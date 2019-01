Populārākās interneta mēmes pārtop augstās modes tērpos

Parīzes modes nedēļā zīmols "Viktor & Rolf" jaunākajā kolekcijā iekļāvis interneta pasaulē populārākās mēmes. Augstās modes tērpi paši par sevi pievērš maksimālu uzmanību, izmantojot tilla audumu, kurš kleitas padara īpaši kuplas. Savukārt tādas mēmes kā "NO", "I am my own muse" (mūza esmu es pati – red.) un "less is more" (mazāk ir vairāk – red.) veiksmīgi papildina ekstravagantos tēlus un piešķir tiem vēl lielāku nozīmi.