



Izvēloties baltu t-kreklu (bez uzrakstiem vai citām detaļām), velkot to zem žaketes vai vienkārši baltu kreklu, blūzi, tas ir vienkāršākais variants kā izskatīties pieklājīgi, bez pārspīlējuma. Psiholoģiski darba devējs uzskatīs, ka esi kārtīga, ja spēj kopt baltas krāsas apģērbu (tas nekas, ka, iespējams, to būsi nopirkusi vien dienu pirms darba intervijas).



AUDUMA BIKSES



Vienkārša piegriezuma, pieguļošas, klasiskā tonī izvēlētas auduma bikses. Tās ir ļoti vienkārši saskaņot ar iepriekšminēto baltu kreklu vai blūzi.

Džinsi ir viltīgs apģērbs – citiem tas būs pieņemams, citiem nē –, tādēļ tos labāk atstāj skapī, īpaši tad, ja nepārstāvi kādu radošo sfēru.

ŽAKETE vai KOSTĪMS



Protams, klasiska un nemirstoša vērtība jebkurā dzīves situācijā, kas neliek vilties, ir žakete. Žaketei vai kostīmam jābūt mierīgajos toņos, bez drukas, bez izšuvumiem vai citiem līdzīgiem elementiem..



SVĪTERIS vai BĪTLENE



Svīteris ir viens no apģērbiem, kas lieliski izskatīsies pie pieguļošām biksēm, arī zem žaketes, kā arī kombinējot ar iepriekšminēto balto blūzi.



KLASISKI APAVI



Apaviem ir ļoti svarīga loma, jo nereti to izvēle notiek steigā, taču tas tā nedrīkstētu būt. Apaviem vai zābakiem, iekļaujoties klasiskajās vērtībās, jābūt rūpīgi koptiem un labi jākombinējas ar iepriekšminētajām auduma biksēm.''